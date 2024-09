Marina Calabró habló de su romántico viaje con Rolando Barbano a Brasil: “Estoy feliz”

Marina Calabró habló sobre su romántico viaje con Rolando Barbano a Brasil: "Estoy feliz" (Video: LAM, América)

El vínculo sentimental entre Marina Calabró y Rolando Barbano parece haberse reavivado después de la tormentosa separación que vivieron hace unos meses. Si bien a fines de julio ya hubo algunos indicios que indicaban que la politóloga y el periodista de policiales habían decidido darle una nueva oportunidad a su relación de pareja, fue recién en esta semana que se confirmó la reconciliación cuando se los vio juntos en las playas de Brasil.

En esta oportunidad, durante este jueves, la menor de las hermanas Calabró fue interceptada por el cronista de LAM (América) y la periodista no dudó en expresar sus sentimientos. “No me van a creer pero no vi nada de los comentarios que hicieron en las redes”, comenzó diciendo Marina cuando el notero hizo alusión a su buen estado físico. “Vi la foto y fue de recontra mega afano, no estoy ni en pose ni en nada, esas fotos son un peligro”, argumentó sobre la imagen en la que se la veía en bikini dándole un beso a Barbano en la orilla del mar. “Estas fotos son a suerte y verdad, así que no me quejo”, dijo, risueña.

Acto seguido, se refirió a los días que pasó junto a Rolando en Río de Janeiro. “Cuando estábamos mirando el teléfono, lo que ocurrió es que él me había sacado unas fotos para mi cuenta de Instagram y estábamos viendo eso”, explicó. “Algunos dicen que después de la tormenta llega la calma”, reflexionó el periodista parafraseando una canción de Cristian Castro. En ese instante, Marina se puso a entonar esas estrofas pero se rió a carcajadas cuando la consulta fue “si estaban de novios”.

“Me da gracia tu pregunta, ustedes vieron las fotos. No soy de andar con alguien, sobre todo a esta edad, a los 50 años. Uno no se termina de acostumbrar nunca a la cosa mediática a pesar de haber trabajado toda la vida de esto. Pero estoy feliz”, cerró, contenta.

Marina Calabró y Rolando Barbano le dieron una nueva oportunidad a su relación de pareja y viajaron a Río de Janeiro (LAM, América)

Cabe recordar que hace unos días Yanina Latorre contó acerca del viaje romántico que la pareja había emprendido a Brasil. “No están de trampa, pero es cuasi trampa. Viajaron hace un rato, a las 17. Se fueron de fin de semana”, comenzó diciendo la panelista de LAM al momento de graficar su enigmático. En ese sentido, Ángel de Brito agregó: “Porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa, tóxica”.

Finalmente, el interrogante fue descubierto y Yanina explicó los detalles del viaje. “Fueron a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en turista, medio miserable el tema, pero es el mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada. Ella es inconfundible. Marina Calabró y Rolando Barbano”, informó la esposa de Diego Latorre.

Después de la tumultuosa separación, Marina Calabró y Rolando Barbano volvieron a estar juntos (LAM, América)

Más adelante, contó que la pareja se mostró muy apasionada en todo momento. “Lo único que él la besa todo el tiempo sin parar. Se besaron todo el vuelo, en la fila también. Tienen tanta mala suerte que había una amiga mía en el vuelo y una amiga mía en el hotel”. Al mostrar las imágenes de Calabró y Barbano arribando al hospedaje, Latorre agregó: “En la foto se lo ve a él con su mochila. Ella es la que habla y toma más o menos la voz de mando”, dijo.

Por su parte, Pepe Ochoa también destacó cómo se gestó este viaje. “Recordemos que antes de separarse se iban a ir a Inglaterra, cosa que se van ahora en 20 días también. Y para este viaje ella le dijo, ‘bueno, ¿no querés ir a Inglaterra? Vayamos a Brasil’. Del 29 de septiembre al 7 de octubre van a Londres, a un mega hotel”, agregó.