El fuerte descargo de Coty Romero por los lamentables comentarios que recibió sobre su cuerpo: “Me dicen que deje de comer”

El fuerte descargo de Coty Romero tras recibir críticas por una producción de fotos que hizo (Video: Instagram/ @cotyrommero)

En las últimas horas la mediática influencer Coty Romero, que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano, utilizó sus redes sociales para proclamarse en contra de los comentarios negativos que recibió sobre su cuerpo a raíz de una sesión de fotos que realizó.

Es que la joven de 23 años, se vio en la necesidad de manifestarse al respecto luego de que fueran publicadas las imágenes que hizo para una revista en donde imitaba a Pamela Anderson en Baywatch, la famosa serie de los años 90.

En la producción aparece caracterizada como la estrella estadounidense vestida con un traje de baño rojo y algunos accesorios característicos de los guardavidas de la serie. Y aunque la actual pareja de Nacho Castañares estaba feliz con el resultado, no faltaron las opiniones desagradables.

Coty Romero que fue participante del Bailando y de Gran Hermano, ahora se prepara para sumarse al Cantando 2024 mientras también se mantiene activa en sus redes sociales

Este debate se generó tanto en Instagram como en X, anteriormente conocida como Twitter. Allí los usuarios se metieron con su cuerpo, lo que provocó una respuesta rotunda de su parte. A través de sus stories, donde cuenta con casi tres millones de seguidores, la influencer se filmó en modo selfie y llamó a la reflexión sobre la violencia cibernética y los efectos negativos que estos comentarios pueden tener en una persona.

“Lo único que logran es herir al otro y no puedo entender cómo todavía se sigue hablando del cuerpo de los demás. Eso no está bien”, expresó Romero, sorprendida y angustiada por cierta parte de las críticas que recibió. “¿No se te cruza un segundo por la cabeza decir: ‘¿Por qué estoy comentando? ¿Con qué necesidad?’? Si no vas a comentar algo bueno o una crítica constructiva, no lo hagas”, lanzó.

A su vez, la correntina destacó la necesidad de aceptar y amar cada cuerpo tal como es, rechazando la idea de que las opiniones de los demás tienen que validarla. “Yo soy una mujer real y me muestro así con pancita, con pelos, con estrías, con celulitis. La perfección no existe”, comentó, en la línea del movimiento de positividad corporal, más conocido como body positive.

Por su parte, la joven también alertó sobre el contenido de algunos de los comentarios que recibió, incluyendo sugerencias insanas sobre su alimentación. “He leído mensajes de gente diciéndome que deje de comer. No lo voy a hacer porque no es sano y no está bien,” añadió, indignada.

En tanto, la influencer que se prepara para debutar como participante en el Cantando 2024, analizó la satisfacción que algunas personas pueden sentir al lastimar a otros y llamó a una mayor concientización sobre las consecuencias de esta conducta en las redes sociales.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la influencer utiliza sus redes sociales para dejar un mensaje positivo para sus seguidores. Hace un mes Coty reaccionó con todo tras publicar un video haciendo acrobacia. En los comentarios, Romero recibió una gran cantidad de consejos y mensajes sobre cómo debería hacer la actividad y qué sería lo mejor para su físico. Como respuesta, la correntina decidió publicar un extenso mensaje pidiendo que dejen de querer obligarla a modificar su personalidad o su forma de ser.

“¡Hola gente hermosa! Yo sé que la mayoría me apoya en todo, pero esto va para quienes me mandan mensajes (que sé que lo hacen desde un lugar de cuidarme, pero ya estoy grande), pidiéndome hacer cosas que yo no quiero, exigiéndome cosas o queriendo cosas para mí que yo no comparto”, comienza el descargo de Romero que rápidamente agregó: “Yo nací para hacer las cosas que yo quiero, no para complacer al resto”.

De todas maneras, en su comunicado Constanza remarcó que se debe a sus fanáticos, que la apoyaron en su paso por Gran Hermano, y que toma algunos de los consejos que le llegan. “Siempre decidiendo sobre lo que yo quiero hacer. Y tienen que entender que no conocen ni un 20% de lo que vivo o paso día a día, las cosas que estoy pensando o las cosas que pasan porque yo les muestro solo lo que quiero que vean; entonces, sin conocer todo ese trasfondo, no pueden juzgar el por qué tomo o no una decisión. No se juzga, se acompaña”, cerró el primero de los mensajes que puso en su red social.