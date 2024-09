Camilota confirmó su relación con otra participante de Cuestión de Peso: “Nunca estuve con una mujer”

Camilota confirmó su relación con otra participante de Cuestión de Peso (Video: El Trece)

Desde su sorprendente cambio físico hasta su llamativa eliminación, Camila Deniz es uno de los personajes más destacados de Cuestión de Peso (El Trece). La hermana de Thiago, exjugador de Gran Hermano (Telefe), siempre se roba las miradas con sus reacciones y el día a día de su vida. Así las cosas, Camilota sorprendió al contar en el programa su relación con una de sus compañeras: “Nunca estuve con una mujer, es la primera vez”.

Frente a la mirada de los demás integrantes del reality, la joven contó cómo empezó su vínculo con Gabriela Natalie Atamián, también conocida como Natee. “Lo que buscaba en un hombre lo tiene ella. Estoy contenta y feliz. Había miraditas desde la primera semana del programa”. Al mismo tiempo, la joven explicó las complicaciones que tuvo cuando le contó de su relación a su familia: “Me costó mucho contarle a mi familia. Thiago fue el último al que le conté porque no sabía cómo iba a reaccionar, y me dijo que, si era feliz le diera para adelante”.

Camilota junto a Marcelo, el participante con quien había tenido un romance

Durante su relato, los compañeros de Camilota le preguntaron cuándo habían iniciado su vínculo. Fue entonces que la joven reveló que habían tenido un primer acercamiento mientras ella tenía una relación con Marcelo Rosada, otro participante del programa. “¡Estando de novia con Marcelo, yo estaba con ella!”, exclamó Camila sobre el triángulo amoroso, provocando el asombro de todos. Al desentrañar esta dinámica, se supo que Rosada había tenido interés en ambas. “Marcelo nos ‘chamullaba’ a las dos”, comentó Natee, aclarando que finalmente ella y Camila decidieron estar juntas una vez que la relación con Marcelo se disipó. A pesar de lo complejo de la situación, Gabriela Natalie Atamián fue clara: “Hace dos semanas ella me propuso ser su novia y acepté”.

Por último, Camila Deniz reafirmó su posición respecto a su vida privada. Dijo que no suele hablar de su vida personal públicamente, pero aclaró que está contenta y enamorada de Natee: “Comparto lo que a mí me da y, si tengo algo con ella... Yo y ella sabemos”. Deniz concluyó el tema al recalcar nuevamente su deslumbramiento ante su primer romance con una mujer y su felicidad actual: “Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Y quiero dejar en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella”.

Camilota es una de las participantes más queridas del programa

Tras su dolorosa eliminación del programa, la participante aprovechó la instancia de repechaje para volver a formar parte de Cuestión de Peso. La decisión la tomó el público, quien votó a sus personajes favoritos. “Con el 51% de los votos, vuelve al programa, es decir, la mayoría de la votación se la lleva... 51%… ¡Camila Camilota es la más votada!”, anunció Mario Massaccesi, mientras la hermana de Thiago Medina se abrazaba con Sergio Verón, quien se acercó a entregarle la camiseta blanca.

Ahora, la joven tiene la oportunidad de continuar con su cambio físico de la mano de un panel de expertos. Desde su ingreso al reality, Camilota había bajado más de 20 kilos en cuatro meses. Por esa razón, al quedar eliminada, la participante no había podido contener el llanto. “Ayer, dije que no quería venir. Hablando con mi papá, me dijo que, si me iba, que fuera con la cabeza alta. Me llevo un montón de cosas de esta experiencia. Me afectó por lo que dijeron el jueves de que yo era una mala influencia para Vicky”, aseguró, con la voz cortada por la congoja. “Me hicieron quedar como una basura y la gente que me conoce sabe la clase de persona que soy”, había señalado Camila, emocionada.