Las vacaciones de Brenda Gandini con las familias de Paula Chaves y Sabrina Rojas en Miami

Brenda Gandini, Paula Chaves y Sabrina Rojas decidieron tomarse unas vacaciones en conjunto y acompañadas por sus respectivos hijos y parejas. ¿El destino? Miami, en los Estados Unidos, con el objetivo de disfrutar de sus playas y hacer un poco de shopping.

De esta manera, las modelos y actrices decidieron hacer este viaje en pleno mes de septiembre, sobre el filo del verano boreal. En sus respectivas redes sociales, ellas compartieron el día a día de descanso, dando cuenta de lo cercanas que son desde hace más de 10 años. A través de sus historias de Instagram, Chaves eligió mostrar a sus seguidores la impactante vista al mar desde la suite donde se aloja con sus hijos y su marido, y en el que también están sus amigas.

El hotel elegido por el grupo ofrece todas las comodidades necesarias para una estancia familiar y sirvió de refugio para que los más pequeños de la troupe disfrutaran del agua y la arena, mientras sus madres compartían momentos de distensión. En ese sentido, la exconductora de Bake Off Argentina (Telefe) estuvo acompañada por su marido Pedro Alfonso, quien por supuesto también se unió a las diferentes actividades en familia, como caminatas por la playa y cenas al aire libre.

El grupo de amigas disfrutó de caminatas por la playa y cenas al aire libre

Las amigas compartieron divertidos momentos en sus vacaciones

Brenda Gandini, Paula Chaves y Sabrina Rojas viajaron juntas a Miami acompañadas por sus hijos y parejas

Por su parte, Brenda Gandini subió a su cuenta imágenes de su hija Alfonsina, fruto de su relación con el actor Gonzalo Heredia, disfrutando de los días soleados en la famosa playa de la costa de Florida. Las postales en familia dieron cuenta de cómo la actriz aprovechó al máximo cada momento, desde las tardes de juegos en la playa hasta los paseos en la ciudad. Este viaje no solo fue una escapada vacacional, sino también una oportunidad para Brenda y Gonzalo de compartir tiempo de calidad en un entorno fuera de la rutina diaria. Prueba de esto son los videos sensuales de ambos junto a la orilla del mar.

Si bien actualmente atraviesa (y disfruta) de una etapa de soltería, Sabrina Rojas también se unió al grupo con sus hijos Fausto y Esperanza, frutos de su relación con Luciano Castro, con lo cual demostró que para ella también es fundamental la amistad. Así, la conductora de Pasó en América (América) subió fotos en las que se podía ver a los niños disfrutando de la playa, armando castillos de arena, corriendo entre las olas y zambulléndose en las aguas cristalinas. “La visual de tres madres viendo a siete pibes disfrutando”, escribió Rojas en una de las publicaciones, como para destacar la buena sintonía que mantienen las tres familias.

Las vacaciones familiares de Paula Chaves, Sabrina Rojas y Brenda Gandini

Antes de sus vacaciones, Rojas había sido noticia por una confesión de su adolescencia. A raíz de la detención de un funcionario municipal de Córdoba por robar jamón crudo y atún en un supermercado, la modelo contó en su programa que en una ocasión ella también se quiso llevar algo sin pagar de un negocio y que en ese momento había sido descubierta. Las palabras de la expareja de Luciano Castro fueron al aire de Pasó en América (América) y luego de emitir el informe, el coconductor Augusto Tartúfoli preguntó: “En el reality de Sabri, ¿hay un robo o no?”. Ante la pregunta, la actriz recordó el hurto que cometió durante su infancia.

“Es más, mi mamá se debe estar enterando ahora, creo que nunca lo supo. Mamá me reta a veces porque cuento cosas que no debería”, comenzó relatando la modelo. “Una vez, en Casa Tía, que creo que ya no existe más, yo tendría 12 años y ya era coqueta de chiquita... Y me robé unos brillitos de labios”, reveló en el programa que conduce.

“Pero me salió como el funcionario porque me agarraron”, se lamentó Rojas. “¿Te estaban mirando por las cámaras?”, le preguntó Tartu. “¡Evidentemente! Cuando iba a salir, me dijeron: ‘¿Qué tiene en los bolsillos?’”, dijo Sabrina al acordarse de la escena en la que fue descubierta. “Empecé a llorar y confesé enseguida: ‘Sí, robé’. Me lo hicieron pagar. Después no tuve plata para el bondi y me tuve que volver caminando. ¡Un papelón!”, agregó entre risas. Durante su anécdota, Rojas destacó que el mal momento que vivió la había marcado. “Ahí dije ‘nunca más’. Y no robé nunca más nada. Ni una naranja después. Se ve que soy como este señor, no soy buena”, cerró su relato la actriz entre más risas.