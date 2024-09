Sabrina Rojas recordó el día en el que robó en un supermercado y la descubrieron: “Me lo hicieron pagar”

Sabrina Rojas recordó el día en que robó en un supermercado y la descubrieron

A raíz de la detención de un funcionario municipal de Córdoba por robar jamón crudo y atún en un supermercado, Sabrina Rojas confesó que ella también se quiso llevar algo sin pagar de un negocio y que en ese momento había sido descubierta. Las palabras de la expareja de Luciano Castro fueron al aire de Pasó en América (América) y luego de emitir el informe, el coconductor Augusto Tartúfoli preguntó: “En el reality de Sabri, ¿hay un robo o no?”. Y su compañera en la conducción recordó el hurto que cometió durante su infancia.

“Es más, mi mamá se debe estar enterando ahora, creo que nunca lo supo. Mamá me reta a veces porque cuento cosas que no debería”, comenzó relatando la modelo. “Una vez, en Casa Tía, que creo que ya no existe más, yo tendría 12 años y ya era coqueta de chiquita... Y me robé unos brillitos de labios”, reveló en el programa que conduce.

“Pero me salió como el funcionario porque me agarraron”, se lamentó Rojas. “¿Te estaban mirando por las cámaras?”, le preguntó Tartu. “¡Evidentemente! Cuando iba a salir, me dijeron: ‘¿Qué tiene en los bolsillos?’”, dijo Sabrina al acordarse de la escena en la que fue descubierta. “Empecé a llorar y confesé enseguida: ‘Sí, robé’. Me lo hicieron pagar. Después no tuve plata para el bondi y me tuve que volver caminando. ¡Un papelón!”, agregó entre risas.

Pese al mal momento, la experiencia la marcó. “Ahí dije ‘nunca más’. Y no robé nunca más nada. Ni una naranja después. Se ve que soy como este señor, no soy buena”, cerró su relato Rojas entre más risas.

Sabrina Rojas

A fines de agosto, Sabrina armó las valijas y partió con tres amigas a Brasil, más específicamente a Buzios, para disfrutar de su soltería y de compartir divertidos momentos. Desde allí les mostró a sus seguidores postales de las arenas blancas del destino turístico y del mar turquesa entre excursiones y salidas. Lejos de Buenos Aires y de las presiones laborales, como las de su maternidad, la conductora de América enseñó cómo fue su cena durante sus vacaciones.

“Estamos acá en la posada del amor a punto de hacer… ¿Ensalada de fruta? No, qué ensalada de fruta. Acá se sigue escabiando”, contó la exesposa de Luciano Castro junto a una de sus compañeras de viaje, mientras presentaban una cacerola llena de mangos, manzanas y bananas cortados en trozos. En ese momento, su amiga sirvió todo el contenido de una botella de sidra adentro de las frutas, dejando en claro que estaban preparando clericó.

“¡Me gusta! ¡Esa!”, lanzó la actriz, celebrando la receta que habían preparado con la música de Ulises Bueno como fondo, el artista cordobés que ama Sabrina y con el que incluso fue relacionada sentimentalmente. “En una olla. Qué pobre”, comentó, tentada de risa una de las amigas de la animadora sobre el improvisado contenedor que tuvieron a falta de una jarra.

Sabrina Rojas, de vacaciones con amigas en Buzios, compartió cómo es su particular cena: “Se sigue escabiando”

Con mucho humor, Sabrina contó cómo completaron su cena, lejos de preocupaciones, entre amigas y a puro cuarteto. “Hoy salen galletitas con clericó en el balconcito, obleítas… No nos privamos de nada”, detalló, mientras mostraban dos paquetes que habían comprado y que iban a formar parte de su menú de esa noche.

En sus historias de Instagram, la expareja del Tucu López dejó registrado que, para poder moverse por el lugar, con sus amigas alquilaron un auto de color amarillo en el que se divirtieron cantando a todo pulmón. Primero al ritmo de “Nunca nos fuimos”, interpretada por Chano. Luego, entonaron el estribillo de “Perdonarte ¿Para Qué?”, la canción de Emilia Mernes y Los Ángeles Azules. Mirando a cámara y sosteniendo el celular, Sabrina cantó parte de la letra: “Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme, ya lo sé”, en lo que parecería ser un palito para sus ex.

Como no podía ser de otra manera, las cuatro mujeres disfrutaron cada momento juntas, aprovechando el sol, cantando en las calles y disfrutando de todas las comodidades posibles para pasar un gran momento en las paradisíacas playas brasileras. Con tan solo algunas horas en el país vecino, en las fotos se pudo ver el bronceado que fue obteniendo la modelo poco a poco.