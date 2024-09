Santiago Del Moro le dedicó el premio a Furia tras la victoria de Gran Hermano en los Martín Fierro 2024

Gran Hermano se llevó el Martín Fierro a mejor reality

“Tenemos que ser breves porque somos muchos esta noche...”. Santiago del Moro fue implacable hasta consigo mismo. Durante toda la ceremonia le pidió síntesis a cada uno de los ganadores que se subieron al atril para recibir su correspondiente Martín Fierro y él no fue la excepción. En la gala que premia a lo mejor de la televisión, Gran Hermano se consagró como Mejor Reality por sobre Pasaplatos (conducido por Carina Zampini por El Trece) y el Bailando 2023 (encabezado por Marcelo Tinelli en la pantalla de América).

El conductor del reality show era también el de la gala, por lo cual se movió de su posición durante la noche hacia la de los ganadores para recibir a varios integrantes de la última edición, pero también de la anterior, como Julieta Poggio, quien se subió en calidad de una de las integrantes de El Debate de Gran Hermano.

“Trabajamos miles de personas para hacer este programa único, que va dedicado más que nada a la gente. Este es el programa de la gente. A toda la gente que labura en las redes, que para bien o para mal hacen gigante a este programa en el cual laburamos tantas familias. Gracias a la gente de Kuarzo, gracias a la gente de Telefe por hacer este programa maravilloso, gracias a los sponsors que bancan a este programa gigante”, comenzó el conductor en su dedicatoria.

“Gracias a los chicos, que son los protagonistas. Los que están y los que no”, dijo luego, en referencia a los participantes, entre quienes estaban el ganador Bautista Mascia y los otros finalistas, Emma Vich y Nicolás Grosman. Sin embargo, en la semana previa a los premios se suscitó una polémica al trascender que Juliana Furia Scaglione, acaso la jugadora más polémica de la última edición, no había sido invitada a la gala. “Juli, Furia, esto es tuyo también”, pronunció finalmente Del Moro, saldando cualquier pendiente con la exparticipante.

Santiago del Moro al recibir la estatuilla de Gran Hermano como mejor reality

“Así que gracias, a todos ellos, a todo el equipo, del canal, de Kuarzo... Gracias infinitas, ¡aguante Gran Hermano, carajoooo!”, gritó exultante Santiago, como queriendo cerrar su efusivo discurso. Pero pese a lo que parecía un punto final, siguió agregando agradecimientos: “A los analistas, para todos. Para el ganador y para los finalistas. Ya está, los queremos”, cerró. Antes de que subieran la música para clausurar el momento, Emma Vich aprovechó para pronunciar algo por fuera de las palabras de Del Moro. “Gracias, Gran Hermano por cambiarnos la vida”, gritó el cordobés.

Lisandro Navarro, Rosina Beltrán, Virginia Demo y Denisse González fueron los otros exparticipantes de la última edición que se hicieron presentes en la gala de premiación. Al enterarse de que no había sido convocada, Furia se despachó contra el canal y la organización. “Es así: los que arreglan el Martín Fierro son de Telefe. Y bueno, supongo yo que por una especie de amabilidad dijeron: ‘Juliana, ya no está más con nosotros, entonces por eso no soy invitada’, comenzó diciendo al aire del programa de streaming en el que trabaja junto a Alex Caniggia.

Furia dijo que no fue invitada a los Martín Fierro

“Pero sí quiero decir que me cargué al hombro Gran Hermano. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí. Y ellos también lo saben. Así que de mi parte, yo rescindí contrato en buenos términos. Pero bueno, pese a eso no he sido invitada a la mesa ni tampoco he sido invitada al Martín Fierro de este 2024″, agregó Juliana.

En tanto, Furia concluyó: “Van los caracoles a la mesa de Gran Hermano y la que se puso el programa al hombro no la llamaron, es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mi premio, me merezco la revolución del año”, cerró picante y fiel a su estilo.