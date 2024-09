Laurita Fernández a pura sensualidad en la noche de los Martín Fierro 2024: “Cuando vi mi vestido, me enamoré”

Look Laurita

Las luces del Hotel Hilton de Puerto Madero se encendieron el lunes 9 de septiembre para darle la bienvenida a las estrellas más destacadas de la televisión argentina. Como sucede desde hace más de cinco décadas, se celebró una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2024, una de las galas más esperadas del país, donde se honró a lo mejor de la producción televisiva nacional del año anterior. Así, la alfombra roja (que en esta ocasión fue azul) fue testigo de la llegada de las figuras más reconocidas, ataviadas con looks cuidadosamente planificados, a menudo concebidos por algunos de los más renombrados diseñadores de la moda local y también internacional.

Entre los numerosos famosos que deslumbraron al público, Laurita Fernández, nominada en esta 52ª edición por su programa Bienvenidos a Bordo (El Trece) en la categoría Entretenimiento y Juegos, fue una de las que más miradas atrajo. Con un diseño exclusivo del talentoso Gabriel Lage, la conductora y actriz captó la atención de las cámaras y de los críticos de moda, logrando que su nombre resuene no solo por su estilo, sino también por la controversia en la que se vio envuelta su terna, desde que se anunciaron los nominados.

Horas antes del evento, la bailarina y su diseñador contaron a este medio detalles inéditos de su look. En diálogo con Teleshow, Lage, que estuvo a cargo de su outfit, explicó con pasión la creación que lució la conductora y por qué optaron por este diseño tan particular. “Laurita lució una pieza joya handmade couture, con sofisticado realce de la figura femenina”, comentó sobre el vestido, que fue íntegramente bordado a mano por artesanas de La Maison. “Se destaca por su minucioso trabajo. Tomó más de tres meses en completarse”, sumó.

El figurín que el diseñador Gabriel Lage hizo para visualizar el vestido que luego lució Laurita en los Martín Fierro 2024

Con un escote de concepto lencero, el diseño aportó un aire de sensualidad equilibrado con la sofisticación de la prenda. Lage detalló que el vestido está confeccionado sobre una transparencia “nube”, permitiendo un delicado juego de geometrías inspiradas en el art decó, con un degradé en tonos de antracita, acerados y platas. “Es una pieza única, trabajada cuidadosamente para realzar la figura femenina y mostrar lo mejor de Laurita”, afirmó el diseñador a este medio.

El look se completó con zapatos diseñados por Sylvie Geronimi; joyas de Flo Boskis Stad y el toque final de la estilista Mónica Sirio, quienes conformaron el equipo que ayudó a Fernández a destacarse en la ceremonia.

El peinado, en tanto, estuvo a cargo del hair artist Mauro Brito. En comunicación con Teleshow, el estilista contó que lo definieron el mismo día de la gala. “Desde el principio barajamos dos opciones. Una pony tail para darle un toque más ‘relajado’; y un semi recogido con unas ‘beach waves’ para generar ‘frescura’”. Finalmente, se decidieron por este último.

Por su parte, la conductora se manifestó feliz y agradecida con todo su equipo de trabajo, quienes entendieron a la perfección lo que ella estaba anhelando para esta noche tan especial. “Lo elegí (a Gabriel) porque siempre admiré sus diseños. Además, este año hicimos la tapa de una revista con sus vestidos y desde ese día dijimos que haríamos la próxima gala juntos”, aseguró Laurita, que reveló la trastienda de la selección de su vestuario.

”El día de la prueba, me dijo que esperara y se fue a buscar un adelanto exclusivo de la temporada 2025. Todo hecho a mano. Cuando lo vi, me enamoré”, aseguró la actriz de Legalmente Rubia, quien elogió el trabajo de Lage. “Además de ser un enorme profesional, conocí a una persona muy amorosa y, casualmente, sus vestidos me iban perfecto. Fue la primera vez que no tuvimos que hacer ningún ajuste, excepto el ruedo, claro”, confesó Fernández entre risas.

El look completo de Laurita

La polémica nominación de Laurita Fernández

Más allá de su espectacular presencia ante las cámaras, días atrás, Laurita protagonizó una inesperada polémica en la previa relacionada con su nominación. Es que, a la hora de hacer el anuncio oficial, su nombre apareció en la terna de Mejor Programa de Entretenimientos y Juegos por su rol como conductora de Bienvenidos a Bordo (emitido por El Trece) y por Bienvenidos a Ganar, que se ve actualmente por El Nueve. No obstante, en un giro sorprendente, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura, decidió modificarlo.

Laurita en "Bienvenidos a Bordo" (El Trece)

El motivo, según se explicó más tarde, es que las reglas no permitieron que compitiera en dos categorías similares. El ciclo de El Nueve bajó de la terna y su lugar lo ocupó Juego Chino, el programa que lideró el Pelado López por Telefe, generando una oleada de reacciones en las redes sociales y en los medios.

Lejos de quedarse en silencio, Laurita levantó la voz sobre lo ocurrido: “Somos el primer programa desnominado en la historia argentina, así que también es un premio”, dijo con su característico sentido del humor y en tono irónico. De esta manera, la conductora reflejó no solo su descontento ante la situación, sino también su habilidad para transformar un incidente desafortunado en un momento anecdótico.

Pero todo quedó en el pasado a la hora de desfilar en la alfombra roja, donde su look y su actitud relajada frente a la situación mantuvieron su lugar como una de las protagonistas indiscutidas de la noche. La desnominación no logró opacar su presencia, y con su característica sonrisa posó para las fotos e ingresó al salón, con la ilusión de todos los candidatos: la de escuchar su nombre entre los ganadores y subir a recibir la estatuilla.