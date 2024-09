La euforia de Rodolfo Barili y Cristina Pérez tras ganar el Martín Fierro de Oro: “Es el premio a la obsesión de todos los días”

Entrega de premios Martín Fierro 2024 - La emoción de cristina Pérez

Después de una extensa noche cargada de emociones y sorpresas, la fiesta de la televisión vivió el momento más esperado de la ceremonia: la entrega del Martín Fierro de Oro. Cuando la gala llegaba a su cierre, Santiago del Moro tomó el sobre más importante de la jornada y anunció al ganador: Telefe Noticias.

Inmediatamente, el salón se transformó en una fiesta invadida por los gritos, abrazos y besos del equipo del noticiero liderado por Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Ante ese panorama de felicidad, el equipo completo subió al escenario al grito de “dale campeón”. La primera en tomar la palabra fue Cristina, quien expresó su agradecimiento: “El corazón late por 22 años, no por uno. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos toda la vida, por permitirnos llegar a sus vidas, somos de ustedes, nuestro amor es todo para ustedes por cada uno de estos 22 años que compartimos. Con todo nuestro corazón les dedicamos nuestra vida, y este oro es de nuestra gente, de la de Telefe Noticias”.

Martin Fierro de Oro 2024 (Video: Telefe)

Segundos después, Rodolfo Barili también pronunció unas palabras: “Gracias APTRA, la verdad que lo que hacemos todos los días es la obsesión de un montón de personas, de gente que sueña con contar la vida de la gente que nos ve. Eso es Telefe, eso ha sido siempre Telefe. Somos orgullosos de hacerlo todos los días”, señaló emocionado.

Si bien este año los periodistas no pudieron hacerse con la estatuilla en sus respectivas categorías -Barili perdió ante Mauro Szeta de El Noticiero de la gente (Telefe) y Pérez contra Luciana Geuna de Periodismo Para Todos (El Trece)– la unión de los conductores se robó todos los elogios. Y durante la gala, Telefe Noticias se había alzado con la estatuilla de a mejor noticiero central -condición indispensable para aspirar al Oro, superando a América Noticias y Telenoche (El Trece).

Rodolfo Barili y Cristina Pérez celebran el Martín Fierro de Oro (Chule Valerga)

Una vez que los ganadores bajaron del escenario, hablaron con Teleshow y contaron sus sensaciones tras conseguir el ansiado logro. “El pasado, a diferencia del futuro, es algo que poseemos y yo tengo cada uno de los latidos de mi corazón de estos últimos 22 años en Telefe Noticias”, dijo Pérez, con las pulsaciones en orden más allá de la emoción del momento. “Entonces, una decisión circunstancial que hace a mi vida personal no cambia ni un segundo de estos 22 años, ni la pertenencia que siento con este equipo ni el compromiso que siento con el periodismo”, agregó, antes de reflexionar sobre su carrera.

“Estoy, como parte de esta familia, orgullosa, agradecida y con la misma sensación de amor del primer día. Hace 30 años que hago televisión, pero siento la misma pasión que cuando empecé, no se apagó ni un poquito esta llama. No me lo esperaba y siempre traté de levantar fuerte la voz y nunca tener miedo”, señaló con orgullo de periodista. Y le agradeció al público por este premio: “Les agradezco, querernos, creernos, acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida, generación tras generación, y que nos hayan hecho sentir que teníamos una razón para estar del otro lado”.

En esa línea, Barili también destacó la cantidad de años al frente del ciclo y reveló que el anuncio lo sorprendió: “No lo puedo creer, son muchos años de trabajo, es el premio a la obsesión de todos los días, de contar la vida de quienes nos ven, no tenemos otra obsesión a ser fieles. Telefe es un canal popular, un canal de aire que ve desde el que tiene poco hasta el que tiene mucho. Contar la realidad de esa gente es nuestra maldita y bendita obsesión de todos los días. Estoy sumamente feliz. No me lo esperaba, te juro por Dios que no lo podía creer”.