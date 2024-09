El video de la romántica sorpresa que recibió Rocío Igarzabal en plena calle: “Nos casamos”

Rocío fue sorprendida por su pareja, Milton, en medio de su viaje por México (Video: Instagram)

En medio de sus vacaciones familiares en México, Rocío Igarzábal recibió una propuesta de casamiento de su pareja y padre de su hija Lupe, Milton Cámara. A 10 años de haber comenzado su historia de amor, el compositor le pidió casamiento. “Dicen que, a veces, la realidad supera la ficción”, aseguró la actriz luego de compartir el romántico gesto a través de su cuenta de Instagram.

“Este video lo grabó Lupi y así va. No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película, o es como una”, fueron las palabras que eligió la exintegrante de Casi Ángeles al plasmar sus emociones. Mientras, la hija de la pareja se encargó de que la secuencia quede registrada ante la cámara y sus fanáticos pudieron apreciar la reacción de Rocío mientras veía a su flamante prometido sonriendo. “¡Todavía no dijo que sí!”, exclamó, entre risas, el productor mientras se acercaba a darle un beso a la artista de 35 años, quien rompió en llanto, ante los aplausos de los testigos de aquella situación.

“Y sí, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin, nos casamos. Qué linda fiesta nos espera”, aseguró la cantautora ante el nuevo paso que emprenderá con su futuro esposo. Su alegría se transmitió rápidamente a sus colegas, amigos y excolegas, entre ellos Emilia Attias, Manuela Pal, Gastón Dalmau, Sofía Jujuy Jiménez, Johanna Yoyi Francella, Gimena Accardi, Evelyn Botto, entre otros, que los felicitaron por la noticia.

La reacción de Rocío ante el pedido de casamiento de su pareja

“Ay, ¡qué emoción!”; “Amores, les deseo toda la felicidad”; “Los quiero”; “Qué linda noticia. Amo esta familia del amor”; “Los felicito, ¡que les sea eterno!”; “Ese es el lugar donde se conocieron”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en la sección de comentarios.

La relación entre Rocío y su pareja se dio lejos de su tierra natal. Tras integrar varios proyectos en televisión y cine, la intérprete de “Pasillo sin flores” decidió ponerle un freno a su carrera y tomarse un descanso. En 2014, se embarcó hacia el hemisferio norte, donde las paradisíacas playas mexicanas supieron brindarle el apoyo necesario y, además, abrirle paso para encontrarse con el amor, pese a que no se encontraba en sus planes.

“Me había ido de viaje con una amiga, llegamos al hostel donde nos íbamos a alojar y él estaba trabajando ahí. A la noche subimos a tomar algo al bar, él estaba tocando la guitarra, lo encaré yo, se me hizo un poco el difícil”, recordó sobre ese encuentro en el país azteca en una entrevista que brindó a Para Ti Mamá hace años atrás.

Rocío junto a su flamante prometido, Milton, y su hija en común, Lupe

“Él conocía el programa porque lo veía su hermana menor. A los pocos días ya me enganché, empezamos a tocar juntos, armamos una banda. Hicimos un grupo de amigos, que en un viaje es un poco tu familia, porque compartís todo. Empezamos a convivir, tocar, leer, componer, escribir. Vine a Argentina a estrenar la película ‘El desafío’ y volví a México a buscarlo”, contó a ese medio.

A poco tiempo de formalizar el vínculo, la vida los sorprendió. “Me enteré de que estaba embarazada cuando estábamos en Tulum, ya llegando al final del viaje. Él había conocido a mis papás, que habían estado una semana antes para mi cumpleaños. Por suerte ya lo habían conocido, pero se enteraron del embarazo por Skype” contó sobre la dulce espera de su hija en ese entonces.

“Las personas se encuentran en el momento en que tienen que hacerlo”, sentenció la actriz en ese entonces (Instagram)

“Las personas se encuentran en el momento en que tienen que hacerlo”, aseguró sobre su relación con su futuro marido, a quien conoció por casualidad en el exterior, pese a vivir a tan solo unas cuadras de distancia en Argentina.