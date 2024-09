Susana Roccasalvo se quebró frente al actor Benjamín Vicuña al recordar a su hija Blanquita

Susana Roccasalvo rompio en llanto con un movil con Benjamin Vicuna en un nuevo aniversario de la muerte de Blanquita

Susana Roccasalvo entrevistó al actor Benjamín Vicuña antes de subirse al escenario junto con Adrián Suar, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem quienes protagonizan “Felicidades“, en un móvil con el programa Implacables el actor reflexionó sobre su hija Blanquita y los momentos que le dedica para recordarla públicamente: “Tener un rol que genera una empatía y muchas veces hasta puede calmar dolores de la gente. Así que tanto el libro que escribí como estos mismos posteos tienen que ver con esa dinámica” reflexinó el actor.

Cuando iba a despedirse de Vicuña la periodista tomó la palabra: “Benja, ahora sí quiero agradecerte infinitamente este móvil porque hoy es un día muy especial para vos. Mira, me emociono. Así que nada, no te importó. Seguís trabajando. Seguís teniendo esa resiliencia. Igual que que bueno que la madre también, Pampita. Yo los admiro muchísimo porque es muy doloroso. Y hoy estás trabajando en el teatro dándonos la nota. Yo la aprecio y la valoro mucho más que si le hubieras dado otro día. Te mando el abrazo más infinito del mundo. Perdón, pero esto quiere decir que lo siento muchísimo. Abrazo enorme, querido, cerró Susana.

Benjamín y Blanquita juntos de paseo

Luego de despedirlo y visiblemente emocionada Roccasalvo continuó: “Yo iba a terminar esta nota. Por supuesto agradeciendo. Hoy se cumplen 12 años. Hoy justo no es un aniversario de mes. Es de año de la muerte de su hija mayor. Y yo valoro mucho esta actitud porque él tranquilamente podría haber dicho No, no es el día. Prefiero hacer la función que lo íbamos a entender perfectamente, pero la dio. La quisimos llevar por el mejor lugar para para que la pase bien y aparte preguntarle todo lo que ustedes vieron que le preguntamos, pero yo tenía que que decírselo y agradecérselo y muchos de ustedes quizás no están con el celular. Un día domingo puso un posteo sobre su hija maravilloso. Con unas palabras justas, sentidas, precisas. Así que. El día que pasó esto, yo también estaba en un quiosquito de golosinas comprando. Y lo dicen por la radio. Y me quedé tan impresionada. Y estos posteos que él hace los ocho de cada mes, precisamente el 8 de septiembre. Yo lo agradezco y valoro muchísimo. Esta resiliencia que tiene este hombre en un día tan particular. Primero, subirse a un escenario que tiene una hora y pico para hacer reír, para hacer reír y aparte dar esta nota. Así que bueno, muchísimas gracias” cerró Susana Roccasalvo.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a 12 años de su muerte: "Habitas en el silencio"

Blanquita, la hija mayor de Vicuña y Pampita, falleció en 2012 debido a una enfermedad que le provocó una falla multiorgánica. Desde entonces, la pareja ha encontrado diversas maneras de rendir homenaje a su memoria, y este aniversario fue una ocasión particularmente emotiva.

Pampita y Vicuña con su hija Blanquita

En la entrevista con Roccasalvo, Vicuña habló desde el corazón sobre el dolor y la fortaleza que ha encontrado en su familia. La conversación destacó no solo la difícil fecha, sino también cómo la familia ha sobrellevado el duelo a través de los años. La vida y la carrera de Vicuña y Pampita no se han detenido y, a través de su arte, han intentado mantener viva la memoria de su hija Blanquita, recordándola en todo momento y junto a todos sus hermanos.

Susana Roccasalvo mostró gran profesionalismo a pesar de la carga emocional del momento, y permitió a la audiencia comprender la profundidad del amor y la pérdida que Vicuña y Pampita han experimentado. La conductora de Implacables logró crear un espacio donde el actor pudo expresar sus sentimientos de una manera sincera y abierta.