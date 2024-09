Risas y complicidad: Juan Minujín y Angelina Jolie se mostraron juntos en el Festival de Cine de Toronto

Juan Minujin y Angelina Jolie, en Toronto

Este último fin de semana, el actor Juan Minujín brilló en el Festival de Cine de Toronto, uno de los eventos más destacados del mundo cinematográfico. El argentino —conocido por su papel en la serie El Marginal— compartió la alfombra roja con la reconocida directora y actriz Angelina Jolie en la presentación de Without Blood (Sin sangre), dirigida por Jolie y protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir.

La relación entre Minujín y Jolie se mostró cordial y amena durante el evento. Ambos fueron fotografiados en múltiples ocasiones, riendo y abrazándose, lo cual refleja la buena sintonía entre ellos. Without Blood marca el debut de Minujín en una coproducción internacional a gran escala, para la que se unió a renombradas figuras, así como también a actores italianos y mexicanos.

En una entrevista realizada en 2022 para el programa de radio de Catalina Dlugi, Minujín dio sus primeras impresiones sobre este trabajo: “Se trata de una película basada en la novela de Alessandro Baricco. La dirige Angelina y se filmó una parte en Roma y otra en Apulia”.

Además, dio una breve mirada sobre lo que fue el rodaje: “Mi personaje ahí es muy, muy lindo. Fue una experiencia superextraordinaria. Cuando pueda contar y mostrar el material, lo voy a hacer; pero la verdad, para decirlo en pocas palabras: fue una experiencia sumamente interesante. Angelina es una directora extraordinaria, y se nota que tiene mucho background”, comentó.

Juan Minujín y Angelina Jolie juntos en el Festival de Cine de Toronto (Foto/Robin Marchant/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

El intérprete también destacó la sensibilidad de Jolie como cineasta y su habilidad para trabajar con los actores. “A diferencia de una situación en la que uno se puede cruzar con alguien como ella, como una entrega de premios, por ejemplo, en este caso ayudó mucho que estábamos muy metidos en el trabajo. Estábamos en un set de filmación. Por eso, más allá del primer impacto, porque es una persona que uno tiene muy, muy vista de muchas películas, la verdad es que al toque se dio una dinámica de mucha colaboración”.

En lo estrictamente profesional, destacó: “Es una directora muy sensible con los actores. Se nota que tiene mucha experiencia como actriz y la sabe usar también en este rol. Y, además, tiene una mirada muy inteligente sobre lo que quiere contar, una gran capacidad de trabajo y una humildad muy grande, también“.

Con respecto a su interacción con los demás actores del filme, aclaró: “Con Salma no tuve escenas. Nuestros personajes están en momentos distintos. Ella y Bichir son actores extraordinarios y todo el equipo es de una escala que es muy linda. Es interesante trabajar en Hollywood cada tanto porque te da una noción de una escala distinta”, afirmó, para luego dejar en claro: “No es mejor ni peor. Es una escala distinta”.

"Es una directora muy sensible con los actores", destacó Juan Minujín sobre su trabajo a las órdenes de Angelina Jolie (Foto/Geoff Robins / AFP)

“A veces, al final del día, cuando llegaba al hotel y había tenido una buena jornada, me sentía muy contento de estar participando de este proyecto. Me tocaron escenas muy lindas, pero también muy difíciles y en inglés, que no deja de ser un desafío muy grande”, cerró en ese entonces al dar sus primeras impresiones sobre lo vivido en el set de la ficción cuya trama gira en la historia de Nina, una mujer sobrevivió a una guerra solo para descubrir que su trauma alimenta su venganza contra quiénes la lastimaron.

Previo al estreno de la película, Jolie se refirió a la presencia de su hijo, Pax, en el evento, al señalar que también había trabajado en el proyecto. “Me está ayudando, trabajamos en el film juntos. Esta es una noche familiar”, afirmó Jolie en una charla con Entertainment Tonight en la que también mencionó su vínculo cercano con Salma Hayek, con quien trabajó anteriormente en Eternals: “Ella es una buena persona. Estoy muy orgullosa de su trabajo, más allá de la relación de amistad que tenemos. Es extraordinaria”.