Alejandra Locomotora Oliveras hizo entrenar a Juana Viale en vivo y su estado físico la descolocó: “Nuestro capital es uno mismo”

La exboxeadora y la conductora protagonizaron un desopilante rutina de ejercicio (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Como cada domingo al mediodía en Almorzando con Juana (El Trece), Juana Viale llena su mesa con personalidades de diferentes ámbitos. En esta oportunidad, una de sus invitadas fue la exboxeadora y entrenadora física Alejandra Locomotora Oliveras. Con su vibrante personalidad, la exdeportista se presentó al estudio e invitó a la presentadora a realizar una rutina de ejercicios que atrapó a la audiencia. “¡Hay que entrenar!”, expresó ante la cámara, tras enseñar algunos de los cinturones que ganó.

“Hay que cuidarse, quererse y valorarse. Nuestro capital es uno mismo. ¿Con qué trabajas? ¿Con qué amas?”, continuó la flamante incorporación al elenco de En el Barro, el spin-off de El Marginal. Acto seguido, la Locomotora y Juana comenzaron a decir un mantra sobre la importancia del cuidado físico. “Con el cuerpo, con el corazón, con la voz, con los ojos”, enumeraron ambas al unísono.

Sin dar el brazo a torcer con las excusas, la instructora agregó: “Hay que cuidarse y dejar de decir: ‘¡No tengo tiempo!’. ¡No es cierto!”. Acto seguido, sorprendió a la anfitriona con una propuesta que la dejó anonadada: “Vamos a entrenar unos 30 segundos”. Con la música al máximo, la especialista y la presentadora dieron inicio a una serie de ejercicios. Sentadillas, golpes al aire y pasos hacia los costados fueron algunos de los movimientos que dejaron a Juana sin aliento. Así fue como la nieta de Mirtha Legrand se vio obligada a ponerle un freno.

Con sentadillas y golpes al aire, la exdeportista y la conductora se ejercitaron en el estudio (Almorzando con Juana - El Trece)

“¡La próxima venite con zapatillas, Juanita!”, lanzó la deportista al ver cómo la presentadora agarraba sus pies calzados en unas sandalias con taco fino. Por su parte, ella expresó: “Después vamos a agarrar a alguno de la mesa y los vamos a poner que hagan sentadillas”. Y, sin filtro, la campeona de seis coronas mundiales se refirió a la producción y lanzó: “Unos cuantos de acá tienen que entrenar. Están con la cámara y toman mucha cerveza”.

Los pasos de Locomotora Oliveras en la ficción

La exdeportista dio a conocer cuál es su rol en la nueva serie de Sebastián Ortega (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Al tomar su lugar en la mesaza, la preparadora física se refirió a su rol como parte de la nueva serie de Sebastián Ortega. “Soy una asesina, y me dicen Rocky”, adelantó Alejandra ante la mirada de los presentes en el estudio. Sin filtro y entre risas, Guido Süller disparó: “No me imagino por qué te llaman así…”.

En tanto, la curiosidad por el trabajo de la entrenadora fue el centro de atención. La periodista Mariel Di Lenarda aventuró: “¿Tu personaje sufría de violencia de género? Porque hubo casos de mujeres que en defensa propia…”. En ese sentido, Alejandra la interrumpió y explicó su papel en la serie: “Fue un acto de justicia, por eso está en la cárcel hace muchos años. No soy narco, ni chorra, sino que maté a un hombre, a mi marido”.

La exboxeadora encarna a Rocky, una convicta que asesinó a su marido (Instagram)

Sosteniendo esa línea, la exluchadora continuó brindando detalles sobre su rol en la ficción: “Lo maté a piñas y lo volvería a hacer. Obviamente, eso es lo que digo en la serie. Cuando la vean, me van a dar la razón”. También se refirió a su reciente experiencia en el rubro y contó: “Es hermoso, un nuevo mundo para mí. Nunca actué en ficción, es diferente. Estoy agradecida con Sebastián porque me llamaron y no lo podía creer. Cuando me contaron sobre el papel y el motivo por el que estoy en la cárcel, dije que sí. Si me decían que era para interpretar a una narco o a una ladrona no iba a poder hacerlo. Pero, por el motivo por el que mi personaje asesinó, lo acepté”.

En un intento de conocer la razón detrás de la pena del personaje, el cantante de Banda XXI, Lucho Castro, acotó: “Yo mataría si me tocan a mi hija”. Sin dar muchas vueltas, ella respondió: “Claro, por eso maté”.