Quién es Juan Capurso, el novio de Luciana Rubinska que tiene 14 años menos que ella

Juan Capurso tiene 28 años y hace dos años y medio está en pareja con Luciana Rubinska (Foto: Instagram/juancapurso)

Luciana Rubinska fue como invitada a Perros de la calle (Urbana Play), programa que conduce Andy Kusnetzoff, donde habló de su relación con Juan Capurso, un joven con el que arrancó un vínculo amoroso hace dos años y medio y con quien tiene una diferencia de 14 años.

En la entrevista, Luciana dio algunos detalles acerca de la personalidad de su pareja y reveló que se conocieron en el trabajo. Ella tiene 42 años y es madre de los mellizos Nicolás y Pedro, de diez, fruto de su relación anterior con el exfutbolista Lucas Ferreiro. Acerca de su nueva pareja, reveló: “Es re jovencito. Le llevo 14 años. No quiero decir que soy pionera en esto, porque hay otras que me precedieron. Él cumple ahora 29″.

Capurso comenzó a trabajar como jefe de operaciones técnicas en el canal de noticias de ESPN hace seis años y en sus redes sociales, si bien tiene un perfil bajo, compartió distintos fragmentos de su vida, revelando algunas de sus pasiones.

En su perfil de Instagram se puede ver el gran gusto que el joven tiene por los viajes. En sus historias destacadas, tiene publicados los diferentes lugares que recorrió, entre los que se encuentran varias ciudades del territorio nacional como Ushuaia, Calafate y Córdoba. Algunos de estos viajes los hizo junto a su pareja, y compartió tiernas postales juntos. También conoció ciudades más exóticas como Qatar, a donde fue con el objetivo de cubrir el Mundial de Qatar 2022 junto a ESPN.

Juan Capurso y Luciana Rubinska se llevan 14 años

En esta misma plataforma se mostró haciendo lo que realmente le interesa, que es su trabajo. A Juan se lo pudo ver detrás del panel de operaciones del canal, en su trabajo de camarógrafo, y también como cronista para una de las cadenas deportivas más grandes, dejando en claro que logró encontrar su vocación al dedicarse a la profesión de jefe técnico de operaciones.

En sus momentos libres le gusta disfrutar de la música, tocar la guitarra y cantar junto a sus amigos y familiares. Este gusto lo comparte con Luciana e, incluso, han compartido un video haciendo una pequeña improvisación. En ese clip se lo puede ver a él tocando el instrumento de cuerdas en una hamaca paraguaya mientras la conductora toca el ukelele y cantan juntos.

En la misma entrevista, Kusnetzoff quiso saber si Luciana estaría interesada en volver a convertirse en madre, esta vez con su actual pareja. “Yo ya está... Bueno, podría. Él no tiene ganas de ser padre. Mirá, yo lo quiero tanto que le digo: ‘A vos quizás en un momento te den ganas de ser padre’. Y le digo: ‘Irás, tendrás hijos y volverás’”. contó Rubinska.

Juan Capruso y Luciana Rubinska comparten la pasión por la música

Ante la consulta de Andy de qué sucedería si su pareja cambia de idea y quiere tener un hijo, Luciana respondió: “Me tendría que haber encontrado un par de años atrás. Si bien yo por la edad puedo seguir teniendo hijos... Bueno, adoptemos. Pero él es muy firme en eso de no tenerlos”.

“A mí me gusta salir. Yo salgo mucho a bailar. Pasa que a él le gusta más. También nos gusta la música distinta. Entonces le digo ‘andá’”, señaló Luciana, quien afirmó que la diferencia de edad no se nota en la relación: “Sabés que no. Yo soy bastante inmadura y él bastante maduro”.

Sobre cómo su pareja se relaciona con sus hijos, detalló: “Él es muy atento. Es una persona por ahí más seca que yo, soy más toquetona, de dar besos. Él es más frío, pero lo importante siempre está. Después lo invito a reuniones que yo entiendo si no quiere venir, y a veces viene y a veces no. Es una fiera”.

“La libertad es que cada uno pueda ser uno. Yo la verdad es que la diferencia de edad no la siento ni me incomoda. Si bien hay diferencias, hay puntos en común, él es muy laburador, ambicioso, siempre quiere mejorar, prepararse para hacerlo mejor... y ese es un punto de conexión importante”, agregó Luciana.