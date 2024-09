Traición, venganza y la bronca de una oportunidad desperdiciada: un participante de Survivor fue eliminado del programa

Bronca y desilusión, un participante de Survivor fue eliminado de la competencia (Video: Telefe)

Tras semanas de estrategia, conspiraciones y acuerdos en las sombras, uno de los participantes más polémicos de Survivor Expedición Robinson (Telefe) pudo llevar adelante su plan para eliminar a uno de sus excompañeros de tribu. Después de una larga espera, y tras acumular bronca y resentimiento, Mauro puso en juego su jugada maestra para eliminar a uno de los integrantes más intensos del campamento.

Todo comenzó a desencadenarse luego de que tres participantes recibieran un beneficio para obtener alimentos, elementos para la higiene o incluso un ídolo de inmunidad. Así las cosas, Francisco y Juan Pablo se inclinaron por productos que pudieran compartir con los demás integrantes del campamento. Sin embargo, Goldi llegó con las manos vacías. Ante la pregunta de los demás, el cordobés argumentó que había elegido comer una cheesecake. Esto solo sembró dudas en el campamento y lo puso en el ojo de la tormenta. A solas ante la cámara, Goldi luego reveló que tenía el ansiado ídolo de inmunidad.

El desafío de Survivor que determinó la estrategia de cara a la eliminación de un jugador (Video: Telefe)

Con este panorama, Mauro comenzó a compartir sus sospechas con los demás y elaboró una venganza contra Goldi. En oportunidades anteriores, el empleado administrativo de 43 años había sido el blanco de los chistes del cordobés. A esto se sumaba que los demás participantes manifestaban su disconformidad en la convivencia con el colectivero. Así la cosa, la mayor parte de la tribu amarilla esperó a que el integrante en cuestión se aleje del campamento para planear cómo eliminarlo. Lo único que se interponía en su estrategia era el ídolo de inmunidad que poseía el joven y el próximo desafío de inmunidad en disputa.

“Que el desafío lo gane cualquiera menos Goldi”, comentó Martina para motivar a sus compañeros. Una vez frente a Marley, el conductor les explicó que la prueba consistiría en mantener un plato con una porción de torta sobre el revés de su mano, el jugador que soportara la mayor cantidad de tiempo sin dejar caer el postre ganaría. Uno a uno, con el correr de los minutos los participantes se fueron rindiendo, sin embargo el momento de mayor tensión llegó cuando Goldi desistió del desafío. Inmediatamente, Mauro y sus cómplices sonrieron y murmuraron por lo bajo comentando el buen desarrollo de su plan. La última en mantenerse firme fue Eugenia, quien se adueñó de la inmunidad.

Un participante de Survivor fue eliminado del certamen

En las horas previas, sin entender el malestar que tenían sus compañeros hacia él, Goldi manifestó sentirse tranquilo de cara a la votación. “Tengo fe que tengo algunas alianzas y me van a comunicar el día que me quieran votar. Obviamente que me voy a resistir, voy a hacer una estrategia para evitar ese voto”, dijo el joven a cámara. De esta manera, solo restaba esperar hasta el concejo tribal. Allí, una vez que todos votaron, Marley preguntó si alguien tenía el ídolo de inmunidad y quería jugarlo. Pero tras unos segundos de silencio, el cordobés decidió no utilizar su “carta”. De esta manera, la votación continuó. Uno a uno, el conductor fue revelando la intención de la tribu, la cual terminó con cuatro votos para Juan Pablo y ocho para Goldi.

Al ser consultado por Marley, el participante no pudo ocultar su asombro por la decisión de sus compañeros: “Sí, me sorprendió, habíamos hablado otra cosa. Uno confía en las personas y no sale como esperaba. Pensé que tenía gente, uno cree que tiene alianzas y que me iban a avisar. Pensé que alguno de los compañeros del sur me podían avisar, pero se ve que hubo un complot, no me avisaron y acá estoy. Espero que ellos cumplan sus objetivos y sigan fuertes. No hay rencores”.

Luego, a solas frente a la cámara, Goldi quebró en llanto al hablar de su eliminación y la chance que desperdició al no jugar el ídolo de inmunidad: “Podría haber llegado más lejos, tenía un ídolo en la mochila y no lo usé y eso me pone un poco triste. Evidentemente leí mal el juego, pensé que todavía podía confiar en esas personas con las que compartimos tantos días y no fue así. Si hubiera jugado ese ídolo que tenía en la mochila o hubiese tenido algún indicio de que no íbamos a seguir los planes... pensé que alguno de los chicos me iba a avisar. Pero no fue así. Y a mi familia, la que me aguantó todo este tiempo le quiero decir que no se dio, pero di lo mejor de mí”.

Luego, el programa mostró el argumento que expresó cada participante al momento de hacer su voto. El más tajante de todos fue Mauro, quien guardaba bronca y rencor por los dichos y comentarios de Goldi hacia él: “Sos la persona más homofóbica, machista, controladora y pesada que conocí en mi vida. Si pudiera convertir este papel en un pasaje de avión que te lleve directo a Córdoba lo haría, pero por lo pronto es un pasaje directo al jurado”.