El enojo de Marixa Balli luego de que estafaron a su madre: “Vayan a laburar en vez de robar”

La furia de Marixa Balli luego del robo que sufrió su madre (Video: LAM/América TV)

Ante el crecimiento exponencial de la digitalización, las estafas virtuales se volvieron uno de los delitos más comunes en Argentina. En ese sentido, una de las recientes víctimas fue la mamá de Marixa Balli, lo que provocó la furia de la bailarina. Cargada de bronca e indignación, la panelista habló de la situación al aire de LAM (América TV) y apuntó contra los estafadores sin dudarlo.

Según el relato de la angelita, Susy, apodo de su madre, sufrió la clonación de su tarjeta y ella lo notó gracias a que tiene un control regular en las cuentas de la mujer. “Una vez por semana controlo. Ahora lo voy a hacer más seguido”, comenzó diciendo la empresaria.

“Empecé a ver gastos en horarios en los que mamá está descansando o la persona que la cuida se fue, y dije: ‘¡Qué raro!’”, siguió Marixa con su relato. Luego detalló que la situación empezó el día jueves y continuó hasta el día en el que finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. “Le dieron con todo, fui al banco y supongo que me lo devolverán porque es todo comprobable”, contó y dejó en claro que los montos no eran tan elevados para no levantar sospechas, aun así fueron los horarios de las transacciones los que encendieron las alarmas: “Los gastos eran a las 20, 21:30, 7 de la mañana, eran gastos de 25, 30 o 40 mil pesos”.

Acerca del proceso que tiene por delante, la panelista de LAM explicó: “Hicieron un resumen de cada gasto, el seguimiento, de qué lugar, me preguntaron si conocía ese lugar, la zona, todo”. La empresaria, además, agradeció el comportamiento que tuvo el empleado del banco que tomó el caso. Asimismo no dejó pasar la oportunidad de hacer una advertencia a todas las personas mayores, con la intención de que tengan más cuidado a la hora de usar sus tarjetas.

Marixa Balli junto a Susy, su madre en un viaje (Foto/@arixaballi)

“Vamos a tomar algo, vamos a almorzar y se llevaron la tarjeta. Ojo con entregar la tarjeta, el PostNet a la vista, tu tarjeta con vos y que te traigan el PostNet a la mesa, si no te levantas”, fue el consejo de la dueña de Xurama. “Se abusan de la gente mayor, la verdad que es muy triste lo que hacen. Vayan a laburar en vez de robar”, cerró la bailarina, dejando en claro su opinión con respecto al tema.

Esta historia desató un debate entre las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito, quienes aseguraron que cada día hay que ser más cuidadoso con lo que se hace en restaurantes y locales. “Viste que hay algunos que se ofenden cuando les decís: ‘Por favor traé el PostNet acá'”, fue el comentario de Matilda Blanco.

El enojo de Marixa Balli al no ser invitada al homenaje de Pasión de sábado

El 9 de septiembre por la noche se llevarán a cabo una nueva edición de los premios Martín Fierro, donde las figuras de la televisión serán homenajeadas por su labor en el medio. Durante una de las secciones de la premiación se recordará el icónico programa Pasión de sábado (América) y Balli no pudo contener el enojo al conocer que no será invitada al mismo.

“Se olvidaron que antes de Pasión de sábado era Siempre sábado, eso ya tiene que ver con Pablo Serantoni y que él diga: ‘Vení, Marixa, vos sos parte de la movida tropical…’. Yo lo quiero, pero como está puesto como Pasión, tendrían que ponerle Siempre sábado, que fue el comienzo”, comentó Balli. Sosteniendo esa misma línea, Marixa agregó: “Tengo derecho a comentar que teníamos la tribuna llena y era un éxito el programa. Pero no hablo de esa nueva etapa que llevó 17 años, sino sobre mi momento, que fue maravilloso”. Dejando en claro que no se refería a la labor de Baños, con quien tuvo varios cruces por un largo tiempo y aseguró que actualmente tienen una “buena relación”, al frente del programa: “La movida tropical estaba en su mejor momento”, destacó.