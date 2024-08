Gimena Accardi contó cuáles son sus TOCs y cómo hace para enfrentarlos: “Con los años empecé a relajar”

Gimena Accardi contó cómo combina la astrología y la salud mental para entender sus TOCs (Video: El Trece)

Este jueves la actriz Gimena Accardi confesó que se encuentra en la búsqueda de respuestas a sus luchas internas y que encontró en la astrología una guía inesperada para comprender y manejar sus trastornos obsesivo-compulsivos (TOCs). En una reciente aparición en La Noche Perfecta, programa que conduce Sebastián Wainraich por la pantalla de El Trece, la actriz compartió cómo los rasgos de su carta natal influyeron en su vida diaria y en sus obsesiones, especialmente en lo que respecta al orden y la limpieza.

“Soy ascendente en Capricornio y luna en Virgo. Pero soy geminiana, que es lo único que me salva para no estar tan demente... El orden y la limpieza son un poco mis TOCs”, confesó Accardi en el programa. Con un tono que oscilaba entre la sinceridad y el humor, la actriz comenzó a desgranar cómo estas características astrológicas, particularmente sus signos de tierra, que marcaron su carácter obsesivo y su necesidad de mantener todo en orden.

Pero esta compulsión por la limpieza y el orden no siempre fue motivo de risa. Accardi recordó cómo esta manía le llevó a conductas que hoy en día reconoce como excesivas. “Con los años lo empecé a relajar, pero al principio yo barría mientras estaban los invitados en mi casa. La gente no había terminado de comer y yo ya estaba levantando la mesa y lavando los platos”, relató, poniendo en evidencia cómo su obsesión podía llegar a incomodar tanto a ella como a quienes la rodeaban y afectar sus conductas sociales.

En este panorama, Wainraich le preguntó si había que quitarse las zapatillas al entrar a su casa, Accardi respondió con una risa: “No, soy bastante gaucha con el invitado, pero ahí voy atrás”. La imagen de la actriz siguiendo de cerca a sus invitados para mantener su hogar impecable no pasó desapercibida para el conductor, quien bromeó sobre lo incómodo que podía ser estar en esa situación.

Gimena Accardi (Adrián Escandar)

Sin embargo, el humor que la caracteriza no ocultó la seriedad del tema. A medida que la conversación avanzaba, Gimena compartió un detalle que sorprendió a muchos: “He hecho la cama con él adentro, porque yo se la estiro”, dijo, refiriéndose a su pareja, el actor Nico Vázquez. Con este comentario reveló la intensidad de sus manías, hasta el punto de no poder soportar ver una cama desordenada, incluso mientras alguien la ocupaba. Y compartió con sus seguidores una divertida anécdota de una de las parejas más queridas del ambiente del espectáculo.

Por último, el momento más significativo llegó cuando Accardi explicó cómo los astros le permitieron comprender el origen de estos comportamientos. “Desde que empecé a entender de astrología, entendí por qué lo hacía... Por esto de los signos. Lo que me pasa es una condición, casi una enfermedad”, confesó. Y también aclaró que lo que para muchos puede parecer una simple superstición, para ella se convirtió en un mapa para entender aspectos profundos de su personalidad y, en última instancia, encontrar un equilibrio entre su necesidad de control y la realidad de vivir en un mundo desordenado.

Esta auto exploración, guiada por el conocimiento astrológico, no solo le ayudó a comprenderse mejor, sino también a relajar algunas de estas compulsiones que, en otro tiempo, dominaban su vida cotidiana. Al final de la entrevista, quedó claro que, para Gimena Accardi, la astrología no es solo un pasatiempo o una curiosidad, sino una herramienta que le permitió navegar por las aguas turbulentas de sus TOCs.