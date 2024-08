Nico Occhiato aclaró si tuvo un romance con Nati Jota y Graciela Alfano

Nico Occhiato aclaró si tuvo un romance con Nati Jota y contó cómo está hoy el vínculo tras su salida de Luzu (Video: Bondi)

Este lunes Nico Occhiato visitó Bondi, el canal de streaming donde Ángel de Brito tiene su propio programa y en el que cientos de usuarios se conectaron para escuchar la entrevista con uno de los influencers del momento. Entre los temas que se tocaron, el joven de Villa Luzuriaga habló de todo y despejó algunas dudas de su vida sentimental.

Una de las consultas más esperadas por sus seguidores fue si alguna vez tuvo una relación amorosa con Nati Jota, con quien compartió espacio de trabajo. En ese sentido, el conductor, quien fue blanco de múltiples especulaciones sobre su vida personal, se mostró categórico en su respuesta: “No. Nunca tuvimos un vínculo ni tampoco estuvimos juntos. En su momento yo aclaré que era el juego del programa”, comenzó diciendo Nico.

Estas versiones acerca de un vínculo sentimental entre Occhiato y Jota circulan desde hace tiempo, alimentados por la química evidente entre ambos durante su trabajo en Luzu TV. Sin embargo, Nico fue claro en su postura, señaló que no existió ningún tipo de relación amorosa entre ellos, más allá de la amistad y el respeto mutuo. “Del canal (Nati) no se fue enojada, nunca se rompió un vínculo. No nos vemos con la diaria, pero nos escribimos”, explicó el conductor, dejando en claro que la relación entre ambos sigue siendo cordial, aunque menos frecuente.

Nati Jota y Nicolás Occhiato en épocas de rumores de romance

La entrevista también fue la ocasión para que Occhiato abordara la salida de Jota de Luzu TV, una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores. Según el conductor, la partida de la influencer no fue producto de un conflicto, sino más bien de un deseo suyo de buscar nuevos desafíos y continuar su crecimiento profesional. “No creo que quiera volver a Luzu, yo siempre la aprecié mucho, es una gran profesional”, comentó, subrayando la admiración que siente por ella y su carrera.

Occhiato, además, elogió las habilidades de Nati como conductora, y destacó que no hay muchas mujeres en los medios con su capacidad para expresarse y la experiencia en sí. “Son pocas las chicas con el oficio que tiene ella y yo creo que lo que le pasó es que le dio todo al formato y sentía que ya no tenía mucho más para dar”, expresó. Según él, Jota estaba en un punto de su carrera en el que necesitaba nuevos desafíos, lo cual la llevó a tomar la decisión de dejar su canal de streaming y embarcarse en otros proyectos, como su programa en Olga.

Occhiato habló de Graciela Alfano

Nico Occhiato contó la verdad de su vínculo con Graciela Alfano (Video: Bondi)

Cabe destacar que la entrevista en Bondi no solo se centró en Nati Jota. Nico también aprovechó el espacio para aclarar otro rumor que lo persiguió durante años: el supuesto affaire con Graciela Alfano. El “touch and go” entre la exvedette y el conductor era, según muchos, un secreto a voces. A cinco años de que surgieran las versiones, Occhiato decidió hablar al respecto.

“Aprendí mucho con Graciela”, fue lo primero que dijo cuando de Brito le preguntó sobre su relación con Alfano, con quien trabajó en el programa Todo puede pasar. Aunque la relación profesional fue intensa, Nico insistió en que no ocurrió nada más allá del ámbito laboral. “Lo que pasa es que laburar con una figura así fue una locura... Pero fue muy humilde y muy buena onda conmigo”, destacó, afirmando que Alfano siempre fue generosa con su tiempo y conocimientos, llegando incluso a llamarlo después de los programas para aconsejarlo.

La historia que subió Graciela Alfano con Nico Occhiato, cuando eran compañeros de trabajo y se hablaba de romance

A pesar de los rumores persistentes, Occhiato negó rotundamente que hubiera pasado algo en un camarín con Alfano. “Lo que sucede es que no se dicen mentiras sino que es folklore”, afirmó, aunque también aclaró que si hubiera pasado tampoco lo diría. Al ser consultado sobre cómo maneja este tipo de especulaciones, el conductor fue sincero: “Al principio me enojaban, pero ahora entiendo el juego, lo consumo y me divierte. Entonces cuando me toca a mí me la banco. Pero eso es mentira. Ella es la número uno generando esos shows”, cerró. Con estas declaraciones, Nico Occhiato dejó en claro su postura sobre dos de los rumores más comentados en torno a su vida personal y profesional.