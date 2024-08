Las espectaculares vacaciones de José María Muscari y su hijo en un crucero por el Caribe: “Un sueño hecho realidad”

José Maria Muscari llevó a su hija al primer viaje internacional juntos

En las últimas horas el reconocido director teatral José María Muscari compartió con gran entusiasmo en sus redes sociales un hito que marcará su nueva vida familiar. Por estos días, el artista comparte el primer viaje internacional que realiza junto a su hijo Lucio. Y para dar cuenta de sus emociones, el coreógrafo transmite casi minuto a minuto esta nueva aventura.

En sus redes sociales, el creador de Sex publicó una foto de ambos a través de un emotivo post. Allí reveló esta noticia y describió la experiencia como un sueño hecho realidad. Este viaje es especialmente significativo para él, ya que Lucio llegó a su vida hace apenas un año, llenando de alegría y nuevas aventuras su día a día.

José Maria Muscari mostró cómo son las instalaciones del crucero y todo lo que se puede hacer: las piscinas, la impactante vista y el teatro

Este primer viaje juntos no es solo un recorrido por nuevos destinos, sino una celebración del vínculo que forjaron desde que se conocieron. “Mi hijo y yo. Esta es nuestra primera foto juntos en un crucero, listos para la cena y fachas para la night”, escribió el productor emocionado por la experiencia.

El destino elegido para esta travesía fue un crucero que zarpó desde Miami rumbo a las Bahamas, un paraíso tropical que promete momentos inolvidables. Cabe destacar que a este plan los acompañaron la madrina de Lucio y su pareja, por lo que la presencia de otros seres queridos también hace de esta experiencia una celebración en familia y con muchas actividades para hacer.

En ese sentido, a través de sus historias de Instagram donde tiene más de 600 mil seguidores, Muscari compartió cada detalle de este emocionante viaje en donde se los vio disfrutando de la playa, explorando el crucero y gozando de la compañía mutua en este entorno tan especial. También hizo un recorrido por el camarote que les tocó con un balcón espectacular con vista al mar.

José Maria Muscari practicó surf en una piscina de olas artificial

A través de varios videos, José María relató que en solo una hora y media de haber estado en el crucero conocieron las piscinas de exteriores junto con el jacuzzi, disfrutaron de las vistas que tiene el barco y asistieron a uno de los comedores donde les dieron lo que ellos querían y de manera ilimitada.

Otro de los planes que realizó el productor fue practicar surf en una piscina de olas artificial donde a pesar de la asistencia de una instructora, no pudo comprar el objetivo: “Ser malo para algo: véanme”, escribió en el texto que acompañó al audiovisual, donde se ve que sufrió varias caídas aunque se lo tomó con mucho humor.

José Maria Muscari contó la fatídica reunión LGBT a la que asistió en el crucero

También disfrutaron de una sesión de masajes, anhelaron el atardecer en medio del mar y tuvieron una reunión LGBT que calificaron como “fatídica” porque no funcionó. “Nos invitaron a la cubierta 8, pero somos 9 en un lugar enorme, nadie se acerca a hablar, cuando la gente entra y ve que no hay nadie se va”, sostuvo Muscari confirmando que no lograron hablar con nadie.

Por último, antes de ir a dormir, el productor disfrutó de un espectáculo teatral y quedó maravillado por las instalaciones: “Este lugar tiene todos los recursos, acá estoy con mi socia, la productora de SEX, y estamos pensando en que sería espectacular que nos llamen para hacer nuestro show acá, que es un éxito hace cinco años”, comentó entre risas con su amiga, con conocimiento de causa.

Tras finalizar la función, se fueron a bailar y luego a dormir. Y al otro día, Muscari confirmó que habían llegado a su destino las Bahamas donde disfrutarán de la playa y recorrerán el lugar. “Miren lo que es esta locura”, comentó emocionado.