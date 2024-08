El misterioso posteo de Karina La Princesita que alertó a sus fanáticos: “No es la decisión”

La compositora de 38 años encendió las alarmas ante sus particulares posteos (Instagram)

Desde los inicios de su carrera, Karina La Princesita supo hacerse notar gracias a su avasallante carácter y dotes artísticos. Su voz logró movilizar a miles de fanáticos, quienes la siguen a lo largo del país para disfrutar de sus conciertos. Pero, a la par con su gran éxito, la cantante de música tropical batalla con la depresión y los ataques de pánico, los cuales preocupan a sus seguidores desde hace tiempo, en especial ante su inusual actividad en las plataformas sociales.

En medio de su compromisos laborales a lo largo del país, la artista llamó la atención con unas series de publicaciones en sus historias de Instagram. La primera consistía en una selfie, la cual enseñaba su rostro en primer plano que, si bien se encontraba un poco difusa, dejaba entrever una expresión seria. Y, tan solo unos minutos más tarde, subió una imagen con un fondo negro y la frase: “No es la decisión. Es la forma. La manera de decir, de romper…”.

Si bien no dio indicios de su estado anímico, cabe recordar que se refirió a ellos en ocasiones previas. La última se dio en La noche de Mirtha (El Trece), donde la intérprete de “Corazón Mentiroso” le comentó a la conductora que se encontraba bien, pero “a veces las cosas que te generan angustia se sienten en el cuerpo también. Más allá de que es en el cerebro. Y yo veo mucho al corazón y al cerebro como cuando te habla el ángel y el diablo. A veces el corazón te hace ir por un lado que vos sabés que no te conviene y la cabeza por otro”, graficó.

En primer plano, el rostro de la artista con una expresión seria (Instagram)

Ante las palabras de la compositora, Mirtha Legrand le dio el pie para que hable en profundidad al respecto. Sosteniendo esa línea, Karina se explayó: “Puede que todavía no esté recuperada del todo. Pero me estoy ocupando”. Esto avivó la curiosidad de la Chiqui, quien acotó: “¿En qué se basa tu tratamiento?”. “Estoy haciendo terapia con el psicólogo. En algún momento estuve con el psiquiatra también, con medicación. Hay que entender la medicación también”, le indicó la cantante, a quien luego le consultaron más detalles sobre su experiencia.

En ese sentido, la referente de cumbia indicó que no le molestaba hablar de ello y comparó su vivencia con la de otros que se encuentran bajo medicación: “Tengo muchos conocidos a quienes en su momento les recetaron alguna pastilla para dormir, dejaron de ir al médico pero la siguen consumiendo, y yo entendí que es algo bastante particular. Gradualmente te va haciendo efecto, tarda en hacer efecto y para dejarla no es ‘ya estoy bien, la dejo’. Así como la subiste de a poco la vas bajando de a poco también. Yo cometí el error de sentirme bien y dejarla y que me agarre una crisis terrible. Hoy ya la dejé, pero lo fuimos haciendo de a poco con la psiquiatra de a poco”.

El enigmático mensaje que preocupó a sus seguidores (Instagram)

Su experiencia sorprendió a la anfitriona de la mesaza, por lo que le consultó si llegó a trabajar bajo esas condiciones. Sin dar vueltas, la intérprete de “Sinvergüenza” le explicó: “Lo que a mí me pasaba era que convivía con una angustia. En realidad, la angustia la tenemos todos, pero hay algunos que la sentimos por encima de lo normal”. Además, aprovechó para sumar a su conversación al doctor Jorge Tartaglione, con quien coincidió la velada en esa ocasión. “Yo les pregunto a ustedes, la fama a veces impacta mucho. Y si ves las últimas declaraciones de muchas personas jóvenes internacionales, es muy fuerte”.

El desahogo de Karina impactó de lleno en la conductora del programa. En un intento de brindarle su apoyo, Mirtha le dejó en claro su postura: “En esta profesión si uno no tiene éxito sufre y si tiene éxito, sufre también”.