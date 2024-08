El divertido momento entre Susú Pecoraro y Ricardo Darín en los Premios Sur por Camila: “A esta película no la va a ver nadie”

Susú Pecoraro recibió un Premio Sur por Camila y subió al escenario a Ricardo Darín: el divertido momento (Video: Premios Sur, TNT)

Este lunes 27 de agosto se realizó una nueva edición de los Premios Sur, el máximo galardón del cine nacional que es otorgado anualmente -en una ceremonia con grandes estrellas de la industria vernácula- por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de la Argentina. El mismo destaca a lo mejor de la producción audiovisual del país; en este caso, a la cosecha del año 2023, siendo Cuando acecha la maldad, Puan y El rapto las películas con más nominaciones. En esta 18° edición del premio, se dio un momento muy divertido cuando llegó el momento de entregarle reconocimientos a modo de homenaje y por los aniversarios redondos a tres películas emblemáticas nacionales: nada menos que a La Tregua, Camila y Relatos Salvajes, quienes este año cumplen 50, 40 y 10 años, respectivamente, desde su estreno.

Con varios de los integrantes de los respectivos elencos subidos al escenario, llegó el turno de Susú Pecoraro -protagonista de la película que vio la luz en 1984 y que protagonizó junto a Imanol Arias- para tomar la palabra y allí recordó una divertida anécdota que vivió con Ricardo Darín cuando le tocó ver por primera vez en el cine su desempeño en la mencionada película. “Voy a ser breve. No pensé nada... Ay, quería decir algo cortito, desde el corazón... Pero no hay nada cortito, no hay nada perfecto. Este momento es perfecto”, comenzó diciendo la actriz desde el escenario, mientras Darín, presente en el auditorio, la miraba desde su butaca.

“40 años de Camila y está viva. Voy a contar algo que se me ocurrió cuando lo vi a Ricardo en la puerta, que hacía años que no lo veía... Fuimos a ver Camila por primera vez, ¡qué nervios que tenía! (Ricardo) Estaba sentadito al lado mío y me lo traje porque le dije a Ricky: ‘Por favor, vení y decime si zafé, te lo pido por favor’. Porque estábamos trabajando tanto, tanto juntos, que si yo no tenía la palabra de él, me parecía que todos me iban a mentir”, agregó luego y evocando la época en la que ambos compartían elenco en el unitario Cuentos para ver.

Imanol Arias y Susú Pecoraro como el sacerdote Ladislao Gutiérrez y Camila O'Gorman en Camila, film dirigido por María Luisa Bemberg

“Entonces le dije: ‘Vení, vení'. Y adelante había un cardenal, o sea que yo tenía todo eso adelante. No sé si te acordás...”, siguió Susú con el recuerdo mientras le hablaba a Darín, quien desde su asiento se reía por lo que su colega estaba relatando.

“Era muy chiquita la sala y empieza Camila y él estaba así, que se tenía que ir, porque tenía algo que hacer, como siempre. Ricky se tenía que ir, de golpe termina la película...”, agregó la actriz y en ese momento le pidió a Darín que suba al escenario para rematar la anécdota juntos. “Vení, vení y decímelo, por favor...”, le pidió, mientras el protagonista de éxitos del cine como Nueve Reinas o El secreto de sus ojos, entre tantos otros, se subía al escenario.

“Yo estaba muerta de miedo, piensen que era chiquita, era muy chiquita”, contextualizó ella y Darín se acercó al micrófono. “No sé por qué me hacés pasar por este papelón...”, dijo el actor y provocó un estallido de risas. “Yo estaba chiquita así, lo agarré de la mano y le dije: ‘¿Zafé, Ricky? Decime por favor si zafé'”, repitió Susú. “Y yo le dije, con la visión que tengo para todo: ‘Sí, zafaste, pero a esta película no la va a ver nadie’”, remató Darín y volvió a arrancar carcajadas y aplausos en todos los que que se hicieron presentes en el Teatro Politeama, lugar en el que se desarrolló esta premiación. Así, los actores se fundieron en un abrazo y terminaron de darle forma a este divertido momento.