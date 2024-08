Murió Oscar Ottonello, el padrastro de Chano Charpentier

Marina Charpentier y José Ottonello en una antigua imagen del año 2021 (Ramiro Souto)

La imagen de Oscar Ottonello mirando fijo a la cámara quedará grabado en la memoria de todos. Y es que así, con esa instantánea, es que decidió despedirlo Marina Charpentier al revelar la muerte de su marido a través de un posteo ens su cuenta de instagram, que de inmediato comenzó a llenarse de pésames y saludos tanto de amigos y familiares como de conocidos de Chano.

“Oscar 17/12/1952. 25/08/2024″, sumado a un corazón rojo, es todo lo que Marina plasmó junto con la imagen del hombre que durante más de 30 años la acompañó en todas las instancias de su vida, de la cual incluso, fruto de ese amor, tuvieran una hija, Samanta Ottonello Charpentier, licenciada en Psicología y de bajo perfil.

El posteo de instagram en que Marina Charpentier recuerda a José Ottonello

“Las palabras no alcanzan cuando lo que uno quiere decir desborda su alma. Te abrazo muy muy fuerte, Marina. Recién me entero de la triste noticia. Fuerza, Marina, una vez más te toca sacar la leona que hay en vos”, reza uno de los comentarios del posteo en el que se recuerda al hombre, en tanto que otro detalló: “¡Marina querida! Lamento mucho su pérdida física. Su obra de amor lo ha consagrado como papá del corazón y eso trasciende todos los planos de la vida. Aquí estará siempre junto a ustedes. Abrazo fuerte y paz para vos y tu familia”.

En una charla con Jorge Lanata en el año 2019 Chano había revelado detalles de la difícil relación con su padre biológico, quien se separó de su madre cuándo él tenía apenas seis años, para luego mudarse a España y formar una nueva familia. “No tuve un padre muy presente”, se sinceró el músico, para luego ampliar: “Para ser honesto el recuerdo que tengo hoy de mi padre no es el más justo para contar. No era una gran persona y no tenía los valores que me gustaría que tuviera un hijo mío. Tuve contacto con él, pero poco. Lo valoro, porque es lo que él podía hacer”, había afirmado en el año 2019.

El emotivo reencuentro entre Oscar Ottonello y su hija Samanta a fines del año pasado

Tras esa relación, Marina comenzó su historia con Oscar, quien la acompañó en cada uno de los momentos de su vida y con quien tuvieron una hija llamada Samanta que a fines del año pasado celebró su cumpleaños número 30. “Hoy cumple 30 años mi chiquita, el tiempo se pasó volando y hoy es una mujer”, comenzó su relato en ese momento la mare de Chano, quien continuó expresando: “Aventurera, soñadora, romántica. Amiga como nadie, dulce y potente, libre como el mar. Me motivó a ser una mujer fuerte, a empoderarme y luchar. Aunque viaja por el mundo cada día está en mi corazón y cuento los días para verla”.

A la vez, agregó: “Te amo hija. Fuiste y sos motor de mi vida, ojalá seas muy feliz en tu camino y acá estaré siempre esperándote para abrazarte, acompañarte cada vez que me necesites”, sumado a una serie de fotografías que marcaban el regreso de la joven a la Argentina, incluso en una de ellas se la puede ver completamente emocionada abrazando a su padre, Oscar, con una mirada entre ambos que deja a las claras el amor que los unía.