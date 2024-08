Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano, editó su primera canción tras su salida de la casa

Bautista Macia interpreta Muero X Decírtelo

Luego de su salida de la casa de la última edición de Gran Hermano y nada menos que como ganador, Bautista Mascia presenta su primera canción tras finalizar el reality show en el que se coronó. Este jueves salió “Muero X Decírtelo”, una cumbia pop que sin dudas hará bailar a todos sus fanáticos.

Con producción a cargo de Chemi KO, este nuevo single salió a la luz con un videoclip incluido dirigido por Pachi Rivas. En el mismo, sigue la historia de un mecánico interpretado por el campeón de GH quien intenta un interés amoroso con una de sus clientas interpretada por Denisse González, su pareja y a quien conoció del lado de adentro de la famosa casa del reality que en Argentina fue conducido por Santiago del Moro.

El uruguayo ya venía con una incipiente carrera musical antes de hacerse mediáticamente conocido al ingresar al famoso juego. De hecho, mientras estaba adentro de la casa en plena convivencia, se editó su primer cd titulado Los Mejores Días, el cual incluye el single “Ya No Me Duele ”. Todas estas canciones tendrán en lo inmediato su interpretación en vivo, cuando Bauti se presente en el Teatro Gran Rex el próximo viernes 6 de septiembre.

Bautista Mascia continúa formándose en su faceta como cantante (Prensa Telefe)

“La música es lo que me gusta y más me mueve, y sé que ahora podría hacerlo con más apoyo. Voy a ver si puedo ir por ahí. Pero también estoy abierto a las cosas que se vengan, a las oportunidades que se me presenten. Soy inquieto, curioso, hay cosas del arte que me gustan, como la actuación”, le había dicho Mascia a Teleshow pocas horas después de haberse consagrado en Gran Hermano, en una final en la que derrotó a Emma Vich y Nicolás Grosman.

El uruguayo está apostando todo a la música y recientemente compartió con sus fans la felicidad de presentarse por primera vez en el Gran Rex. La confirmación del espectáculo fue a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde expresó su agradecimiento hacia todos aquellos que lo apoyaron hasta el momento. Allí, Mascia se mostró caminando por las calles de Buenos Aires, reflexionando sobre su reciente camino a la fama y la influencia de sus seguidores en este viaje. “Siempre soñé, y hace unos meses entré en una de las aventuras más desafiantes de mi vida. Cada uno de ustedes es fundamental en este viaje. Mi familia, mis amigos, ustedes”, comenzó diciendo el uruguayo, a quien se vio muy emocionado en el audiovisual.

El joven también compartió sus sentimientos sobre el el apoyo recibió este último tiempo y afirmó: “¿Cómo les devuelvo tanto amor? A veces hasta me pregunto si esto de verdad está pasando... Y que si es posible que tanto amor y apoyo pueda llegar a una persona común y corriente, como yo”, reflexionó. El camino pasó por las butacas y terminó en el escenario del mítico teatro, y recién allí se develó la fecha de la gran cita para el mes de septiembre, cuando esté por primera vez cara a cara con sus fanáticos luego de su gran explosión. “Gracias por acompañarme en esta locura”, dijo Bautista a sus seguidores.

Bautista Mascia, ganador de GH, actuará en el Teatro Gran Rex

El concierto será una oportunidad para que sus seguidores experimenten en vivo la música de Mascia, y para que el artista devuelva el cariño y el apoyo que ha recibido. “Les debo todo, absolutamente todo. Ahora es mi turno de devolverles todo ese cariño que me dan. Este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Quiero que sepan que cada paso que doy, cada canción que canto, es para ustedes. Gracias por estar conmigo en este viaje. Les prometo que juntos vamos a ir mucho más lejos”, concluyó el joven en la publicación que hizo en sus redes sociales.