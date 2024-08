Andrés Nara y Alicia Barbasola juntos otra vez tras el episodio de violencia de género: la Justicia determinó el fin de la perimetral

Andrés Nara y Alicia Barbasola juntos otra vez: tras ser detenido por violencia de género, la Justicia determinó el fin de la perimetral

A un mes del escándalo que provocó la detención de Andrés Nara por violencia de género, este viernes la Justicia determinó poner fin a la perimetral. De esta manera, el empresario se reencontró con Alicia Barbasola y habló de la medida que tomó el fiscal de la causa y las consecuencias que deberá afrontar.

Todo se dio en A la tarde (América), cuando el padre de Zaira y Wanda Nara dialogó con el programa. “¿Quería saber cómo es que la perimetral no existe más?”, comenzó preguntándole Karina Mazzocco a la pareja. Mientras se encontraban en su auto, Nara respondió: “Nosotros siempre estuvimos a derecho. La justicia actuó en tiempo y forma. Yo no podía estar en mi lugar de trabajo. Y lo más importante, no podía estar con Alicia. Obviamente que (Alejandro) Cipolla trabajó muy bien. Él se esforzó. La justicia actuó en consecuencia”.

En la misma línea respondió la modelo, quien se refirió a la situación de violencia que había vivido: “La discusión pasó, se fue de límites, como se dijo. Andrés reconoció que eso no tiene que volver a pasar y lo que se hizo fue una especie de acuerdo donde él obviamente hizo una donación. Y después durante seis meses él tiene que realizar un curso de violencia de género para concientizar. Obviamente yo no había ido a la audiencia, estaba con mis papás, pero tenía que ir por una cuestión de que querían mi palabra. Me preguntaron y dije exactamente lo que estoy diciendo ahora”.

Andrés Nara fue detenido por violencia de género tras agredir a su pareja, Alicia Barbasola (RS Fotos)

Al respecto, el empresario se mostró arrepentido por lo sucedido y habló del acuerdo que pidió el fiscal para dar por finalizada la perimetral: “El fiscal fue muy claro y fue muy puntual. Hoy en día la violencia de género está en un hilo para cualquiera, esto sirve para que lo aprenda y para tener un buen mensaje. Hoy la violencia está muy filosa por todo el acontecimiento, que cada 30 horas una mujer muere por este tipo de causas. Entonces fue muy claro el fiscal al decir que esto no puede existir más, es decir este tipo de cosas que existió”.

Al hablar sobre las cifras de femicidios, Luis Bremer interrumpió a Nara y agregó: “Cada tres minutos es golpeada una (mujer), Andrés”. Consciente de la violencia que reflejaba ese número, la pareja de Barbasola reveló la charla que tuvo con el fiscal de la causa: “Es una locura. Todo ese tipo de cosas tienen que marcar un precedente. El fiscal me dijo, ‘mira, hay que tomar conciencia y tenés que hacerlo ahora’. Obviamente que voy a estar mucho más sensible a toda esta situación, pero para marcar un precedente para todo hombre, que se den cuenta de que (las mujeres) se merecen un respeto que antes era cualquier cosa y ahora gracias a Dios, por la justicia, ahora no se puede hacer cualquier cosa. Esa es la situación”.

Alicia Barbasola llegó a la comisaría de Tigre un rato antes de la excarcelación de Andrés Nara

Según comentó la pareja, la Justicia obligó a Nara a tomar un curso de violencia de género, el cual tendrá en total una duración de un poco más de tres días. “El curso de violencia de género dura como 80 horas. Ese tipo de charlas y situaciones las tendríamos que tener todos los hombres, y más cuando ya pasaste una cierta edad que te quedaste en el tiempo en ciertas cosas. Eso sería muy importante para tenerlo bien aclarado”, reafirmó el empresario.

Para cerrar la discusión, la conductora quiso saber qué había cambiado la pareja a raíz de esta situación: “¿Qué aprendieron? ¿De qué les sirvió esta situación que atravesaron?”. Quien tomó la palabra fue Alicia, quien volvió a referirse a la situación de violencia que había vivido con otras parejas: “Lo que a mí me ayuda es saber que hay cosas que no tienen que pasar y si pasan como yo soy de las personas que no abandona y se habla y se puede. Si uno es consciente que algo está mal, lo puede tal vez sanar, trabajar y que no vuelva a pasar”.

La Justicia obligó a Nara a tomar un curso de violencia de género, el cual tendrá una duración de un poco más de tres días (RS Fotos)

El episodio de violencia de género

Todo sucedió el 19 de julio, cuando un llamado alertó a la policía por una situación de violencia de género en la casa de la pareja. De esta manera, una patrulla concurrió al domicilio ubicado en la municipalidad de Tigre y habló con Barbasola, quien dio detalles de la discusión con el empresario. Luego de constatar las lesiones, el personal policial procedió a trasladar a Andrés Nara hasta la comisaría 1° de Tigre. Si bien su pareja manifestó su intención de no elevar una denuncia, los agentes activaron el protocolo de todas maneras y solicitaron la inmediata presencia del SES Tigre. Al mismo tiempo, se pidió la rápida intervención de la UFI Violencia de Género del municipio.

En cuanto al detenido, el Dr Pablo Menteguiaga ordenó la aprehensión de urgencia del imputado Nara, teniendo en cuenta las lesiones visibles que presentaba la víctima en el cuello. A raíz de esta situación, Nara permaneció en la comisaría 1° de Tigre durante cuatro días. Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.