Engaños y mentiras en Survivor Expedición Robinson: un participante fue eliminado del programa en la previa a la unificación

Un participante de Survivor Expedición Robinson fue eliminado del certamen (Video: Telefe)

Después de semanas de convivencia, alianzas y estrategias entre las tribus, los participantes de Survivor Expedición Robinson (Telefe) se preparan para la unificación. En ese marco, este jueves el equipo norte debía afrontar su último consejo de la competencia. Tras días de peleas y reproches, se sentía un clima de tensión en el campamento que ponía a Inés y Martín Colli como los jugadores en riesgo.

Horas antes del consejo tribal, Fiorela, Malena, Agustín e Inés discutían la estrategia a utilizar para decidir cómo iban a eliminar a Colli. “Agus a vos, Colli a vos. Yo a Colli, vos a Colli y vos a Colli. Y a él le decimos que es al revés. Serían cuatro votos, que somos nosotras tres (Agustín, Fiorela y Malena) con él hacia Ine”, se la escuchaba decir a Fiorela, mientras sus compañeros reían por la jugada que tramaban.

Más allá de lo que conspiraban sus compañeros, Colli se mostraba tranquilo ante la cámara y hablaba de la buena relación que tenía con los demás integrantes de la tribu a pesar de los roces de los últimos días: “Me parece que la votación está centrada en Inés, se veía hace un par de fechas esta idea con el tema de los votos. Ella venía zafando un poco, al conseguir el ídolo. Pero ya estaba cantada su salida. Creo que la eliminación de hoy ya estaba vista hace un par de fechas atrás. Estoy tranquilo, les comenté mí punto de vista, que me quedé con hambre y que me hubiese gustado comer papas, pero no fue un reclamo tal para decir que ellos estaban en falta”.

Los participantes de la tribu norte conspiraron contra uno de sus compañeros

De igual manera se mostraba Inés, la otra jugadora que se encontraba en riesgo de ser eliminada. La participante había estado en el centro de la polémica luego de enfrentarse con Fiorela y Malena. “Colli estos últimos días estuvo mostrando mucho la hilacha de él como persona, eso me sirve a mí para que decidan si quieren seguir compartiendo con él o conmigo. Nunca voy confiada al consejo por más que mis compañeros me estén tratando bien o haya cordialidad”, comentó la superviviente ante las cámaras.

Mientras el sol caía en la isla, y la hora del consejo se acercaba, los participantes del equipo rojo afrontaban una nueva discusión. Inés tuvo un reproche contra Agustín, lo que provocó la ira del joven. “Me cae re bien, no dudo de que sea un buen chico pero me cuesta mucho llevarme bien con su lado de divo. Tiene estas cosas de niño de que se mete al agua cuando tenemos que salir todos a algún lado. O tiene que hacer sus necesidades cuando vamos todos a tal lugar. Es un chico que hay que estarle atrás, yo no tengo mucha paciencia o simpatía en mimar a un hombre que ya es grande. Me gusta tener mimos con mi hermanito que tiene 17 años, no con un varón que debería tener estas cuestiones resueltas”, disparó Inés contra su compañero.

Las participantes del equipo norte confabularon para eliminar a un integrante de su tribu (Video: Telefe)

En la otra vereda, Agustín hablaba del tema con Malena y le explicaba su enojo: “Me rompo la espalda para que no se vaya nadie y ella hace ese comentario. ¿Qué soy? ¿El boludo de las raciones con una piña colada en la mano? Me estoy cansando de la pendejada”. Minutos después, el superviviente siguió descargando su molestia: “Me tiene re podrido, le quiero dar un raquetazo. Yo me rompo la espalda dos horas en los postes de madera y ella no me deja darme un chapuzón al agua, era para sacarme la arena de las llagas, por haber sangrado por ella para que no se vaya. Es una desconsiderada, la quiero afuera de un palmazo, me tiene podrido”.

Luego, ante la pregunta de su compañera, el joven aseguró que iba a votar a Inés en el consejo de esa noche: “Hoy la voto a ella. No me sirve para nada, solo para abrir los cocos que traigo yo. La quiero afuera ya, estoy seguro que la voy a votar a ella. Tiene un montón de actitudes que no me gustan hace tiempo, logró llegar lejos así que debería sentirse contenta, es un personaje siniestro por las cosas que hizo. Los complots, las mentiras, no ayuda para nada, no suma por ningún lado”.

Un integrante de la tribu norte manifestó su enojo con Inés (Video: Telefe)

Así las cosas, los integrantes de la tribu norte se dirigieron al consejo junto a Marley. Al cabo de unos minutos, luego de que cada uno emitiera su voto, el conductor anunció la decisión del grupo: eliminar a Colli. Al escuchar su nombre, el farmacéutico de 35 años reveló que no se esperaba esta decisión y comentó cómo se sentía por la experiencia que había vivido en la isla: “No lo esperaba, pero es completamente viable. Estoy muy contento con la experiencia, la verdad que fue increíble, la pasé muy bien. No tengo recelo de nadie, ni bronca, lo disfruté mucho. La pasé bomba, los quiero encontrar afuera. Quería continuar lo más posible, pero también es un regalo volver a casa. Lo aprecio mucho también por ese lado. Ine, la mejor, tuvimos algunas diferencias pero me gusta tu fidelidad y tu forma de ser. Juanchi, un genio. Male también, para todos. Quiero destacar a Martín, de verdad me sentí muy acompañado por vos. Ojalá lleguen todos muy lejos. Disfruten todos”.

Más allá de la decisión de sus compañeros, Colli no resultó eliminado del certamen, sino que cuando se disponía a abandonar el lugar, recibió una nota que lo invitaba a la Isla del Muerto, donde también se encuentra Agustín Monzón. Se trata de una apartada zona casi desértica donde deberá sobrevivir sin la compañía de su tribu, a la espera una nueva oportunidad para reingresar a la competencia.