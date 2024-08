Pedro Alfonso mostró sus desopilantes pijamadas en familia

Pedro Alfonso y sus pequeños protagonizaron una desopilante pijamada (Video: Instagram)

El gran amor entre Pedro Alfonso y Paula Chaves dio fruto a una numerosa familia. Sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, son la luz de sus ojos y ellos lo dejan en claro en cada ocasión que se les presenta. En ese sentido, el conductor compartió la tierna rutina que comparte con los pequeños previo a dormir que sacó varias carcajadas en las redes sociales.

Como si de un escenario se tratase, la cama de Pedro y su esposa se convirtió en el lugar idóneo para sus “baladas en pijamas”, en la cual divierte a los nenes antes de ir a dormir por la noche. En esta entrega a sus fanáticos, el productor expresó: “Sing dudas nos divertimos. Decime tu edad pero haciendo la vuelta carnero”.

En el clip que subió a redes, los tres hijos de la pareja y su padre llevan a cabo diferentes actuaciones que van desde coreografías a luchas improvisadas. Entre los artistas que sonaron en esa pijamada se encontraba Taylor Swift, cuyo tema se encontraba interpretado por otra persona, y Los Caligaris, quienes dieron el broche de oro al evento nocturno. Imitando la despedida que se realiza al finalizar una obra, Pedro y sus hijos posaron uno por uno ante la cámara y, luego, todos juntos para despedirse esa noche y dar por cerrada la actividad.

Los pequeños usaron la cama de sus padres como escenario

Reluciendo sus mejores dotes artísticos, los pequeños encabezaron una nueva pijamada

Filipa, la más pequeña de la familia, se sumó a la pijamada

En tan solo unas horas, el video superó los 70 mil me gusta y obtuvo una catarata de comentarios. “Qué buen papá que sos”; “Es un padre con toda la onda y todo lo que se necesita para ser feliz”; “Me encanta cómo se prenden los nenes a todas esas locuras”; “Me gustan sus puestas en escena. Un par de años más y al teatro”; “Son lo más, no dejen de jugar nunca”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en la publicación original en las plataformas sociales.

Pedro y sus hijas dando por terminado la pijamada de esa noche

Cabe mencionar que Pedro no solo es un gran adepto de sus hijos, sino también de su esposa. En medio de una visita al programa de su pareja en el canal streaming de Bondi Live, la bailarina explicó que, si bien “no es ‘pollerudo’”, ella sabe cómo manipularlo para que haga las cosas que ella desea. “O sea, yo estoy tirada en la cama y sé perfectamente cuándo mandar el bocadillo de decir ‘me muero por una banana con dulce de leche y un vaso con agua’, pero sé cuándo tirarlo y en qué momento indicado para que él solo pueda ir a buscarla sin la necesidad de yo tener que ir a rogarle”, expresó Paula en plena emisión.

Su ingeniosa actuación causó furor en las redes sociales

Por su parte, él, entre risas, le consultó: “¿Vos me estás manipulando en la cama todo el tiempo?”. “Pero ahora pasa que te estás retobando, estás como histeri…, nervioso”, esgrimió ella y él la frenó. “¿'Histérica’ ibas a decir?”, lanzó, mientras en paralelo reconocía que su esposa le había hecho una jugada bastante ingeniosa. “Me quedé con lo de la banana con dulce de leche. No me di cuenta”, comentó con total sinceridad ante la cámara.

Eso no es todo, ya que también realizan un sinfín de proyectos juntos. Tan solo unos días previos, la dupla participó en ¿Quién es la máscara?, de Uruguay, el certamen que reúne a varias figuras conocidas para que canten dentro de extravagantes atuendos y luego un jurado intente adivinar su identidad. En esa oportunidad, Pedro y Paula lo hicieron debajo de los disfraces de Gato y Ratón. Si bien era difícil conocerse sus identidades, lo cierto es que esto no evitó para que la gente pruebe su ingenio al adivinar. “La pasamos increíble. Gracias a todo el maravilloso equipo y a Maxi de la Cruz. Muy divertido y una experiencia inolvidable”, escribió la modelo al desopilante momento que vivió junto a su marido.