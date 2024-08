La tristeza de Sebastán Nebot por la muerte de su abuela Paca: el mensaje de despedida de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot viven días de emociones encontradas. Por un lado, la felicidad que les causa el proceso de adopción de su hijo Tati, con quien comenzaron a vincularse para formar una familia, como lo desean desde hace mucho tiempo. Por otro, la pérdida de la abuela de Sebastián, quien falleció súbitamente hace unos pocos días les causó un profundo dolor, tal como lo expresaron en sus redes sociales.

Con palabras simples, el esposo de la conductora le dejó un cálido mensaje a su abuela Paca, junto a una foto suya con la señora, en el patio de su casa. “Y te fuiste así de repente... esta es nuestra última foto pero me llevo todos los recuerdos en mi ser...”, comenzó escribiendo el mendocino. Luego, se refirió a las cualidades de su abuela. “Voy a extrañar nuestras caminatas, cómo me enseñabas a pintar, a cuidar las plantas, vas a a estar siempre en mi corazón, abuela Paca. Te amo”, cerró su dedicatoria con un corazón rojo atravesado por una flecha. “Besos al cielo”, se despidió.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot despidieron a la abuela Paca (Instagram)

A su publicación, que incluyó en el feed de su cuenta de Instagram, se le sumaron cientos de comentarios de sus seguidores, entre los que se destacó uno especialmente: el de su esposa Lizy. “Por los momentos vividos y las miles de anécdotas que siempre me contás mandamos un beso al cielo y le prometemos siempre sonrisas cada vez que esté en nuestras conversaciones. Te amo”, expresó la conductora de La Peña de Morfi, también con el cierre de un emoji de un corazón rojo.

Cabe recordar que, desde que la pareja comenzó la vinculación de su hijo, disfruta de cada momento en compañía del pequeño. El fin de semana pasado la conductora dio detalles de sus actividades, y lo dejó reflejado en las redes sociales. “Nuestro sábado”, escribió Lizy mostrando la felicidad que siente por tener en su familia a Tati, el apodo que le pusieron a su hijo adoptivo del que busca cuidar su identidad mientras terminan con Sebastián la guarda provisoria para obtener la adopción plena. La animadora de Telefe compartió un video con sus seguidores en el que aparecieron jugando con el nene y con su marido que enterneció a todos sus seguidores.

El emotivo posteo de Sebastián Nebot y Lizy Tagliani por el fallecimiento de la abuela Paca (Instagram)

En su ciclo, Tagliani contó cómo comenzaron a concretar su sueño. “Es un proceso en el que estamos hace más de un año, pero en este último momento estuve más movilizada porque todo fue más tangible, más real… Ya la primera cita, cuando llaman a varios familiares para los posibles chicos…. Porque en realidad no se buscan hijos para familias, sino familias para hijos. El título vendrá después, será decisión de Tati, obviamente no podemos contar mucho sobre él”, expresó al inicio de su reflexión al reflejar cómo vive este momento especial.

“Sacarlos del hambre, ayudarlos de alguna manera, ser familia de alguien que lo necesite. Pero no es por algo personal, o por mi deseo de ser mamá, ni ese cuento, sino para devolver a alguien todo lo que la vida me dio, que tenga forma, un nombre. Un día lo teníamos que dejar y entonces le hicimos un regalito de apego, como nos sugirieron. Era increíble cómo se aferraba y no lo soltó hasta que nos volvió a ver, o sea, cuando estaba con nosotros automáticamente lo dejaba y no lo agarraba”, relató con emoción el domingo pasado.