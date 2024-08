El marido de Lizy Tagliani contó detalles del proceso de adopción de su hijo y por qué lo apodaron “Tati”

El marido de Lizy Tagliani, Sebastián Nebot, contó detalles del proceso de la adopción de su hijo: “Se dio mutuamente” (Video/Telefe)

Este miércoles por la mañana, el equipo de A la Barbarossa (Telefe) tuvo la oportunidad de dialogar con Sebastián Nebot, el marido de Lizy Tagliani. Es que, dos días antes, el matrimonio anunció que se encontraba en medio del proceso de vinculación con un pequeño para unir a su familia. Las emociones están a flor de piel en la pareja, por lo que el esposo de la humorista aprovechó para dar a conocer algunos detalles más de la adopción de “Tati”.

“La verdad que estamos muy emocionados, son días muy intensos, muy lindos. Estamos felices, pero muy revolucionados, acomodándonos con todo. Incorporando a Tati a la familia poco a poco”, comenzó Nebot en comunicación telefónica con Georgina Barbarossa. “¿Cómo fue? ¿Ustedes lo eligieron?”, le consultó la conductora. “Se dio mutuamente entre él y nosotros. Vinculamos muy bien, fue rápido…”, aseguró Sebastián al referirse a cómo se dio el lazo afectivo.

A la hora de referirse al procedimiento, Nebot indicó que “te llaman del juzgado porque, como dijo Lizy, buscan una familia que se adecúe al chico. Estuvimos dentro de una lista con varias familias, tuvimos distintos pasos para cumplir y esperar. Son procesos que hay que esperar. Hay entrevistas con psicólogos, entrevistas con asistentes sociales y, bueno, finalmente quedamos nosotros y se produjo la vinculación”, dijo.

Luego tomó la palabra Pía Shaw, quien quiso saber cómo fue el momento exacto en que recibieron la noticia. “¿Cómo fue? ¿Te sonó el teléfono a vos?”, le preguntó la periodista al marido de Lizy. Con las emociones a flor de piel, el hombre recordó: “Generalmente, yo no respondo números privados. Pero se dio esa casualidad de que me sonó el teléfono, atendí y me avisaron. Estaba muy, pero muy emocionado. En ese momento, no sabés qué preguntar. Encima ellos te llaman y no te pueden dar datos del chico, solo te dicen: ‘Quedaste seleccionado, tenés que ir tal día…’. Estaba muy emocionado y no podía esperar a contarle a mi esposa”.

La primera foto familiar (Instagram)

El esposo de Tagliani hizo una pausa y agregó: “Automáticamente, yo la llamé (a Lizy). No me atendía, por lo que le mandé un mensaje de WhatsApp y le puse: ‘Tengo una noticia para contarte, nos llamaron’ y ahí ella me devolvió el llamado. No podíamos creerlo. Fue todo muy lindo, todo el proceso fue hermoso”.

En otro momento de la entrevista, Sebastián fue consultado por la elección del nombre de su hijo. “Ya lo teníamos porque resulta que a mí de chico me decían ‘Tati’ y, bueno, decidimos llamarlo así”. En esa misma línea aprovechó para aclarar que se trataba de un apodo, ya que lo necesitaban para resguardar la identidad del menor. También mencionó cómo fue el primer encuentro con su hijo. “Fue muy fuerte: uno no sabe qué hacer. No sabés si correr, abrazarlo, llorar… Igual, el trabajo de todo el equipo donde estaba Tati es excelente y prepararon toda la situación para que saliera lo mejor posible”, recordó.

Si bien algunos miembros del equipo, como Analía Franchín y Nancy Pazos, intentaron indagar más sobre la identidad del menor, pero Sebastián se mostró firme y evadió las consultas. Con el fin de evitar cualquier inconveniente y proteger a su futuro hijo, les indicó que le era imposible compartir datos como la edad y su nombre legal.

“Es un niño increíble”, cerró ante los integrantes del panel del ciclo, quienes compartieron la gran emoción que sentían por el logro de él y la actriz, que en un principio mostró pocas esperanzas a la hora de comenzar el proceso de adopción, de acuerdo a los dichos de Franchín.