Feliz con su maternidad, Lizy Tagliani mostró el cuarto de su hijo: “Esto es el amor para mí”

Lizy Tagliani mostró el cuarto de su hijo (Video: Pop Radio)

Este lunes, Lizy Tagliani sorprendió revelar que se convirtió en madre, agrandando así la familia que formó con su marido Sebastián Nebot. “Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebas con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados”, contó ayer en Telefe Noticias.

Pocas horas después, la conductora mostró cómo luce la habitación que le preparó a su hijo, el cual llegará en breve al hogar de la pareja luego de haber obtenido la guarda definitiva através de un juicio por adopción que iniciaron juntos hace más de un año. “La ansiedad me supera... Les voy a mostrar algo. Espero que se pueda, que no pase nada, porque lo voy a mostrar despacito”, dijo Lizy a través de una videollamada con el programa radial Arriba Bebé (FM Pop Radio 101.5) el cual conduce pero de momento se encuentra de licencia.

Mientras caminaba por los pasillos del hogar que comparte con Nebot, Tagliani hizo una introducción en la que reveló cómo se está sintiendo con esta nueva etapa en su vida. “En uno de los encuentros lo veía muy unido a Sebastián. Y lo que más me di cuenta es que el amor en general es hermoso, pero cuando ve a Sebastián sale corriendo y lo abraza. Todo el tiempo me está mirando, está conmigo y nos llevamos bárbaro, pero con Sebastián tiene una pasión única. Y ahí me di cuenta de que el amor nos sorprende siempre. Siempre hay un amor que no conocés... Puede ser más grande cada vez. Y la de un pibe me parece que es lo más”, dijo la humorista.

“Esto para mí es el amor...”, agregó después mientras abría la puerta de la habitación. Allí se veía una enorme cantidad de juguetes, un peluche de oso enorme coronando la cama de una plaza vestida con un acolchado azul y una frazada rosa. De fondo, se veía el resto de la decoración, con paredes blancas y cortinas de tul que tapaban la ventana. “Esa habitación que está esperando el momento que llegue, que ya no se vaya nunca más de ahí, es lo que más estamos anhelando. Así que gracias por todo”, dijo una Lizy muy emocionada, con gratitud hacia sus compañeros de trabajo pero también a los oyentes de su ciclo radial, a quienes les prometió que pronto volverá al aire.

Lizy Tagliani y la felicidad al mostrar la habitación de su hijo

“No se puede hablar de la personita, ni dar datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo”, había dicho Lizy en el noticiero de Telefe tras revelar la adopción. “Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico”, agregó también, con los ojos vidriosos.

“Una amiga mía me trajo hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa, me la dio y pasó algo rarísimo. Me la trajo de Luján, y si vos vas ahí traés la de la Virgen de Luján. Mi mamá era muy devota de la Medalla Milagrosa. Eso fue un miércoles. El jueves Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado”, empezó relatando. “Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y muy hermoso. Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción”, rememoró.

Lizy Tagliani anunció que ya a es mamá: "Parió nuestro corazón"

El azar la volvió a unir al lugar en donde se crió y paso gran parte de su vida. “Tuvimos varias entrevistas, después vino la feria judicial y después nos dieron la autorización para que podamos conocernos. Nos conocimos y fue hermoso”, expresó, sobre el profundo momento que vivieron. “Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación”, señaló, con cautela.

“Es una personita... Es cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien y ver todo un mundo tan duro y tan maravilloso con gente que se está ocupando de encontrarles una familia a esas personitas. Primero tuvimos una charla previa, precisamente para no llorar porque qué le vamos a llevar... ¿Angustia? ¿Llanto?”, contó, mientras se secaba las lágrimas y al mismo tiempo reía. “Después cuando nos vimos fue hermoso. No lo podría explicar”, compartió.