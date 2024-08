Reapareció Jorge Corona en TV y recordó la gran relación que tenía con Diego Maradona: “Me quería mucho”

Jorge Corona habló de su gran vínculo con Diego Maradona (Video: Telefe Noticias)

Tras un buen tiempo alejado de la pantalla chica, Jorge Corona dio una entrevista a Telefe Noticias en donde repasó su vida, su trayectoria y sus momentos más difíciles. En la nota tuvo palabras de afecto para Diego Maradona, de quien tiene un gran recuerdo.

El capocómico a los 15 años comenzó a recorrer los bares de Buenos Aires y fue allí donde dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Esta entrada temprana en el show business argentino fue el germen de una carrera que lo llevaría a convertirse en una figura emblemática del humor nacional y será siempre recordado por su paso por la TV local.

Jorge nació y se crió en San Martín sin lujos ni privilegios. Según relató en diálogo con el noticiero de Telefe, su niñez transcurrió jugando en el cementerio en donde trabajaba su padre y recordó su infancia con tintes de nostalgia y humildad. Allí el humorista, quien supo pasar navidades con Juan Domingo Perón y Tita Merello, recordó su especial vínculo con el ídolo futbolístico Diego Armando Maradona.

“Diego era mi amigo. Me quería mucho”, recordó Jorge Corona (Telefe Noticias)

Según contó, con el Diez tenían una entrañable relación y recordó una divertida anécdota que vivieron. “Me acuerdo cuando vino de Italia a verme a un café concert en Villa del Parque. Todos lo miraban a Maradona. Entonces él se dio cuenta, se paró y dijo: ´Miren, yo vine a verlo a él y si me miran a mí esto no se va a poder´. Ahí me acuerdo que comenzaron todos a verme mí. En cambio, yo no podía parar de mirarlo a él”, recordó con emoción.

“Diego era mi amigo. Me quería mucho a mí”, aseguró sobre su vínculo con el astro, mientras recordaban una visita que Diego tuvo al recordado ciclo de humor de Marcelo Tinelli en Telefe en 1996 en donde frente a él mismo le dedicaba palabras de afecto. “Jorge es un gran tipo y sé que él siempre se acordó de mí en momentos jodidos. Me ha bancado a muerte y por eso lo quiero mucho y espero que esté bien cada día”, destacaba en aquel momento, abrazado a Corona en el exitoso programa.

Jorge Corona y Diego Maradona con Marcelo Tinelli en Videomatch en 1996

A pesar de descubrir su talento para hacer reír en los patios de la escuela, la necesidad económica lo obligó a abandonar la educación formal a temprana edad y buscar trabajo. Con el tiempo, Corona fue moldeando su carrera en los bares, escenario de sus primeros éxitos. Sin embargo, su salto a la fama vino de la mano del reconocido productor teatral y televisivo Alejandro Romay, quien lo catapultó al estrellato.

Con la guía de Romay, Jorge se erigió como el “rey del café concert” y un imprescindible del teatro de revistas argentino. Tras recordar su camino al éxito, en esa misma entrevista el humorista hizo hincapié en los desafíos que le aparecieron en los momentos oscuros, donde estuvo sumergido en las adicciones al alcohol y las drogas.

Esta espiral autodestructiva parecía ser el final de su carrera, pero hubo un elemento crucial que cambiaría la narrativa del humorista: el amor. La aparición de un amor incondicional se convirtió en su salvación: Mónica, su esposa quien lo acompaña desde hace 22 años, no solo en lo sentimental sino también en lo profesional. Esa relación no solo le dio fuerzas para luchar contra sus demonios internos, sino que le ofreció un faro en medio de la tormenta.

Jorge Corona contó que hará temporada teatral este verano (Crédito: Santiago Saferstein)

“¿En qué momento es que uno deja de tener control con los excesos?”, le consultó Érica Fontana, quien lo entrevistaba: “Esas son cosas que suceden en todos los ámbitos. Siempre hay junta mala, uno se prende y después pasa todo lo que pasa”, recordó Jorge.

“Yo tuve la suerte de ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos y ahí me salvé. Mi vida cambió totalmente”, siguió. Realizar un show sin tener necesidad de tomar una gota de alcohol fue un cambio radical en su vida. “Era maravilloso porque me acordaba de todo. Tenía más memoria, más tranquilidad, más seriedad, más todo. Yo le digo a todos que se puede. No sé cuándo dejé de tomar, sino por qué dejé de tomar. Me parecía mal”, reflexionó.