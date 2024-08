Darío Grandinetti anunció su separación de Pastora Vega: “Estamos muy bien así”

Pastora Vega y Darío Grandinetti en los Premios Platino de 2022

Con una carrera exitosa que lo llevó a convertirse en uno de los grandes actores de su generación, Darío Grandinetti es de esos personajes que eligen hablar con su trabajo y mantener a resguardo su vida privada. Pero en las últimas horas, de paso por Rosario, su ciudad natal, el artista radicado en España sorprendió al contar su separación de Pastora Vega, la reconocida actriz española, después de ocho años de relación.

Los prestigiosos artistas confirmaron su romance en 2017, durante la entrega de los Premios Platino en Madrid. Si bien nunca le pusieron inicio a su relación, las versiones apuntaban a que habían empezado a salir el año anterior. Un lustro después, volvieron a mostrarse juntos en la mencionada premiación, también en la capital española, donde el argentino estaba nominado por su protagónico en Hierro. Durante este tiempo, la pareja cultivó el bajo perfil salvo por estas apariciones esporádicas. Y en esta misma sintonía, se conoció el final del vínculo.

Todo ocurrió ante la consulta de Catalina Dlugi por Pastora: “Que me pregunten no me cae ni bien ni mal. Pero la verdad es que no, no estamos más en pareja, ya estoy solo. Estamos muy bien, pero ya pasó”, le dijo Grandinetti a la conductora de Agarrate Catalina. “Estoy muy bien de ánimo y en cuanto a lo personal y a lo laboral ando muy contento”, añadió.

Durante la entrevista, el protagonista de Esperando la carroza también habló de los aprendizajes en el camino de la vida. “Me siento un poco menos cabrón, me enojo menos. Antes me enojaba mucho por pavadas y ahora creo que tengo mejor perspectiva de lo que preocupa”, afirmó en el programa de La Once Diez.

Darío Grandinetti y Pastora Vega cuando blanquearon su relación en 2017

Acaso motivado por visitar la ciudad que lo vio nacer, abrió su costado más sensible: “Cuando llego a Rosario el cuerpo se me acomoda, hay algo que noto en mi cuerpo, donde vuelvo a ser yo. Acá es donde nací y empecé a formarme como actor”, afirmó. Y es que, más allá del paso de siempre, la Chicago argentina siempre estuvo cerca, como suele cantar otro ciudadano ilustre. “Es un círculo amplio, tengo mis lugares para tomar café, mis amigos, los lugares que me gustan”.

El primer matrimonio de Grandinetti fue con la artista catalana Eulaiaa Lombarte Llorcar. A mediados de los ‘90 empezó a salir con la exmodelo y actriz argentina Marisa Mondino, con quien estuvo durante más de diez años. Lo más parecido a un romance mediático lo vivió en el verano de 1983, cuando conoció a Silvia Montanari. Ella tenía 40 años, 16 más que él, pero esto no fue impedimento para el flechazo que los enamoró a primera vista. En cambio, la prensa y el público no opinaron lo mismo y lo condenaron nadie supo bien por qué.

“A Susana Giménez la aplaudían y a mí me criticaban. Era la misma época y casi la misma diferencia de edad. Pero ella venía de la comedia y yo del drama, y eso nunca me lo perdonaron”, analizó respecto al romance explosivo de Su y Ricardo Darín. Estuvieron juntos dos años y casi tres décadas después, ella fue a verlo al teatro y se fundieron en un abrazo. “Darío fue el hombre que más me hizo reír”, destacó la recordada actriz.

Por su parte, Pastora Vega, con un amplio camino como actriz y presentadora, mantuvo una relación de 25 años con su compatriota Imanol Arias, con quien tuvo dos hijos. Antes de su vínculo con Darío estuvo en pareja con el actor Juan Ribó. Y hasta el momento, ni en sus redes ni ante la prensa hizo referencia a la separación.