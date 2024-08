Santi Maratea convocó famosos para su colecta y anunció que regalará toda su ropa de marcas de lujo: el motivo

Santiago Maratea explicó de qué se trata su nueva colecta

Ya desde hace algunos años, Santi Maratea se volcó a encabezar colectas para colaborar con causas de todo tipo: ya sea acceder a un medicamento vital para un niño enfermo o comprar un vehículo para que los bomberos de Corrientes puedan combatir el fuego en los incendios. Ahora el influencer lanzó una nueva campaña solidaria. ¿El destino? El Hospital público de Niños Víctor José Vilela de la ciudad de Rosario.

Con esta nueva misión busca reunir 500 mil dólares para un importante proyecto. “Estoy muy feliz y muy ansioso porque hoy arrancamos una nueva colecta que me conmueve mucho y sé que les va a conmover mucho a ustedes también”, dijo en un video que publicó en Instagram.

“Es para crear una sala cien por ciento adaptada para que los nenes con cáncer reciban el tratamiento de quimioterapia mientras juegan. Es para que los nenes, mientras reciben el tratamiento de quimioterapia, se diviertan, para que quieran ir al hospital a recibir el tratamiento”, dijo y explicó que la colecta está inspirada en el Hospital Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona, a donde con campañas anteriores ayudaron a niños argentinos a viajar allí para que pudieran tratarse. “Yo fui a ese hospital varias veces y es increíble”, recordó y aclaró que es una institución médica totalmente adaptada para niños, “era como Disney”.

“Me emociona un montón, me parece tan noble esta causa. Siempre que sea acompañar y ayudar a nenes que atraviesan enfermedades de alta complejidad es un placer y un honor. Pero en este caso la idea me parece tan linda y tan necesaria, aparte de que sea en un hospital público. Cuando la terminemos yo les voy a agradecer a ustedes por haberse comprometido y creo que ustedes me van a agradecer a mí por haberla hecho y todos le vamos a agradecer al hospital Vilela por llevarla a cabo”, contó a su más de tres millones de seguidores.

"A mi me conmueve esta colecta porque sabrán, mi viejo se murió de cáncer hace menos de un mes y me acuerdo que odiaba tener que ir a hacerse la quimio", explicó

Sobre por qué eligió esta colecta y no otra de las cientos que le sugieren por día, explicó el motivo. “A mí también me conmueve porque sabrán, mi viejo se murió de cáncer hace menos de un mes y me acuerdo que odiaba tener que ir a hacerse la quimio. Digo, ¿a quién le gusta tener que ir a hacerse la quimioterapia? Y pensá que hay nenes que están meses y hasta años recibiendo este tratamiento, y es muy lindo que puedan ir a un lugar que esté cien por ciento adaptado para que ellos se divirtieron y jueguen mientras están recibiendo semejante tratamiento”.

“Por estas cosas amo mi trabajo”, dijo y propuso: “Si un millón de personas ponen 700 pesos, llegamos al objetivo. O si 500.000 personas aportan 1.400 pesos″, calculó para llegar al objetivo. El hospital rosarino y el influencer difundieron cuatro links para donar, según el monto que se pueda entregar: desde los 700 hasta los 5.600 pesos

En un segundo video, Maratea informó cómo viene la colecta, que ya superó los 100 millones de pesos en pocas horas. Y enumeró a distintas personalidades rosarinas para que se sumen en la difusión y hagan su aporte. Una de las personas que lo compartió fue Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María. A su vez, invitó a Nicki Nicole, Nacho Scocco, César Delgado, Luciana Aymar, Maxi Rodríguez, Kily González, Migue Granados, Pachu Peña, Pablo Granados y otras figuras rosarinas para que se sumen a la colecta.

Santi Maratea regala toda su ropa de marcas de lujo

En otro video y dando un cambio de rumbo a su clásico contenido, sorprendió a todos al anunciar que planea regalar toda su ropa de marcas extranjeras que compró con dinero de la gente. En un video que compartió en su perfil, Maratea explicó las razones detrás de su llamativa decisión.

“Quiero hablar de algo que no tiene que ver con colectas. Les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca. Todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana. Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”, comenzó diciendo Maratea mientras mostraba algunas de las prendas que ahora busca regalar a sus seguidores.

“Tengo varios motivos. Surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir. Hace unos meses que vengo con este pensamiento. Lo he compartido en Instagram un par de veces”, contó sobre el cambio de rumbo en su economía. Además, reveló que el consumo de estas marcas de lujo tenía como objetivo demostrar que para ayudar a los demás, no es necesario vivir con austeridad. “Era para hacer una diferenciación entre la calidad y la austeridad, y romper con el mito de que para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre. Ya está, no hace falta que me siga vistiendo con ropa ostentosa que dice Gucci en el pecho”, argumentó.

Para finalizar, contó que como fue gracias a sus seguidores que pudo comprar esas prendas cuando ”pasaba la gorra” pidiendo colaboraciones cuando concluían con éxito cada una de sus colectas, que no hay mejor idea que devolvérselas a ellos. “Me pareció un buen gesto regalársela a ustedes. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos”, aseguró.