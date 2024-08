El drama de Brian Lanzelotta por la salud de su hermano, que tiene una discapacidad motriz: “Sufrió abandono de persona”

Brian Lanzelotta le contó a Teleshow el drama que vive su hermano Carlitos

Brian Lanzelotta expuso que su hermano Carlitos, quien padece una discapacidad motriz derivada de su nacimiento prematuro, fue “abandonado” tanto por su obra social como por una empresa contratada por esta obra social para darle los cuidados necesarios. Esto se debe a que el familiar del exparticipante de Gran Hermano 2015 requiere de una atención y cuidados permanentes las 24 horas, tal como lo explicó el cantante.

“Mi hermano de 42 años tiene una discapacidad motriz y un retraso madurativo. Depende sí o sí de una persona que lo cuide las 24 horas. Él tiene su pensión y de ahí le hacen el descuento de su obra social, quienes deben proveerle de todo lo que necesita para poder sobrevivir: ya sea una cama, un aparato para que él se pueda alimentar... Porque él tiene una sonda gástrica por la cual recibe un alimento especial. Mi hermano no come de manera normal, no come comida común, toma una leche que es preparada exclusivamente para las personas que tienen esta sonda”, expresó Lanzelotta en diálogo con Teleshow.

“Asimismo, la obra social también tiene que darle el cuidado de una persona con experiencia en enfermería. Para eso, contratan a una empresa que se especializa en los cuidados de personas con discapacidad a domicilio. Y ahora es la cuarta vez que cambian de empresa porque no le pagan. Es la cuarta vez que las empresas de cuidado se van de los domicilios porque no les pagan en tiempo y forma. O les pagan muy poco, tienen al personal en negro”, expuso el músico.

“Básicamente, a mi hermano se le hace el descuento de la obra social. Y la plata se la quedan ellos, porque a mi hermano no le dan nada. Y esta empresa, la última que estaba prestando servicio en el domicilio cuidando a mi hermano, ya mandó dos cartas documento hace dos meses, avisando que iban a dejar el domicilio por falta de pago”, remarcó Lanzelotta acerca de la dramática situación.

Brian Lanzelotta y su hermano Carlitos

“A la obra social le corresponde buscar un reemplazo para esa empresa que va a abandonar el domicilio. Y todavía, hasta el día de hoy, no consiguieron ese reemplazo. Cuando la empresa envió una carta documento, avisó que el día 8, o sea hoy, ya no se iban a presentar en el domicilio, porque no podían costear el cuidado de mi hermano”, contó Brian. Por esta situación es que él mismo debió asistir a Carlitos durante la mañana y luego fue relevado por su hermana. “Estamos todos dejando nuestros trabajos, nuestras obligaciones, pero mi hermano tiene que estar asistido y contenido por profesionales. Nosotros sabemos y conocemos a nuestro hermano, pero si a él le llega a pasar algo, es una persona capacitada la que tiene que estar ahí para poder solucionarlo”, agregó.

“Mi hermano lo que sufrió es abandono de persona, tanto de la obra social como de la empresa que estaba brindando servicio. Ellos no pueden dejar el domicilio hasta que no haya un reemplazo. Pero lo hicieron. Así que estamos en la lucha, como siempre, en este país de m...”, resumió el ex jurado de Canta Conmigo Ahora, mostrando todo su enojo.

Por esta cuestión es que la familia intimó tanto a la obra social como a la empresa prestadora del servicio. “Más allá de que la empresa haya hecho todo correctamente desde lo legal, es decir, enviando la carta de aviso de que iban a dejar el domicilio, el perjudicado siempre será el paciente. Y la obra social no está cumpliendo en tiempo y en forma con encontrar un reemplazo para mi hermano. La pequeña diferencia es que la empresa que prestaba el servicio está un poco más cubierta, pero la obra social está haciendo todo totalmente mal”, se indignó el cantante de cumbia. “La obra social no paga en tiempo y forma para que la empresa que presta el servicio pueda pagarle a sus empleados, comprar insumos, proveer a los pacientes”, reiteró.

Pese a la situación, Lanzelotta resaltó que su interés al exponer esta historia no es recaudar dinero de parte del público. “No necesito plata. Lo que necesitamos es que la obra social, que se hace presente para descontarle todos los meses la plata a mi hermano, esté para poder cubrir sus necesidades. Además, si yo difundo un alias para que me depositen plata, yo le pago dos días a los enfermeros que pueda conseguir y después la obra social se relaja. Y si antes no me conseguían a un enfermero, ahora menos. Yo solo quiero que se haga visible esta situación para que la obra social vea que no están haciendo las cosas bien”, cerró.