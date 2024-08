Vitto Saravia tendrá un hijo con Manu Desrets, el ex de Silvina Luna: “La noticia más linda”

Victoria Saravia tendrá un hijo con Manu Desrets, el ex de Silvina Luna

A cinco años de comenzar su historia de amor, Victoria Vitto Saravia y Manu Desrets anunciaron que su familia se agranda. En mayo pasado se conocieron los primeros detalles del embarazo de la modelo uruguaya y el exnovio de Silvina Luna, quien decidió compartir el avance de la dulce espera con sus seguidores. En medio de un vaivén de emociones, los futuros papás esperan con ansias la llegada de su primogénito mientras disfrutan al máximo de su día a día.

“Hoy les traemos la noticia más linda”, fueron las palabras que eligieron para anunciar el sexo de su primer hijo. La dupla se reunió con sus seres queridos y llevó a cabo una particular actividad. “Vamos a jugar una búsqueda del tesoro por toda la casa”, expresaron en el video que publicaron en conjunto en Instagram y que encabeza esta nota. En el clip, los futuros padres fueron leyendo diferentes pistas que los llevaron a un cañón de confeti, el cual debían utilizar para saber si iba a ser nene o nena. Con una gran sonrisa, Manu se encargó de dar a conocer que estaban esperando a un nene, a lo cual expresaron su alegría ante los presentes en la reunión.

A esto le siguió el primer festejo del día del padre. Fue Victoria la encargada de realizar un posteo en las redes sociales, donde las imágenes de su pancita le quitaron el protagonismo a Desrets. “Feliz día al futuro mejor papá del mundo. No tengo más que palabras de agradecimiento y felicidad por el momento que estamos viviendo, por el regalo del cielo que estamos creando juntos y por el hombre en el que te has convertido. Te amo cada día más, gracias por hacernos felices”, escribió la modelo con la firma de su futuro bebé y de ella.

Victoria a pocos meses de empezar su embarazo

La dupla compartió los detalles de la dulce espera en las redes

“No tengo más que palabras de agradecimiento y felicidad por el momento que estamos viviendo y por el hombre en el que te has convertido. Te amo cada día más, gracias por hacernos felices”, le escribió Vitto a Manu

Si bien el embarazo avanzó a pasos agigantados, esto no fue impedimento para que la exintegrante MasterChef Celebrity Uruguay continuara con sus actividades diarias. No solo demostró que podía lucirse ante la cámara, sino que también pudo disfrutar de varias salidas nocturnas. “Estoy asombrada de la energía que me da este bebito, como me permite estar presente en los momentos importantes y acompaña a la perfección”, expresó la mediática a principios de julio, cuando se la vio compartiendo varias postales de la fiesta a la que asistió con un look lleno de transparencias y tajos y un par de jeans.

En cuanto a su carrera de modelaje, su pancita fue partícipe de un sinfín de sesiones de fotos. Ya sea en una cómoda bata o con un atuendo totalmente rojizo, la artista uruguaya continúa dando de qué hablar. “Bienvenidos 6 meses, Lío”, expresó una de las tantas publicaciones en la que se mostró en medio de sus proyectos laborales.

Vitto disfrutando de su trabajo mientras espera la llegada de su bebé (Video: Instagram)

A los seis meses de embarazo, Victoria en una sesión de fotos

Cabe recordar que los inicios de la relación entre el productor musical y la actriz se dio en un tenso panorama. Allá por 2018, Manu se mantenía un vínculo amoroso con Silvina Luna, quien también era amiga de Vitto. Pero esto no fue impedimento para que surgiera el amor entre ambos. En ese sentido, la fallecida modelo lo tomó como una traición por parte de ambos, pese a que luego esa herida sanó al punto en que apostó por un noviazgo con El Polaco.

En su momento, incluso, la ex Gran Hermano se sentó en el programa de Ángel de Brito y comentó que “lo único que a mí me molestó fue la falta de honestidad y enterarme por una revista o por la tele. Le escribí para decírselo. Me dijo que no fue adrede, que no fue con mala intención. Ella venía a casa cuando yo estaba con Manu, compartíamos tiempo”. Saravia le dedicó una picante indirecta que no pasó desapercibida por el ciberespacio: “Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro #NoLoOlvides”.