Se conoció el trabajo que Cami Mayan dejó para mudarse a Inglaterra con Alexis Mac Allister

La influencer tenía un pasado laboral completamente diferente (Instagram)

Cami Mayan sigue siendo noticia luego de iniciar un conflicto legal contra su expareja, Alexis Mac Allister, en el que exige una compensación económica por los cinco años que duró el vínculo. La decisión de la conductora de Patria y Familia (Luzu TV) causó un gran revuelo en los medios y en el ambiente futbolístico. Y, por si fuera poco, continúa siendo tema de conversación a medida que se van conociendo detalles de su vida previo a dejar todo para acompañar al deportista oriundo de La Pampa.

Como es sabido, la ruptura se dio luego de la victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo en Qatar 2022. La separación llevó a que la joven regresara de Inglaterra a su tierra natal, dejando atrás su casa, sus amistades y todo lo construido mientras apoyaba al futbolista en todos sus compromisos laborales. En ese marco, la influencer se vio obligada a reinventarse, lo cual logró a pasos agigantados mediante diferentes trabajos de modelaje y, más tarde, en la conducción del ciclo que comparte con otros influencers como Ana Espósito, Guido Süller, Fede Popgold y Lucas Spadafora.

El perfil de LinkedIn de la joven previo a su mudanza con Mac Allister (LinkedIn)

Pero previo a su desembarco en el viejo continente, Mayan tenía una carrera profesional que puso en pausa para acompañar a su novio de ese entonces. Esto quedó en evidencia en su perfil en la red laboral LinkedIn, donde la joven dejó algunos detalles de su experiencia profesional y educativa, ya que se encontraba cursando la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Según indica el mismo, su primer trabajo fue como Data Entry Operator en una empresa llamada ASISTEC S.A., donde ocupó ese cargo desde diciembre de 2015 a octubre de 2017. Luego, decidió incursionar en una conocida compañía internacional especializada en compras en línea. En esta última, Camila trabajó como representante senior del sector de atención al cliente, el cual ocupó desde octubre de 2017 a mayo de 2020.

De acuerdo a la descripción que figura en su perfil, en la primera etapa se encargó de asesorar “a los usuarios en sus consultas en cuanto a todo el proceso de pago dentro del sitio, desde el lado del comprador, para poder llevar a cabo con éxito sus operaciones y brindando soporte en caso de que algo no saliera de acuerdo a lo esperado”. Luego, en su último período en la empresa, pasó a formar parte de otra área, donde dio “soporte tanto a compradores como vendedores, para asegurarnos que todos los paquetes comprados en la plataforma pudieran enviarse correctamente y llegar a destino. Durante este proceso intervienen distintas variables y usuarios de la empresa, por lo que pueden surgir inquietudes acerca de distintas etapas de este”, detalló.

La trayectoria laboral de la influencer (LinkedIn)

“Adicionalmente, complementaba mi rol dentro del equipo de AC colaborando con el equipo de Knowledge Management, capacitando a los nuevos integrantes y trabajando en la creación de contenido de soporte para diferentes sectores a través de Google Slides”, completó en su cuenta en la plataforma social y laboral. Por otro lado, la joven presentó certificación en General English Course, el cual realizó en agosto de 2020 y que obtuvo una calificación nivel C1, la cual corresponde a uno de niveles más altos del idioma inglés.

La demanda a su expareja

La joven se refirió al conflicto judicial contra su expareja (Video: LAM - América)

En medio de los encontronazos familiares que suscitó su conflicto legal, la modelo se mostró nerviosa ante las cámaras. En diálogo con un cronista de LAM (América), la joven expresó: “Es medio raro esto, pero es eso. No tengo nada que aclarar, está todo donde tiene que estar, y por eso siento que esto no es un medio para decir nada ni para conseguir nada. Por eso trato de evitarlo”.

En esa misma línea, la muchacha explicó cuál fue su motivo para demandar al futbolista: “Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso, en este tiempo, no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”.

También aprovechó para responder las consultas respecto a la gran repercusión que tuvo su demanda judicial. Ante las olas de críticas que recibió por parte de los fanáticos del jugador oriundo de La Pampa, ella se mostró contundente. “Diga lo que diga, van a opinar igual, me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben dónde estuve y lo que hice”, sentenció.