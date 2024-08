Oriana Sabatini y sus amigas viajaron a Lollapalooza Chicago: “Pospuse mi luna de miel para verte”

Oriana Sabatini en Chicago

Oriana Sabatini se casó hace menos de un mes con el futbolista Paulo Dybala. Sin embargo, pocas horas después de la celebración, la pareja se fue del país rumbo a Italia, donde el jugador debía retomar sus actividades laborales. Sin embargo, y teniendo en cuenta que no tuvieron tiempo para una luna de miel, la cantante decidió hacer un viaje con amigas y se embarcó rumbo a Chicago, Estados Unidos, para asistir al famoso festival de música Lollapalooza .

La presencia de Sabatini no pasó desapercibida. A través de sus redes sociales, la artista compartió varios momentos, lo que incluyó no solo fotografías y vídeos de sus bandas favoritas, sino también divertidos encuentros con sus amigas, desde risas y comidas hasta bailes en la calle. La elección de sus atuendos durante el evento se destacó significativamente, con una mezcla de estilos que capturó la atención de sus seguidores.

Oriana Sabatini por las calles de Chicago

Si bien Lollapalooza se organiza en diferentes partes del mundo, como también en distintos meses, es conocido por ser un lugar donde influencers y tiktokers despliegan su creatividad en la moda. Oriana no fue la excepción, y sus elecciones de vestuario se convirtieron en un tema central de conversación entre sus fanáticos. La cantante eligió cuidadosamente sus looks para cada día del festival, mostrando su habilidad para crear estilos únicos.

Uno de los más comentados fue el conjunto que Sabatini eligió durante uno de los días del festival. Optó por un top negro con escote y la espalda descubierta, complementado por un pantalón corto de jean desflecado y un cinturón negro. Para cerrar el look, añadió una chaqueta de estilo motoquera de color rojo, creando un contraste llamativo ya la moda. Este estilo sencillo pero efectivo resonó muchísimo entre sus seguidores, quienes lo elogiaron ampliamente en sus comentarios en redes sociales.

Oriana Sabatini en Lollapalooza

Además, la modelo aprovechó para mostrar su recorrido por la conocida ciudad estadounidense, donde se estuvo disfrutando del clima veraniego que tiene para ofrecerle, el cual fue el idóneo para celebrar esta nueva etapa de su vida como casada. Si bien el festival multitudinario fue la actividad principal de su viaje, lo cierto es que las calles de Chicago y sus locales estuvieron presentes. También lo fue su salida en lancha, la cual compartió con su círculo cercano y luego lo subió dentro del carrete de fotos de su última publicación en el ciberespacio.

Oriana le dedicó un cartel a Travis Barker, el integrante de Blink 182

Uno de los detalles que sus fanáticos tomaron con un humor fue el cartel que llevó al evento. “Travis, pospuse mi luna de miel para verte”, se podía leer en inglés en el recuadro decorado por la propia artista, quien dejó en claro que no podía perderse al baterista de la banda norteamericana de rock-punk Blink 182 que cerró el festival con sus mejores temas.

Oriana Sabatini y sus amigas arriba de una lancha

La reciente boda de Sabatini con Dybala también mantuvo a sus seguidores interesados. Después de la ceremonia, su flamante esposo compartió una romántica publicación en sus redes sociales, expresando su amor por Oriana, lo cual logró emocionar a sus seguidores con sus palabras. La combinación de este evento y su posterior viaje a Lollapalooza mantuvo a Sabatini en el centro de la atención pública, consolidando su estatus como una de las referentes de los influencers, manteniéndose muy activa en el contenido de su Instagram.

La cantante y sus amigas en unas fotos instantáneas

Oriana disfrutó de los comercios de la zona

Por si fuera poco, la modelo logró tocar la fibra sensible de sus fanáticos con un particular detalle a tan solo horas de llevarse a cabo su casamiento. “El día de ayer se lo dedico a la Oriana de la segunda foto”, escribió la hija mayor de Catherine Fulop en el pie de una de sus publicaciones. El nostálgico detalle no solo causó una gran cantidad de comentarios llenos de emoción, sino también dejó al descubierto uno de sus anhelos desde temprana edad y que logró cumplir al casarse con Paulo en una fiesta de ensueño, la cual contó con sus familiares y amigos.

El ritual de Oriana para su fiesta

Oriana sacó a relucir su lado de "brujita" y mostró el ritual para que no llueva (Video: Instagram)

Las redes sociales fueron el espacio predilecto para la modelo a la hora de compartir el detrás de escena de su boda. Si bien la mayor parte se centró en su velada con Dybala, la joven no se lo pensó dos veces a la hora de compartir algunas particularidades. Una de ellas fue el particular ritual que llevó a cabo para evitar que no “de el presente” la lluvia ese sábado 21 de julio, el cual es utilizado popularmente con la intención de evadir ese tipo de fenómeno meteorológico.

Esto fue captado por su cámara en un video que subió en la plataforma de TikTok. Oriana se mostró con una bata negra y arrodillada en la tierra mientras que con dos cuchillos hizo una cruz en el suelo. Confiada en que esto iba a evitar que se arruinaran los planes de su fiesta, la cantante se empeñó en seguir todos los pasos.

“Con lluvia, truenos y lo que sea te casás, amiga”, se escucha que le dice una chica detrás de cámara mientras capta cada uno de los movimientos de la flamante novia. Por su parte, la artista respondió: “Sí, y con mucho amor”.