Cuál es la banda de rock de Lollapalooza Chicago que se muere por tocar en Argentina: “El público está loco”

Detrás de cada show, de cada banda, Lollapalooza Chicago encierra muchas historias, pero entre los 170 artistas que presenta la edición de este año, Brigitte Calls Me Baby se robó todas las miradas, al punto de ser considerados “la futura realeza del rock”. Dueños de una elegancia, romance y sensualidad única, el quinteto oriundo de esta ciudad causa sensaciones en el público local y rememora a icónicos músicos como The Cure y The Smiths.

A partir del lanzamiento de su EP —This house is made of corners, producido por Dave Cobb— revolucionaron la zona del lago Michigan y hasta llamaron la atención de la prensa en la ciudad de los vientos. El grupo encantó con sus sonidos de rock alternativo. Esto los llevó a su primera presentación televisada a nivel nacional en marzo en CBS Saturday Morning, y su gran éxito, “Impressively Average” superó las 500.000 reproducciones en Spotify. Incluso lograron que la influyente estación de radio WXPN (Estados Unidos) los catalogara como la banda de “la futura realeza del rock”.

Con ese panorama, la banda llegó este sábado al Lollapalooza. En horas del mediodía, los oriundos de Chicago pisaron fuerte en el escenario IHG Hotels & Resorts y horas después en el Toyota Music Den. En su debut en el festival de su ciudad, Wes Leavins (voz), Jeremy Benshish (batería), Trevor Lynch (guitarra), Jack Fluegel (guitarra), Zach Lentino (bajo) y Devin Wessels (teclado) desplegaron todo su talento y majestuosidad con los ritmos oscuros de su álbum debut, The Future Is Our Way Out. Previo a su debut en el festival Lollapalooza Chicago, el cual representó su mayor concierto en la ciudad hasta la fecha, la banda había agotado dos noches en el Lincoln Hall y en la Schubas Tavern. Con ese entusiasmo, tras bajarse del escenario, Trevor Lynch habló con Teleshow y manifestó su deseo de tocar en Lollapalooza Argentina 2025, en el marco de los 10 años del festival.

La banda de Chicago Brigitte Calls Me Baby se lució en su paso por Lollapalooza 2024 de esa ciudad. En la imagen, posando con la bandera argentina

-¿Cómo vivieron su debut en Lollapalooza?

-Me siento increíble, ha sido un día increíble, tocamos dos veces. Creo que ya necesito un trago. Es nuestra primera vez en Lollapalooza. Viví toda mi vida en Chicago pero nunca había venido. Tocar acá es un honor, quiero decir, tocar y ver tantas caras conocidas en la multitud, amigos, familiares, es mucha emoción. Encima miro y veo los rascacielos detrás nuestro. No podría ser mejor. Es la primera vez que el público escucha los temas, también lo están haciendo en las plataformas como Spotify. Creo que tocamos casi todo el álbum.

-Están teniendo mucho éxito, su música trascendió a otros países…

-Eso es lo más más grande que puede pasar, cuando publicamos algo en TikTok, Instagram y las demás redes, y veo comentarios como ‘por favor, vengan a Argentina, a Alemania’, no hay nada más excitante que eso. Y sé que llegaremos ahí, eventualmente. Me encantaría ir a Argentina el año que viene, va a pasar en algún momento. Tenemos que tocar en Lollapalooza en Argentina, díganselo a Lollapalooza en todos los comentarios (risas).

Trevor Lynch habló con Teleshow y manifestó su deseo de tocar en Lollapalooza Argentina 2025

-¿Conocen al público argentino y su forma de vivir un show?

-Puedo decir que vi algunos videos de Lollapalooza Argentina y me parece muy divertido. Ustedes están locos, lo vi en los videos.

-¿Por qué pensás que conectan con gente que incluso habla otro idioma?

-Realmente no lo sé, pero me fascina.

-¿Y cómo los trata el público en Estados Unidos?

-Chicago realmente nos apoya, es nuestra ciudad, somos de aquí, vivimos aquí, tocamos un montón. Está fue la última vez que tocamos este año acá y pienso que la multitud es genial. Como dije, algunas canciones salieron ayer y la gente ya las sabía, eso me deja la mente en shock.

La banda está conformada por Wes Leavins (voz), Jeremy Benshish (batería), Trevor Lynch (guitarra), Jack Fluegel (guitarra), Zach Lentino (bajo) y Devin Wessels (teclado)

-Hoy tocaron en dos escenarios muy distintos, ¿cuál disfrutaste más?

-Fueron dos shows muy diferentes. El primero fue para una gran audiencia, había miles de personas, lo que es emocionante y fueron geniales. El segundo fue en un escenario más chico, en una pequeña tienda. Son cosas diferentes, amo las dos, tuve una gran sensación en cada una, son energías diferentes, me la pasé genial. Es emocionante ver a la gente reaccionando a tu música, cantando con nosotros. Fue nuestro primer Lollapalooza. Espero tocar de nuevo.

-¿Qué están pensando para el futuro de su música?

-El álbum salió ayer y tuvimos una gran respuesta de la gente, que nos hizo saber lo que pensaban. Es muy lindo ver los comentarios de la gente en internet. Y escribimos muchas canciones más. Hubo algunas que no entraron en el álbum y tal vez formen parte del próximo. Sé que seguiremos escribiendo un montón, siguiendo con la gira. En octubre probablemente probemos nuevas canciones y escribamos más mientras estemos de gira.

Brigitte Calls me baby, la banda oriunda de Chicago, brilló en su debut en Lollapalooza

-¿Qué soñás para el futuro?

-Quiero tocar en Argentina y en todo el mundo. Estados Unidos fue muy bueno con nosotros, tuvimos nuestro primer tour por la costa este al principio del año, otro tour por la costa oeste en primavera y también por el sur. Tengo muchas esperanzas de que el año que viene podamos ir a Europa. Estoy muy ansioso de recorrer todo el mundo, llevar nuestra música a muchos países diferentes y ver qué sucede.

Furor por Argentina en Estados Unidos en Lollapalooza Chicago

Los estadounidenses mostraron su fanatismo por Argentina

El furor por Argentina no está únicamente en las bandas, sino también en los fanáticos de Lollapalooza. A lo largo del predio, diversas personas mostraron su amor por el país luciendo la camiseta de la Selección de fútbol. En diálogo con Teleshow, uno de ellos explicó por qué tenía la remera con las tres estrellas doradas y habló del equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Amo sus colores. Fue un regalo de mis amigos, soy fanático de Lionel Messi. Argentina tiene un gran equipo, los felicito por lograr la Copa del Mundo”, dijo Abel a este medio.

Kevin, un joven estadounidense, lució una camiseta argentina durante Lollapalooza Chicago

En esa misma línea, Kendrick de Illinois explicó su fanatismo: “Vi a Argentina en el mundial y me la regalaron para mi cumpleaños. A partir de ahí me hice hincha de Argentina. Fui a ver a Messi en la Copa América. Me encantaría visitar el país en un futuro”.

Entre los miles de fans, muchos estadounidenses manifestaron su cariño por la Selección Argentina

A cientos de metros, otro fan también lucía la celeste y blanca con tres estrellas. “Esta es la primera vez que la uso, me gusta el celeste y blanco y me encanta Argentina. Hasta ahora no tengo amigos argentinos, pero quizá hoy conozca algunos”, comentó Josh.

Un joven de 18 años comentó ser fan de Messi e interesarse en la cultura del país tras ver los partidos de la Selección

A diferencia del resto de estadounidenses, un joven de 18 años vestía la antigua camiseta con dos estrellas, la cual no se consigue fácilmente en los locales del país del norte. “Me gusta como juega Lionel Messi y como él es argentino me compré su camiseta. Vi cómo jugó en la Copa del Mundo y fue muy genial. Me empezó a interesar la cultura argentina también, él es el G.O.A.T (Greatest of all time, es decir, el mejor jugador de todos los tiempos)”, cerró Kevin manifestando su amor por nuestro país.