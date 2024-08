La reacción de Laurita Fernández al enterarse de que Fede Hoppe será padre con Macarena Rinaldi: “Me lo contó él”

La reaccion de Laurita Fernandez tras conocer la noticia de que su ex Fede Hoppe sera papa con Macarena Rinaldi

Laurita Fernández visitó a su excompañero del Cantando 2020 y entre los temas que trató en la entrevista uno de ellos fue la noticia de que su expareja Federico Hoppe va a ser padre por primera vez junto a su novia Macarena Rinaldi. visitó a su excompañero del Ángel de Brito en su canal de streaming Bondi Livey entre los temas que trató en la entrevista uno de ellos fue la noticia de que su expareja

En primer lugar, la bailarina reveló cómo se enteró de la noticia: “Veníamos hablando por otra cosa y me enteré previo a que se sepa públicamente porque él me lo contó”, comenzó diciendo Laurita y reveló detalles de cómo está el histórico productor de Marcelo Tinelli, de quien se separó en 2016. “Estaba súper contento. Me parece que es una pareja muy consolidada y para mí ya era algo que iba a venir. La casa (por la convivencia), su relación… así que no me sorprendió”, agregó.

Lejos de tener algún asunto pendiente con Hoppe, la protagonista de Legalmente Rubia no dejó dudas sobre su sentimiento: ”Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”, concluyó Laurita confirmando que su expareja desde hace un tiempo que tenía el deseo de ser padre y eso finalmente lo cumplió.

En esa misma sintonía, Fernández más allá de hablar de sus ex, también reflexionó sobre su presente y su futuro con su novio, Claudio Peluca Brusca con quien con vive hace dos años y tuvieron una perrita llamada Miel.

Laurita Fernández le hizo un reproche picante a su novio en vivo (Foto: Instagram)

Durante la íntima entrevista, el conductor de LAM (América TV) también indagó en su presente y futuro tanto profesional como personal. Allí, Ángel quiso sobre la vida personal de Laurita y le preguntó si le gustaría convertirse en mamá junto al productor televisivo con el que está de novia o si prefiere esperar un poco más.

Sincera, con buena onda y ganas de responder, la protagonista de Legalmente Rubia reveló que esto algo que charlan seguido con su novio y que está en sus planes.

“¿Estás conviviendo con Pelu?”, le preguntó el periodista a lo que ella contestó: “Sí, convivimos. Estamos hace casi 2 años”, sostuvo Laurita. Acto seguido, de Brito fue por más: “¿Te gustaría ser mamá?”, quiso saber. “En algún momento sí, más adelante. Él sí, re quiere”, concluyó la artista confesando que si fuera por su pareja eso ya hubiera ocurrido.

El anuncio de Fede Hoppe y Macarena Rinaldi

Federico Hoppe y Macarena Rinaldi esperan su primer hijo (LAM América)

“Nuestra hija viene en camino, fue hermoso enterarnos de su llegada… ¡Qué belleza ese momento que tenemos grabado para siempre en nuestro corazón! Estamos muy emocionados, movilizados y agradecidos por este embarazo tan deseado”, pusieron Macarena y Hoppe desde Instagram, mientras disfrutan de sus vacaciones desde las playas mexicana. Allí revelaron que están en la dulce espera de una nena y ella aparece luciendo su incipiente pancita.

En el posteo también contaron cuál es el nombre que eligieron para su hija. “Amanda, te esperamos para acompañarte a crecer, cuidarte y amarte infinitamente. Gracias a la vida por tenerte en la pancita asomándote. ¡Bienvenida, hija!”, escribieron, sensibilizados.

En tanto, Ángel de Brito dio algunos detalles más en LAM (América TV) sobre la hija que viene en camino para la mano derecha de Marcelo Tinelli y la bailarina que fue parte de varias temporadas de la competencia de El Trece. “Están en la playa ahora. Ya están de tres meses”, contó. “Se estaban haciendo los estudios y están de 14 semanas. Se va a llamar Amanda Hoppe Rinaldi y se fueron de vacaciones porque él se fumó toda la Copa América”, detalló.