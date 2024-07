Fede Hoppe y Macarena Rinaldi anunciaron que serán padres por primera vez junto a una dulce postal: “Estamos emocionados”

Federico Hoppe y Macarena Rinaldi están en la dulce espera de su primer hijo

El amor de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi, que nació en 2017 el Bailando de ShowMatch como telón de fondo, sigue creciendo. La pareja, a través de sus redes sociales, compartieron su felicidad al anunciar que serán padres por primera vez. La noticia la anunciaron unos minutos después de que Ángel de Brito contó en LAM que la bailarina está embarazada.

“Nuestra hija viene en camino, fue hermoso enterarnos de su llegada… ¡Qué belleza ese momento que tenemos grabado para siempre en nuestro corazón! Estamos muy emocionados, movilizados y agradecidos por este embarazo tan deseado”, pusieron Macarena y Hoppe desde Instagram, mientras disfrutan de sus vacaciones desde las playas mexicana. Allí revelaron que están en la dulce espera de una nena y ella aparece luciendo su incipiente pancita.

En el posteo también contaron cuál es el nombre que eligieron para su hija. “Amanda, te esperamos para acompañarte a crecer, cuidarte y amarte infinitamente. Gracias a la vida por tenerte en la pancita asomándote. ¡Bienvenida, hija!”, escribieron, sensibilizados.

Federico Hoppe y Macarena Rinaldi están en la dulce espera de su primer hijo (Instagram/ Hoppefede - Macarinaldiok)

De Brito dio algunos detalles más la hija que viene en camino para la mano derecha de Marcelo Tinelli y la bailarina que fue parte de varias temporadas de la competencia de El Trece. “Están en la playa ahora. Ya están de tres meses”, contó. “Se estaban haciendo los estudios y están de 14 semanas. Se va a llamar Amanda Hoppe Rinaldi y se fueron de vacaciones porque él se fumó toda la Copa América”, detalló.

“Ya lo sabía toda la familia, pero no querían decirlo porque hoy le daban los estudios y por suerte está todo bien”, destacó, mientras bromeaba sobre la paternidad del productor. “¡Por fin, Hoppe! Les dije que duerman mucho porque no van a dormir jamás”, lanzó, divertido mientras contaba que Macarena tenía un gran deseo de ser madre.

El posteo que realizaron en conjunto se llenó de felicitaciones y buenos deseos para su hija que viene en camino como a los flamantes padres. Grecia Colmenares, Iliana Calabró, Magui Bravi, Mery del Cerro, Agustina Casanova, María Vázquez, Noelia Marzol, Gisela Bernal, Migue Granados, Milett Figueroa, Estefi Berardi manifestaron su alegría por la novedad.

Los mensajes de los famosos por la dulce espera de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi

Desde 2019 la bailarina había hablado de su sueño de convertirse en madre, cuando recién estaban comenzando a salir. Fue el mismo Tinelli quien les preguntó a ambos sobre la posibilidad de tener un hijo. “En la familia de él hay una tradición: si es varón se tiene que llamar Rodolfo, como su papá. Y en mi familia tengo dos hermanos que se llama Juan”, reveló Macarena, en aquel momento.

“Por ahora no lo estamos buscando, pero me gustaría mucho ser padre y sé que a ella también. Creo que este no es el momento, aunque ella quiere ser madre y hasta la veo como una buena mamá”, señaló, mucho antes de la feliz noticia que dieron. Sin embargo, los años en pareja pasaban y la cordobesa nunca dudó en sus ganas de ampliar su familia.

“Me gustaría tener un hijo. No sé lo que significa ser mamá pero debe ser lo más lindo del mundo. Quedaré embarazada cuando se tenga que dar. Con Fede no estamos buscando ahora”, había dicho en “Esto no es hollywood” (Mucha Radio) en 2022, el mismo año en el que contaron y mostraron imágenes de la casa que están construyendo.

“En obra”, tituló la bailarina sobre una toma panorámica en la que se veían los cimientos del proyecto. “Comenzando un sueño. ¡Nuestra casa!”, suscribió al pie, aunque recién estaba dando los primeros pasos. Sin embargo, en el medio del pozo en la tierra se adivinaba un detalle de la construcción que no es muy común y que llamó la atención de sus seguidores.