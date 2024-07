Fue a Los 8 Escalones, llevó un misterioso recipiente y conmovió a Guido Kaczka al contar qué contenía: “Soy malvinizador”

Una historia de homenaje y solidaridad en pleno certamen (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Si bien Los 8 Escalones (El Trece) es un programa que permite la difusión de la cultura general a través del clásico formato de preguntas y respuestas, lo cierto es que las historias de sus participantes se roban el protagonismo. Como sucede en varias oportunidades, uno de los presentes logra emocionar a los televidentes con alguna particularidad en su vida, como ocurrió con un hombre llamado Diego, que conmovió a Guido Kaczka con un objeto que lo acompañó en su paso por el certamen.

“Diego, levantaste la mano, ¿qué tenés en la otra?”, le consultó el conductor del ciclo al ver que el jugador decidió mantener uno de sus brazos abajo. “Acá tengo… Te cuento, yo soy malvinizador, con los soldados excombatientes de Malvinas hacemos reuniones en colegios, damos charlas y eso. Desde los años 90 que estoy con esta movida”, explicó entusiasmado, ante la pregunta del anfitrión por el pequeño tubo que traía en sus manos.

“Se desmalvinizó mucho la Argentina, mucho tiempo se ninguneó a los chicos de la guerra, como les dijeron, pero fueron soldados hechos y derechos”, continuó el jugador en alusión a lo que ocurrió con las personas que lucharon por las islas. “Y esto me lo trajo Eric, es arena de donde desembarcaron los soldados el 2 de abril, así que me la trajo de Malvinas. Mi amigo pudo ir allá, y me lo trajo”, agregó.

“Me prestás la arena que la quiero ver”, le pidió Guido ante la curiosidad que le generaba el objeto. “Sí, cómo que no, mirá. Te voy a dejar que abras la tapita y que la toques”, le respondió Diego mientras le permitía observar de cerca el contenido del tubito. “No, no, que soy más torpe, a ver si todavía… Bien blanca, bien blanca”, explicó el conductor sumido en una gran emoción por lo que le enseñó el participante.

El relato de un concursante sobre su misión de “malvinizador” impactó a todos

Al ver el gran interés que suscitó en el presentador, el hombre decidió contar qué haría con el premio: “Sí, viste lo que es. Y con los millones me voy a Malvinas, al cementerio de Darwin a darle mis respetos a los héroes que quedaron allá”. Su respuesta sumió la sala en un sinfín de aplausos, en especial por su intención de rendir homenaje a aquellos jóvenes que cayeron en la guerra contra las fuerzas británicas.

Un participante lloró por el recuerdo de su abuelo

Las lágrimas del muchacho movilizaron al ganador de la noche (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Otro momento que tocó las fibras sensibles del presentador se dio a mediados de junio pasado. En ese entonces, un joven llamado Matías captó la atención de los otros competidores debido a su actitud al ver al ganador de 3 millones de pesos, Edgardo. Si bien estaba alegre por su victoria, lo cierto es que el muchacho rompió en llanto cuando vio que celebraba junto a su familia.

Desconsolado, el muchacho continuaba derramando lágrimas ante la cámara, lo cual llevó a que Guido le preguntara qué le ocurría. Lejos de evadir la consulta, el competidor dio a conocer el motivo detrás de su reacción: “Pasa que el 1°de junio falleció mi abuelo y Edgardo me hace acordar mucho a él”. Al tratarse de un hecho reciente, el dolor del participante era más fuerte y lo exteriorizó.

Por su parte, el hombre mayor se vio sensibilizado ante la situación y decidió alejarse de sus seres queridos, dejar el cheque conmemorativo y acercarse a Matías. Lo rodeó con sus brazos y le dio un fuerte abrazo. Unas palabras ininteligibles para los televidentes fueron susurradas al oído, las cuales sirvieron de consuelo momentáneo. “Gracias, felicidades”, expresó el menor mientras se recomponía.