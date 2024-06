Los 8 Escalones: un joven lloró desconsolado al ver que otro participante era parecido a su abuelo fallecido

Los 8 Escalones: un participante quebró en llanto al ver que otro jugador era parecido a su abuelo (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Los 8 Escalones (El Trece) logra atrapar a sus televidentes en cada emisión. Los participantes que concurren al programa de trivias no solo dejan su marca por sus emotivas historias, sino también por sus ocurrencias. En esta oportunidad, el ciclo de Guido Kaczka estuvo cargado de emoción, ya que uno de los jugadores vivió un momento inimaginable.

En la emisión del martes por la noche, un joven llamado Matías llamó la atención de los presentes por su comportamiento mientras otro de los concursantes, ganaba el gran premio de 3 millones de pesos. Así, mientras Edgardo, que se encontraba en el último escalón, celebraba la victoria junto a su familia, el joven lloraba desconsolado en uno de los últimos escalones.

Al ver lo que ocurría, el conductor comentó: “Ey Matías, mirá que sos sensible eh, mirá que sos sensible, Matías”. Lejos de evadir el comentario, el competidor explicó el motivo detrás de su llanto, lo cual dejó a todos sin palabras. “Pasa que el primero de junio falleció mi abuelo y Edgardo me hace acordar mucho a él”, comentó mientras el animador se lamentaba por la situación recientemente vivida.

Las lágrimas del muchacho movilizaron al ganador de la noche

Su confesión sensibilizó profundamente al ganador de esa noche, quien le dejó el cheque conmemorativo a su familia y se acercó a él. Con un fuerte abrazo, el hombre le dijo unas palabras al oído, las cuales resultaron ininteligibles para los televidentes debido al alto volumen de la música. Por su parte, el menor de los competidores le respondía: “Gracias, felicidades”. A los agradecimientos se sumó Guido, quien los dirigió a Matías por su participación en el programa de preguntas y respuestas.

Esta no ha sido la primera emisión en la que alguien se emociona hasta las lágrimas. Una de las tantas que llegó al corazón del público ocurrió en mayo del año pasado, cuando una mujer llamada Alejandra ganó la competencia. Con lágrimas en sus ojos, les reveló a los presentes en qué iba a utilizar el dinero del premio y causó un sinfín de sensaciones.

Otra participante, de nombre Alejandra, también emocionó cuando contó el destino que le daría al premio

“Todo al revés hice en mi vida Guido, primero tuve hijos después terminé el secundario, pero nunca es tarde”, explicó la participante al hablar con el conductor del ciclo. A su vez, contó que siempre le costó sentirse cómoda con su cuerpo, por lo cual dio a conocer en qué gastará el monto millonario que ganó en la competencia: “Me quiero hacer la cirugía de bypass gástrico”.

Tras compartir su emoción, Kaczka le dedicó unas sentidas palabras: “El camino de Alejandra fue increíble. Le costó un montonazo en los escalones, pero fue subiendo, decidieron que suba cuando quedaba empatada por errores”. No fue sencillo para la participante, en especial porque tuvo algunas respuestas erróneas durante su paso por los escalones. “¡Llegó a la final y lo difícil se hizo más fácil, gana por dos luces de diferencia y sin terminar todas las preguntas precipita el premio de 3 millones Alejandra!”, sumó ante la ganadora.

Sus palabras tocaron profundamente a la mujer, cuyo rostro estaba lleno de lágrimas, en especial cuando le comentó “qué lindo” era cuando se llora de alegría. Por su parte, visiblemente conmovida por su actitud a la hora de escucharla, expresó: “Mejor, más lindo. No sabés lo que espero contárselo a mi familia”.

El jugador lo dio todo para obtener el dinero con el que planeaba pagar el tratamiento oncológico de su hija (Los 8 Escalones - El Trece)

Otro de los competidores que marcó un antes y después en el ciclo fue Mariano Cáceres, quien participó con el fin de mejorar la salud de su hija Agustina. La pequeña de 14 años padecía cáncer y era paciente en el hospital Garrahan, donde se realizaba un tratamiento oncológico. Con el fin de costear parte de este, el hombre oriundo de Santiago del Estero se presentó en reiteradas oportunidades.

No le fue sencillo debido a que debió ausentarse en varias oportunidades por motivos de causa mayor, pero esto no evitó que regresara. Finalmente, logró llevarse 9 millones de pesos, lo cual trajo gran alegría a su familia.