El emotivo video de Máximo Bolocco para una campaña solidaria tras haber tenido cáncer (Video: Instagram)

En 2018, Máximo Menem Bolocco tuvo que afrontar un duro diagnóstico de cáncer de cerebro. Desde ese momento en el que lo operaron casi de urgencia, su rehabilitación fue cada día mejor, pese a que a su madre, Cecilia Bolocco, le habían dicho los médicos que solo le quedaban dos años de vida. Sin embargo, el joven - hijo del expresidente argentino Carlos Sául Menem - no quedó con secuelas ni con ninguna complicación.

Hace unos años, en una entrevista que concedió a la revista chilena Velvet, Máximo aseguró que se encontraba perfectamente bien de salud. “No me acuerdo tanto de ese momento. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica, jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien”, afirmó.

En esta oportunidad, Máximo volvió a ser noticia porque él mismo realizó un pedido solidario a través de una historia en su cuenta de Instagram, que cuenta con casi 300 mil seguidores. De manera conmovedora, el joven le habló directo a la cámara: “Hay más de 17 mil personas en lista de espera. En Fundación Care queremos cambiar esta realidad”. Antes de concluir, solicitó a sus seguidores que se involucren con la causa. “Así que, ayúdanos y súmate como voluntario digital”, dijo desde su propia experiencia y poniendo en valor el trabajo que realiza su mamá en la Fundación Oncológica Cecilia Bolocco.

Cabe recordar que la comunicadora y presentadora de televisión creó esta fundación con el objetivo de colaborar con las personas enfermas de cáncer. “Luego de la experiencia vivida junto a mi hijo, quien fue diagnosticado hace casi tres años de cáncer cerebral, tomé la firme decisión de trabajar con el alma para generar un cambio sustancial y acabar con la brecha socioeconómica en nuestro país permitiendo que cada familia en Chile y ojalá en un futuro en toda la región, pueda acceder a un pronto y correcto diagnóstico como también al mejor tratamiento que la medicina actual ofrece!!”, había manifestado Bolocco en el momento de darle el puntapié inicial a la Fundación que dirige.

Cecilia Bolocco contó cómo atravesó la enfermedad de su hijo Máximo

Hace tres años, Cecilia Bolocco habló sobre el duro momento que atravesó cuando a su único hijo Máximo le diagnosticaron cáncer. Al aire de De tú a tú (Canal 13 de Chile) la periodista abrió la intimidad de su casa, de su corazón y de sus recuerdos. En esa ocasión, la presentadora detalló cómo se enteró y cómo reaccionó ante la enfermedad a finales del 2018, cuando el joven debió ser operado por un tumor en el cerebro.

En el momento en el que su hijo entró al quirófano, la exesposa de Carlos Menem repasó sus vivencias. “Solo recuerdo que recé ocho horas de rodillas y pedí que lo acompañaran, que lo cuidaran, que se hiciera todo con una mano divina y gracias a Dios todo salió bien y se recuperó muy rápido”, señaló con respecto a la operación que le practicaron en la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile.

Si bien la cirugía salió muy bien, aun faltaba esperar el diagnóstico de la biopsia. “No sabía que tenía tanta fuerza porque hice las preguntas más duras. Hice todas las preguntas: las posibilidades de sobrevida, las secuelas y cada respuesta era más dramática que la otra”, admitió. En esos instantes, afrontó la realidad que le explicaban los médicos y luego dijo: “¿Me dan un segundo, por favor? Es como que exploté en llanto”, recordó.