Corcho Rodríguez y Verónica Lozano: un viaje, una compra significativa y el inicio de un nuevo proyecto en Europa

Jorge "Corcho" Rodríguez, Verónica Lozano y Antonia (Instragram)

Verónica Lozano y su pareja Jorge Corcho Rodríguez, realizaron un viaje significativo a Europa el reciente fin de semana, del que en un principio había silencio y expectativa por lo que allí ocurriría, hasta que en las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, él detallara los pormenores de la travesía y la importancia en su vida.

“Hoy es un día especial, firmamos la compra de la casa de mi bisabuelo, Venanzo Petrelli, en Mogliano, Ancona, Italia”, detalló Rodríguez en su cuenta de Instagram al dar a conocer la noticia de que finalmente se había concretado la compra de la propiedad familiar. Así, la pareja confirmó la adquisición del inmueble de los bisabuelos de Rodríguez, donde se sacó una serie de fotografías y las contrastó con unas imágenes en blanco y negro de quienes anteriormente allí vivieron.

La casa de los bisabuelos de Jorge "Corcho" Rodríguez en Italia

Acompañados por su hija Antonia, compartieron emotivos momentos a través de sus redes sociales, al destacar la importancia histórica y sentimental de esta adquisición. Fue entonces que Rodríguez expresó: “Con Vero y Antonia estamos parados en el mismo lugar de la foto blanco y negro de cuando se casó mi tía María con Pascual, en esta casa nacieron sus padres, sus hijos y sus nietos”.

Tras ello, confirmaron los pasos a seguir tras la compra: “Hoy comienza una nueva etapa para la familia donde vamos a reconstruir la casa y producir vino y aceite de oliva con las plantas que María (quien firmó hoy conmigo) hija de Quinto, mi tío abuelo, y Pascual, su marido, plantaron hace 50 años. Nelly, mi mamá, seguro está contenta mirando a la familia siempre unida”.

Fotografía histórica de la familia del empresario Jorge Rodríguez

Además, el empresario compartió fotografías históricas de la casa, con la leyenda “Familia Petrelli dal 1740 in Mogliano”, al subrayar la rica herencia de la familia en dicha propiedad. Este lugar, que se encuentra en una región conocida por sus paisajes y exquisitos olivares, cuenta actualmente con menos de cinco mil habitantes.

Con más de 26.000 seguidores en su cuenta de Instagram, los comentarios al posteo de Rodríguez no se hicieron esperar y así, por caso, desde la propia Lozano comentando “Ti amo” junto con un corazón rojo, hasta Donato De Santis quien detalló “tremendo acto de amor. Aplausos eternos”, fueron varios los famosos que se hicieron eco de las imágenes y la historia a su alrededor, como María Julia Oliván que expresó “Que hermoso proyecto de familia”.

El momento de la firma de los documentos de la propiedad en Italia

La pareja se conoció en 2008 cuando Lozano tenía 26 años y Rodríguez 46. Desde entonces, navegaron su relación sin grandes expectativas, permitiendo que la vida los sorprendiera y consolidara su unión. En una entrevista con Infobae, Lozano compartió detalles sobre el inicio de su relación y cómo decidieron mantener un perfil bajo al conocerse. “Al principio todo era medio de oficinas para que nadie se dé cuenta. Él tenía sus cosas. Y yo las mías... Pensé bueno, lo conozco, me genera curiosidad, no me muestro tanto, porque si esto no funciona se va a generar un incendio”, reveló la conductora de Telefe.

Jorge "Corcho" Rodríguez y toda su familia en Italia

“Él es el amor de mi vida. Sí, es mi amor, absolutamente. El desafío siempre es la construcción de los vínculos, las formas en las que va mutando todo, cómo se va acomodando. El es un gran compañero”, detallaría sobre la relación entre ambos, a la vez que al referirse a un posible casamiento explicó: “No estamos casados y nunca hablamos de casarnos. Estamos muy bien así. Él a veces cuando bromea con sus amigos dice ‘yo me quiero casar y ella no’. No tengo ganas de casarme, no me va el casamiento. Pero no quiero hacerme la linda de ‘no me quiero casar con él’. Estamos muy bien.