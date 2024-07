Entre lágrimas, Catherine Fulop habló tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela

Catherine Fulop habló sobre las elecciones en Venezuela (Video: Instagram)

Catherine Fulop vivió un domingo muy especial a raíz de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, su país natal. La actriz, quien reside en Argentina desde hace 30 años y formó una familia junto a Osvaldo Sabatini y sus dos hijas, Oriana y Tiziana, siempre tiene presente a su patria, donde aun vive gran parte de su familia, como su madre y sus hermanas. Por eso, antes de ir a emitir su voto en Buenos Aires, la actriz dejó un mensaje para su país. A través de sus historias de Instagram, compartió la foto de un hombre flameando la bandera venezolana, a contraluz, donde podía apreciarse el paisaje de un amanecer. Sobre la imagen, escribió: “Hoy más que nunca pensando en ti”.

Es por eso que el día después, el foco estuvo sobre su opinión de los resultados de la jornada electoral, pero Fulop no quiso hablar con los medios y eligió hacerlo a través de sus redes. “Buen día mi gente bella. Yo estoy destruida, emocionalmente y físicamente un poquito. Acá todos se enfermaron después del casamiento (de su hija mayor con Paulo Dybala), fue una rumba. Pero bueno, hoy por hoy estoy emocionalmente muy triste. Uno tiene esperanzas porque es lo último que se pierde pero yo decía que nos iban a dar otro coñazo en el corazón, porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante. Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que a una dictadura se la saque con votos. Nada, estoy muy triste, voy a hacer gimnasia para endorfinarme”, arrancó diciendo la actriz mirando a cámara desde su casa y grabando con el celular.

“Quiero decirles a mis amigos que nos conocemos de toda la vida, a conductores de programas que me llaman, que seguramente quieren tener mi opinión. Yo últimamente no hablo de nadie, no hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada, todo lo contrario y en este escenario que se da hoy, menos. Acá estoy mi Venezuela contigo y con toda mi gente”, agregó visiblemente conmovida y agregó: “Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Si ganó Maduro, chévere; si ganó María Corina bueno, por favor. Mi gente, se les quiere, me voy a hacer gimnasia”.

El mensaje que Catherine Fulop hizo en la previa de las elecciones presidenciales en Venezuela

"Tanto años luchando por mi Venezuela", escribió la actriz y compartió su imagen tras la votación en Buenos Aires

Durante el domingo, la actriz también emitió su sufragio. Además, recorrió una extensa feria de emprendedores en la que mostró comidas típicas, accesorios y diferentes puestos vinculados a compatriotas suyos que llegaron al país en los últimos años en busca de una oportunidad laboral.

También dedicó algunas historias a su madre y a parte de su familia, quien vive en Venezuela, saliendo de votar. “Mi mamá con 88 años fue a cumplir con su deber cívico”, escribió junto a la imagen de la mujer saliendo del lugar, rodeada de familiares. “Dios bendiga a Venezuela”, dijo con una imagen de su madre con una mano sobre la urna, con la tarea realizada.

Catherine Fulop subió también fotos de su madre votando en Venezuela

En Argentina hubo habilitados cerca de 2.700 venezolanos para votar. A minutos del cierre, habían sufragado casi 1.500 personas. Entre ellas, sobresalió la presencia de Catherine. Lo hicieron en la Embajada de ese país (situada en la esquina de Emilio Ravignani y Luis María Campos, en el barrio porteño de Palermo) donde está la sede diplomática de Caracas, con el objetivo a respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia, el postulante opositor que surgió como alternativa a María Corina Machado, la líder de la oposición que fue proscrita por Nicolás Maduro, el presidente del régimen.