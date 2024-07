Nito Artaza se sinceró sobre su escandalosa separación de Cecilia Milone: “Me falta compromiso en la pareja”

A través de un video catártico, Cecilia Milone compartía hace pocos días en sus redes, a seis meses de su separación y posterior divorcio de Nito Artaza, sus sensaciones sobre el final de su historia de amor. “Me sentí muy sola”, confiaba, luego de corriera una fuerte versión de que el humorista le había sido infiel con una examiga de la pareja, Belén Di Giorgio.

El capocómico conversó en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) e hizo lo propio, desmintiendo que en su ruptura hayan existido terceros en discordia, pero reconociendo algunas falencias en su matrimonio. “Estoy superando un duelo más. A veces me hace falta compromiso en la pareja, por eso creo que he tenido diversas parejas”, aseguró.

“Me parece más natural que una pareja dure un tiempo y luego se separe. A mí me parece que en el siglo XXI es otra cosa. Obviamente que extraño vivir en el paraíso con ella. Y me sigue faltando el compromiso. Yo amé a mi manera, cuando uno no tiene cuestiones resueltas del pasado, de tu familia, hay cosas que no suceden, yo también dejé porque ella me dejó de amar. Yo a ella la amé con locura”, contó el exsenador por Unión Cívica Radical.

Nito Artaza y Cecilia Milone (Foto: @ceciliamilone)

“Ella tomó la decisión, yo dejé ir porque me di cuenta que no iba a poder llenar esa alma. Yo idealice que esa mujer era incondicional para mí, pero se cansan y se van”, se lamentó, quien mantuvo una relación con idas y vueltas con la actriz a través de los años, que tuvo su broche de oro cuando se casaron en una gran boda en Corrientes en junio de 2017.

Nito fue tajante cuando Catalina Dlugi, la conductora del programa, le preguntó si él la engañó con otra mujer. “No le fui infiel y ella lo sabe perfectamente, nunca tuvimos una discusión por esa cuestión. Sinceramente le podés preguntar a ella. Esas cosas sí me ofenden, debo tener algunos antecedentes y es fácil echarme la culpa. Ella decidió terminar la pareja. Yo me la jugué y amé con locura pero ella no lo interpretó. Yo sigo mi vida adelante, creo que fue un malentendido amoroso”, concluyó.

Hace una semana Milone se sinceró desde un video que compartió en sus redes y contó un descubrimiento que hizo sobre su personalidad. “Siempre nos van a tildar de locos a quienes nos regimos por el sentimiento, por lo que nos inspira y nos apasiona. Ellos no hablan como nosotros necesitamos que nos hablen. A nosotros no nos sirven esos consejos. Vos no se los darías a ellos”, comenzó diciendo la actriz sobre las ‘Personas Altamente Sensibles’, el término utilizado por la psicóloga estadounidense Elaine Aron.

Luego, en cuanto a su estado sentimental, Cecilia comentó cómo se siente: “Me he sentido muy sola. Hay personas que no me toman en serio. Me burlaron, muchas veces, por verme dramática o exagerada, sin imaginar que ‘adentro’ es todavía más fuerte. Hoy me doy cuenta de que he podido estar de pie, medio muerta por dentro, pero de pie, gracias a expresar lo que siento”.

Cecilia Milone y Nito Artaza (Foto:

Al mismo tiempo, la cantante también habló sobre la reacción que tuvieron sus seres cercanos a su separación: “Lo que siento les es demasiado a algunos e incomprensible a quienes quieren entender el alma con la mente. ¡Estamos jodidos! La vida nos duele un poquito más que al resto, no hay remedio. Así, que hagámonos compañía, entre nosotros”.

Así, con el objetivo de transmitir su conocimiento a sus seguidores, y de ayudar a quienes se sienten de la misma manera, Milone expresó: “Siempre nos van a tildar de locos a quienes nos regimos por el sentimiento, por lo que nos inspira, por lo que nos apasiona. Nos va a pasar siempre, y no me estoy refiriendo a los artistas, me estoy refiriendo a los sensibles en general, a los que tenemos otro sistema operativo”.