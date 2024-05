Belén Di Giorgio, la supuesta novia de Nito Artaza habló sobre su vínculo con Cecilia Milone: “La amistad se rompió”

La supuesta novia de Nito Artaza habló de su vínculo con el cómico (Video: A la tarde, América)

El verano pasado y en medio de un gran escándalo mediático, Nito Artaza y Cecilia Milone se separaron después de muchos años de relación. Según trascendió al respecto, el famoso productor le habría sido infiel a la actriz con una de sus mejores amigas. Fue entonces que ella se mostró bastante angustiada por la traición.

Si bien Cecilia había decidido no expresarse sobre la separación, en sus redes sociales compartió varios mensajes en los que dejó en claro que no estaba pasando por el mejor de los momentos. Pero jamás quiso atacar a su expareja ni tampoco a su examiga por el affaire que tuvieron.

La que sí rompió el silencio en más de una ocasión fue Belén Di Giorgio, la supuesta amante de Nito. Pero esta vez, la bailarina quiso contarle a todos la verdad detrás de la separación de los famosos y contó que su pelea con Milone viene desde antes. “Ya no tengo más relación. La amistad se rompió. Lo que quería aclarar es que esto viene desde hace mucho tiempo, no es que apareció la foto de la playa y nos peleamos. Viene desde hace tiempo y por cuestiones laborales. Cuando trabajás con amigas, compartís el trabajo, empiezan a surgir problemas, y en este caso pasó eso”, dijo la muchacha en diálogo con A la tarde (América). Por otro lado, sorprendió al revelar que le decía “mamá” a Milone, dada la cercanía entre ellas.

“Yo me llegué a sentir muy incómoda, angustiada, mal. Y lo que hacía es que yo no hablaba. Todas esas cosas me las comía. Ahí la relación se terminó de romper. Pero yo no tengo nada que ver con la separación de esta pareja”, disparó también desde el piso del programa que conduce Karina Mazzocco.

“Yo los conocí a ellos hace 6, 7 años, cuando me convocaron para hacer La Jaula de las Locas”, dijo para contextualizar el vínculo con la expareja. Sobre el quiebre en la relación con Milone, explicó que ocurrió cuando le llegó la propuesta de Artaza y Miguel Ángel Cherutti para ir a hacer temporada a Punta del Este. “Ahí la relación se terminó de romper. Pero yo no tengo nada que ver con la separación de esta pareja”, repitió Belén.

Más adelante, cuando le preguntaron por su vínculo con Nito, la bailarina aseguró que “son amigos”. Sin embargo, Luis Ventura deslizó que son amigos “con derecho a roce” y ella volvió a negarlo. Asimismo, desafió a Susana Roccasalvo, quien había asegurado que tenía una imagen de ellos besándose. “Todavía la estoy esperando. No la muestra porque no existe”, aseguró la joven.

Ante estos dichos, Ventura reveló un polémico dato sobre la separación de Nito Artaza con la actriz. “Hubo otra mujer. Nito estuvo con otra mujer entre Cecilia y Belén”, afirmó el experimentado periodista. Sin embargo, la bailarina reveló que no estaba al tanto.

Días atrás se dieron a conocer las primeras imágenes de Nito Artaza con Belén, quienes estuvieron juntos en el estreno de una obra teatral. Ante las cámaras de Intrusos, tanto el actor como la bailarina fueron captados como nunca se los había visto antes, lo que dio lugar a especulaciones sobre un posible noviazgo entre ellos. Sin embargo, horas después, el propio empresario aclaró la situación en una entrevista con Teleshow, dejando en claro que entre ellos no existe “una relación amorosa”.

“Nos fuimos a hacer una función como siempre el fin de semana con (Miguel Ángel) Cherutti y Belén (Di Giorgio). Parece que hay una insistencia en que esté en pareja con Belén, cosa que no es así”, explicó Nito a este medio.

“Estoy solo y Belén creo que también, no lo sé… Viene de Mar del Plata los fines de semana y hacemos espectáculos con Miguel como lo venimos haciendo desde diciembre del año pasado, pero hay alguien que está insistiendo en que yo tengo que hacer pareja con ella… Le voy a proponer a ver qué me dice, yo estaba esperando que crezca un poco… pero lo que dicen es una pavada”, añadió el humorista, tratando de desdramatizar los rumores.