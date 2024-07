Emma Vich contó qué hará Bautista Mascia con la casa que ganó en Gran Hermano: la causa que los une

Emma contó que Bautista donará la casa que ganó en Gran Hermano (Video: streaming Martín Cirio)

A más de 20 días del final de Gran Hermano (Telefe), la polémica en relación a Bautista Mascia, Emma Vich y Nicolás Grosman continúa. Los finalistas del reality esperan obtener los premios que ganaron al llegar al podio de la competencia, pero parece que eso no sucedería. Según trascendió en un primer momento, los tres ganarían una vivienda además de otros beneficios. Pero, en las últimas horas, se confirmó que esto no era así.

Todo sucedió el día que Santiago del Moro entró a la casa para la cena con los tres finalistas y allí anunció que el ganador del reality se llevaría una casa, y el segundo y tercer puesto canjes de cerveza, motos y cinco o diez millones de pesos. A raíz del reclamo de los usuarios que siguieron el programa, el conductor confirmó que ellos podían elegir entre la casa o la plata, pero ahora Emma aclaró que eso finalmente no sucedió.

“Yo no gané una casa, la ganó Bauti, el ganador de Gran Hermano”, comenzó diciendo el cordobés al aire de Se Picó, ciclo que conducen Gastón Trezeguet y Laura Ubfal por el canal de streaming República Z. Ante la respuesta del participante, la conductora no pudo ocultar su sorpresa: “¿Pero no era que vos podías elegir entre una vivienda o la plata?”.

En tanto, Emma aclaró: “El premio fue plata para mí, plata para Nico, y casa y plata para Bauti”. A su vez, el peluquero también visitó a Martín Cirio en su conocido programa y allí aclaró que hizo un arreglo con Mascia para donar la vivienda para un proyecto que tendrán en común.

Emmanuel de Gran Hermano confirmó que Bautista fue el único finalista que se ganó una casa (Se Picó: República Z)

“Voy a confirmar que vamos a donar la casa de Bauti juntos”, aseguró el exconcursante del reality de Telefe y sumó: “Cuando Bauti ganó el premio me dice ‘Emma vamos para el lado que ibas vos’”. Acto seguido, el peluquero reveló de qué se trata el proyecto en el que está involucrado hace un tiempo.

“Es una casita en Córdoba para los chicos a los que echan de sus casas, siendo trans y que están en transición y caen en la calle. Habrá una casita donde se podrán alojar y queremos ampliar eso. Y después tendrán que intervenir todos los que tengan que intervenir, pero en principio es para quedarse ahí antes que ir a la calle”, concluyó el influencer, quien aclaró que si bien no ganó la vivienda, su compañero de reality está interesado en acompañar esta causa por la que él viene luchando hace varios años.

Bautista Mascia recibió un millonario regalo de sus fans

El uruguayo recibiendo el obsequio a las afueras del canal (Video: X)

Más allá de los premios dentro de la competencia, tras salir de la casa, el uruguayo recibió todo el amor que le habían transmitido sus fans mientras estaba en aislamiento, el cual le produjo una gran alegría. Por si fuera poco, algunos de sus adeptos decidieron darle un presente que lo dejó sin palabras y causó furor en las redes.

“Con lo que nos sobró de la unificación, más lo que juntamos nosotras con las chicas, decidimos hacerle un regalazo a Bauti”, indicó una joven llamada Nadia a través de su cuenta en la plataforma de X, previamente conocida como Twitter. “¿Qué mejor que regalarle una guitarra con su frase favorita: ‘con miedo sí, por miedo no’? También lleva púas y capotraste, como debe ser”, sumó la fanática en esa misma publicación.

Además, la joven adjuntó el video donde se lo pudo observar a Mascia recibiendo el presente a las afueras del canal. Con una gran sonrisa, el artista fue desenvolviendo el instrumento hasta llegar a la funda, la cual sacó rápidamente para dejar al descubierto su contenido. “Me encanta, es hermosa. Encima verde, amo el verde”, expresó el campeón del certamen luego de darle a cada una de las muchachas presentes un fuerte abrazo.