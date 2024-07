La sorpresa de Bautista Mascia al recibir un millonario regalo de sus fans de Gran Hermano: “Están re locos”

El uruguayo recibiendo el obsequio a las afueras del canal (Video: X)

Bautista Mascia logró ganarse el corazón de varios fanáticos de Gran Hermano (Telefe), lo cual le bastó para llevarse el título máximo. Tras salir de la casa, el uruguayo recibió todo el amor que le habían transmitido mientras estaba en aislamiento, el cual le produjo una gran alegría. Por si fuera poco, algunos de sus adeptos decidieron darle un presente que lo dejó sin palabras y causó furor en las redes.

Cada jugador dentro del reality posee un séquito de personas que lo siguen para evitar que sea eliminado. Para ello, juntan grandes sumas de dinero que utilizan para votar a sus contrincantes o, en caso de ser positivo, a este. En el caso del músico, su fandom juntó un monto mayor al que esperaban, por lo que sobró plata una vez que Mascia apagó las luces de la casa. En un intento de expresarle su cariño y tener cuentas limpias ante quienes colaboraron en el proceso, decidieron regalarle una guitarra.

“Con lo que nos sobró de la unificación más lo que juntamos nosotras, con las chicas, decidimos hacerle un regalazo a Bauti”, indicó una joven llamada Nadia a través de su cuenta en la plataforma de X, previamente conocida como Twitter. “¿Qué mejor que regalarle una guitarra con su frase favorita: ‘con miedo sí, por miedo no’? También lleva púas y capotraste, como debe ser”, sumó la fanática en esa misma publicación.

Además, la joven adjuntó el video donde se lo pudo observar a Mascia recibiendo el presente a las afueras del canal. Con una gran sonrisa, el artista fue desenvolviendo el instrumento hasta llegar a la funda, la cual sacó rápidamente para dejar al descubierto su contenido. “Me encanta, es hermosa. Encima verde, amo el verde”, expresó el campeón del certamen luego de darle a cada una de las muchachas presentes un fuerte abrazo.

En paralelo, Nadia acompañó la noticia del regalo con un texto en el que mostró todo su cariño hacia el ganador del certamen. “Es increíble estar escribiéndote esto después de 7 meses de acompañarnos mutuamente, aunque vos ni te lo imaginaras. Primero queremos arrancar agradeciéndote por permitirnos conocer la hermosa persona que sos porque, como te dijo una reina una vez: ‘Para brillar nunca necesitaste apagar la luz del otro’”, comenzaba la carta hacia el jugador. El regalo en cuestión es una guitarra Electro acústica, Old Blue Burst, color verde musgo, la cual está valuada en más de un millón de pesos.

“Gracias porque con tu estadía en la casa tuvimos el placer de conocer tu música que nos inspiró y acompañó en más de una ocasión. Es por eso que decidimos darte este regalo para que nunca te olvides el talento que tenés y lo increíble compositor que sos (aunque confesamos que es un poco de soborno para que nos sigas regalando más de tus temazos)”, continuó la muchacha, quien mencionó el don que demostró tener el uruguayo.

A modo de cierre, y en nombre de las que formaron parte del regalo, expresó: “Estamos seguras de que todo lo que sigue es puro éxito y mucho amor (y felicidades por superar el millón en Instagram, campeón). Con mucho amor de todas las chicas que formamos parte de la unificación Capitán América y de todo el fandom Baunisse”.

La felicidad del ganador

Tras el encuentro con las jóvenes, el músico ingresó al edificio y participó del programa de streaming Hola, vos (Telefe). Sin dejar de sostener la guitarra, el muchacho comenzó a deshacerse en halagos por su diseño. “Lo que más me gusta es la frase acá, que dije una vez en la casa. Obviamente no la pensé yo, la escuché”, indicó mientras señalaba las palabras que estaban plasmadas en la parte inferior. “Dice ‘con miedo sí, por miedo no’. Es esa cuestión de que hazlo, pero no lo dejes de hacer por miedo. Esta guitarra es hermosa”, agregó.

En alusión a sus fans, Mascia aseguró: “Yo les prometo hacerles un show tranquilo, prepararles algo lindo. Quiero que entiendan que a veces sale algo de la nada, pero me gusta dedicarles algo de calidad, tocarles”.

“Me regalaron esto hoy y fue una locura. Me parece increíble el amor que te da la gente y lo que hacen es de locos”, recalcó el vencedor del reality, quien parecía que no podía salir de su asombro ante semejante detalle.