Tini Stoessel mostró su audaz look que impactó a todos los invitados en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tini Stoessel mostró el detrás de escena del casamiento

Después de seis años de relación, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí y celebraron su amor rodeados del afecto de sus seres queridos. En Exaltación de la Cruz, la pareja festejó con una boda para más de 300 personas, la cual contó con todo tipo de invitados, quienes aceptaron el único pedido de los novios: no utilizar el celular. Recién este martes comenzaron a circular algunas fotos del detrás de escena de la boda.

Desde el antiguo elenco de Aliados, hasta los jugadores de la Selección Argentina, la celebración contó con diversas figuras. Una de las invitadas que compartió imágenes inéditas fue Tini Stoessel, quien mostró su llamativo look. Además, la cantante publicó en su Instagram fotos junto a Emilia Mernes y Lizardo Ponce, sus íntimos amigos.

El look de Tini Stoessel para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En redes sociales se viralizó el vestido que uso Tini Stoessel en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala (X)

Al ser una de las primeras invitadas a la boda, gracias a la relación que mantuvo con la actriz desde su infancia, Stoessel organizó su agenda para asistir al gran día de su amiga. Así las cosas, Después de terminar de grabar en España el último capítulo de una serie que la tendrá como protagonista, la intérprete de “Carne y hueso” se tomó un vuelo directo a Buenos Aires. Al llegar, Stoessel detalló en una charla con LAM (América): “Vine para el casamiento, para poder estar con Ori que me invitó, así que me organicé para poder estar. Justo terminé de filmar y me vine para Buenos Aires”.

Luego, la artista se refirió a la estrecha relación con Sabatini: “Con Ori nos conocemos desde que somos muy chiquitas, tenemos amigas en común del colegio desde que somos chiquitas. Voy a ir con una amiga de toda la vida. Pero va a estar Emi (Mernes), va a estar Lizardo (Ponce)”. Tras la gran celebración, este martes, la joven compartió junto a sus 21 millones de seguidores cómo vivió el casamiento de la cantante y el jugador del Atlético de Madrid. En su primera storie, la intérprete de “La triple T” publicó su look completo. En las imágenes, se puede ver a la artista con un vestido negro, con mangas largas y semitransparente. Inmediatamente, en las redes sociales, sus fans comenzaron a viralizar imágenes del vestido que uso la influencer.

Tini Stoessel se divirtió junto a Emilia Mernes en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tini Stoessel vivió la ceremonia de sus amigos junto a Lizardo Ponce

Además, Stoessel llevó varios accesorios como anillos con piedras, pulseras y un collar de perlas. En cuanto al peinado, la joven optó por usar su pelo corto y natural, sin extensiones. De esta manera marcó una diferencia en relación a los looks que tuvo en sus anteriores videoclips. En cuanto a su make up, la cantante utilizó un sombreado celeste y gris, con delineado negro. En sus labios, la artista eligió un tono rosa. Quien asesoró a Tini fue la figura Dav Martens.

No es la primera vez que la artista trabaja junto al asesor de imagen. A finales de octubre de 2023, Martens fue uno de los encargados del look de la joven para los Premios Billboard de la Música Latina. La figura de la música argentina se robó todas las miradas en la alfombra azul al lucir un vestido negro ajustado al cuerpo, de estilo corte sirena, con un escote cruzado. La parte del abdomen estaba cubierta por hilos cruzados que simulaban ser una especie de corset, pero dejaban al descubierto gran parte del sector medio de su cuerpo. Los bordes del recorte tenían detalles de ojales plateados metálicos.

Con los labios de color rojo furioso, la intérprete de la “Triple T” completó este impactante look con pulseras y anillos plateados, aros de estilo argolla y unos anteojos de sol. En esta oportunidad, llamó la atención que eligió utilizar el pelo suelto, pero más corto de lo usual, a la altura de los hombros. Para lograr ese outfit, la cantante contó con la ayuda de varios profesionales, como el estilista Zacarías Guedes, que se encargó de subir videos a las redes sociales mostrando los detalles del osado look. También, trabajó la maquilladora Barbarita Juri.