Juan Braceli contó por qué no formará parte del nuevo Cocineros Argentinos: “Fue una decisión dificilísima de tomar”

Juan Braceli contó por qué no formará parte del nuevo Cocineros Argentinos

El próximo 5 de agosto Cocineros Argentinos regresará a la pantalla en América con Maju Lozano en la conducción. La nueva etapa comenzará tras el final repentino que tuvo el programa en la TV Pública después de casi 15 años al aire. En el último tiempo, el ciclo culinario era conducido por Juan Braceli, quien recientemente explicó los motivos por los cuáles no regresará al equipo.

De invitado en el ciclo radial Todo Pasa (Urbana Play, FM 104.3), Braceli reflexionó sobre la emotiva despedida que se dio a comienzos de año en la señal estatal. “Fue duro para mi pero había que hacer un cierre y me sentí en paz porque pudimos alzar las banderas iniciáticas del asunto que había iniciado hace 15 largos años que tienen que ver con la inclusión, llegar a cada uno de los rincones de la Argentina y la función de los medios públicos concretamente”, dijo el cocinero.

“Ahora Cocineros está volviendo”, dijo Braceli quien a continuación remarcó que el hecho de no volver al programa “fue una decisión dificilísima de tomar”, a la vez en que destacó que el ciclo culinario “va a entrar en una nueva etapa”.

“Yo me voy con la mejor porque Cocineros va a estar siempre en mi corazón y siento que formé parte del armado porque, en realidad, a mi no me llamaron para conducir sino para colaborar en el armado de un programa que iba a durar tres meses”, agregó Braceli. “Siento que el programa es parte de mi vida. Mi hija mayor tiene 16 años ahora y tenía pocos meses cuando estábamos a punto de comenzar”, consideró el exconductor.

“Siento que el programa es parte de mi vida", dijo Juan Braceli sobre Cocineros Argentinos (Instagram)

Sobre sus expectativas en cuanto al regreso del ciclo gastronómico en América, Braceli fue optimista pese a no ser parte del mismo. “Van a hacer un programón y creo que la incorporación de Maju Lozano le va a dar una frescura en este formato en una nueva pantalla”, auguró.

“Yo, por mi parte, les deseo lo mejor de lo mejor y saben que cuentan conmigo para lo que sea”, expresó Juan, quien destacó que estar al frente del programa le “demandaba muchas horas todos los días”. “Eso es lo que merece un programa de esas características. Aún más para encontrar la renovación necesaria”, agregó a continuación.

Por otro lado, Braceli reveló que su agenda laboral también se chocaba con la posibilidad de seguir siendo el conductor de Cocineros Argentinos en esta reencarnación. “Estoy con algunos otros proyectos que no me permitían estar tanto tiempo como el que se merece”, dijo. Asimismo, destacó que el ciclo gastronómico “fue la etapa laboral y personal más importante de su vida. Así que gracias Cocineros siempre y estarán siempre en mi corazón”.

Juan Braceli explicó por qué no será parte del nuevo ciclo de Cocineros Argentinos (Instagram)

“Cosas que pasan. Ciclos que lamentablemente se cierran de la manera menos feliz. Pero bueno, podía pasar. Estas cosas son las que pueden pasar, en general, cuando toma posición una nueva gestión, que por supuesto decide cómo quiere que sea su programación y demás”, le había dicho Braceli a Teleshow ni bien se supo que el programa sería levantado de la TV Pública.

“Acá pasa que hubo un par de meses en donde no hubo autoridad. Estaba acéfalo el canal y en un principio había una renovación mes a mes, desde diciembre. Y hasta donde tengo entendido, cuando entraron las nuevas autoridades, sé que tenían la intención de que Cocineros... continúe. Estábamos en eso, viendo qué pasaba, cómo seguía el año, si se proyectaba hasta fin de año, como habitualmente ha sido año tras año desde que arrancó el programa. Y de golpe, de un día para el otro, nos enteramos de que va hasta fin de mes y no hay más programas en vivo. Y vaya a saber también qué va a pasar con la TV Pública, otra cosa muy preocupante”, agregó al respecto.