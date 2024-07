Pedro Rosemblat abrió su corazón y confesó sus sentimientos hacia Lali Espósito

Pedro Rosemblat habló de su relación con Lali Espósito

Los primeros meses del año sorprendieron con la información de que la cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat habían comenzado un noviazgo. La noticia fue revelada mediante una serie de publicaciones que culminaron con un romántico posteo de sus vacaciones. Inicialmente, los rumores comenzaron con la aparición de una foto de ellos juntos, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. A lo largo del tiempo, decidieron mantener el misterio sobre su relación hasta que finalmente hicieron oficial su vínculo.

Durante este período, la pareja compartió varios videos en diferentes situaciones, lo que alimentó aún más las especulaciones. Finalmente, optaron por confirmar su relación con una imagen vacacional acompañada de un mensaje romántico dirigido a sus fans y seguidores.

Después de la confirmación, la artista y el periodista hicieron un sinfín de planes juntos en público y cada día se muestran más enamorados el uno del otro. Claro, cuando se los permite la intensa rutina que ambos deben cumplir por sus respectivos trabajos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat llegaron de la mano para ver Mejor no decirlo, en su primera salida pública (RS Fotos)

En las últimas horas, quien se refirió al vínculo fue el propio Rosemblat, quien en charla con Iván Schargrodsky se refirió a su presente sentimental e incluso a sus deseos de ser padre, en el marco de una conversación #OnTheRecord en el espacio de streaming Cenital. Allí, el entrevistado fue tomado por sorpresa en momentos en que la charla versaba sobre la política actual y una duda del conductor cambió el hilo.

Con el correr de la charla, abrió su corazón y se refirió al presente de su vínculo con la cantante, al aclarar que “en la intimidad la llamo Mariana, porque me cuenta mucho menos vincularme con Mariana que ser el novio de Lali”. Tras ello, se refirió a la sensación de sentirse plenamente enamorado, como si fuera la primera vez: “Sí, la verdad que lo siento así y no quiero ser injusto, en referencia a las parejas anteriores, pero siento que uno cuando se enamora siente que se enamora por primera vez, o que no tiene nada que ver con las veces anteriores”.

“Siento que este es un amor adulto”, aclaró, a la vez que se mostró cómodo en el sentido de “no hago ningún esfuerzo en eso de ‘bueno, hagamos esto para sostener la relación’. y no me pasa nunca eso. Y sí, la verdad que estoy profundamente enamorado y como nunca. Y creo que lo que me conmueve mucho es la forma de ella de ver la visa, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad que a mí me cuenta un poco más, pero que estoy seguro de que es por ahí”.

Lali y Pedro comparten mucho tiempo juntos, cuando el trabajo se los permite

Sobre cómo se tejen las relaciones humanas y la forma en que se adaptan dos personas a la vida en conjunto, detalló: “Mariana me enseña y me potencia la capacidad de disfrutar de las cosas y que si estás en una fiesta en tu casa no pienses en que se está ensuciando la alfombra, sino que disfrutes que están tus amigos ahí, bailando y pasándola bien”. Fue entonces que se vivió un incómodo momento, cuando el conductor se interesó en saber si estaban conviviendo y desde hace cuánto. Ante ello, Rosemblat se negó a responder.

Pero ese no sería el único momento de incomodidad, ya que mientras se discutía sobre política fue abordardo: “¿Te gustaría ser padre?”. Rosemblat, entonces, se mostró desorientado, mirando para todos lados y sin saber cómo salir de esa situación, ante cuya primera reacción fue intentar desviar la charla: “¿Además de River, decís?”, ante lo que Iván no le dejó pasar ese momento y disparó sin dudarlo: “Qué boludo que sos”, a lo que el entrevistado entendió que se había equivocado.

“Sí, la verdad que estuve mal porque era un momento tierno y lo corté, creo que, porque me dio un poco de inseguridad y me siento expuesto”, se sinceró. Fue entonces que el entrevistador le aclaró: “Lo escindo de tu relación actual para que esto no sea un título a nivel global, ¿querés no contestarlo?”, a lo que Pedro se mostró más suelto y detalló: “Lo puedo contestar sin ningún problema porque la respuesta es que sí, me gustaría, es un deseo que tengo”.

Pedro Rosemblat y sus deseos de ser padre

Consultado sobre los tiempos previstos para ello, intentó salir de la conversación de una forma graciosa al referirse al altercado ocurrido tras el cántico de algunos jugadores de la Selección Argentina, para luego retomar de forma más seria la consigna: “¿Pronto? Mirá, si uno piensa en los tiempos de la humanidad, me voy a morir pronto. Pienso vivir hasta los ciento y pico, pero eso es pronto, ¿qué es pronto?”, repreguntó Pedro, a lo que Iván le aclaró que era antes de los 40 años. “Sospecho que sí”, aclaró el invitado, para continuar: “No es una decisión unilateral, pero sospecho que sí, falta mucho para los 40, sí, creo que pronto es antes de los 40″. Sin embargo, puso un freno al ser consultado sobre si eso fue conversado con Lali, a lo que sin dudar expresó: “No, eso no lo voy a contestar”.

Además, se tomó un minuto para referirse a cómo se sintió con respeto a los ataques sufridos por la cantante por ciertos sectores de la política. lo que aclaró: “Lo viví con bronca, soy rencoroso. Le tomé rencor a algunas personas, la vida es larga y sé que en algún momento me las cruzaré y podré conversarlo”.